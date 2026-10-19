금감원장 "단일종목 레버리지 ETF, 상장일정 맞추려 심사 빨리 진행"

큰사진보기 ▲이날 국정감사에서 박대출 국민의힘 의원은 금융감독원이 '단종레' 상품에 대해 성급하게 문을 열어준 점을 지적하며, 해당 ETF의 도입 과정 전반이 변칙과 졸속으로 얼룩져 있다고 강하게 비판했다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김재섭 의원의 질의에 이 금감원장은 "매우 송구스럽게 생각한다"며 고개를 숙이면서도 "그 말씀을 6월 22일에 한 이유도 이 부분이 투자자들의 큰 피해가 예상되는 상황이기 때문에 투자자들에게 경보를 울리기 위해서 제가 그런 메시지를 세게 낸 것"이었다고 해명했다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

국회 정무위원회의 금융감독원 국정감사장에서 최근 금융 시장의 변동성을 확대했다는 비판을 받는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF), 이른바 '단종레' 상품의 상장 심사 과정을 두고 절차적 정당성과 부실 심사 논란이 거세게 제기되었다.야당 의원들은 정부의 무리한 정책 일정에 맞춰 고위험 금융상품의 상장 심사가 이례적으로 단축되고 변칙적으로 진행된 점을 집중적으로 질타하며 금융당국의 철저한 반성과 책임 있는 자세를 강하게 촉구했다.이날 국정감사에서 박대출 국민의힘 의원은 금융감독원이 '단종레' 상품에 대해 성급하게 문을 열어준 점을 지적하며, 해당 ETF의 도입 과정 전반이 변칙과 졸속으로 얼룩져 있다고 강하게 비판했다.박 의원은 "금감원이 정식 심사 신청이 이루어지기도 전에 상장을 사실상 결정해 버렸으며, 통상적으로 삼 단계로 진행되는 심사 단계를 두 단계로 축소하여 사상 최초로 병행심사를 시도했다"고 지적했다. 이뿐만 아니라 "정식 상장 신청서가 접수되기도 전에 금융위원회가 직접 나서서 상장일을 공개했다"라면서 전례 없는 비상식적인 절차가 난무했다고 질타했다.실제로 정부가 지난 5월 15일에 해당 ETF의 상장 예정일을 5월 27일로 전격 제시한 반면, 실제 이들 상품에 대한 상장 신청은 그보다 나중인 5월 19일에야 비로소 접수된 것으로 드러났다. 공식적인 신청서가 접수되기도 전에 상장 날짜부터 먼저 못 박아 공개한 만큼 절차적 흠결이 명백하다는 지적이다.이와 함께 전형적인 졸속 심사였다는 비판도 이어졌다. 박 의원은 "일반적인 ETF의 평균 상장 소요 기간이 62일, 대표 지수형 ETF 역시 43일이 소요되는 것에 비해, 훨씬 고위험 상품인 단일종목 레버리지 상품은 29일 만에 상장됐다"라며 "당국이 더 위험한 상품을 오히려 더 짧게 심사한 셈"이라고 비판했다.이처럼 거래소 예비심사가 끝나기 전에 금감원의 심사가 먼저 진행된 것이 이번이 선례로서 처음이 맞느냐는 박 의원의 질의에 대해 이찬진 금감원장은 "예, 그런 것 같다"라고 시인했다.또한 박 의원이 이러한 무리한 심사 진행 배경을 집중적으로 추궁하자, 이 금감원장은 "4월 중순 즈음에 상장일정을 금융위가 정책적으로 발표했다. 그 일정을 맞추기 위해서 심사를 빨리 한 부분이 있다"라고 토로했다. 이에 박 의원은 "그래서 지방선거 시간표에 맞추기 위한 심사 진행이었다는 평가가 나오는 것"이라고 꼬집었다.금감원이 단일종목 레버리지 ETF의 상장일이 5월 27일이라는 사실을 공식적으로 인지한 시점이 언제였는지를 묻는 질의도 이어졌다. 이에 대해 이 금감원장은 "4월 20일 국무회의에서 단일종목 레버리지 ETF를 의결할 당시 상품 출시 예정일이 5월 22일로 명시되어 있어서 그때 대략적인 상장 일정을 알게 되었다"고 답변했다.한편 김재섭 국민의힘 의원은 이찬진 금감원장을 향해 이 원장이 지난 6월 22일 기자간담회에서 단일종목 레버리지 ETF 도입과 관련해 "드러누워서라도 막았어야 했다"고 자책했음에도 불구하고 왜 당시 이를 적극적으로 막아내지 못했는지에 대해 따져 물었다.이에 이 금감원장은 "매우 송구스럽게 생각한다"며 고개를 숙이면서도 "그 말씀을 6월 22일에 한 이유도 이 부분이 투자자들의 큰 피해가 예상되는 상황이기 때문에 투자자들에게 경보를 울리기 위해서 제가 그런 메시지를 세게 낸 것"이었다고 해명했다.한창민 사회민주당 의원 역시 이 금감원장의 해당 발언을 겨냥했다. 한 의원은 "원장님께서 '드러누워서라도 막아야 했다'라고 했는데 그렇게 하면 안 된다. 시스템을 통해 견제하는 게 맞는 것"이라며 "이번 단일종목 레버리지 ETF는 금융감독이 정책에 희생되었다는 비판이 있다"고 지적했다.이에 대해 이 금감원장은 앞으로 "앞으로 이런 상황이 재발하지 않도록 저희 나름대로 감독과 집행 현장에서 금감원의 입장을 관철하도록 하겠다"라고 거듭 고개를 숙였다