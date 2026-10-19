'북한군 남하' 보도에 국방위 공방…군 "최악 가정한 훈련"

큰사진보기 ▲김규하 육군참모총장 등 육군 지휘관들이 19일 오전 충남 계룡시 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 육군본부 등에 대한 국정감사에서 의원 질의를 듣고 있다. 2026.10.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

지난 8월 실시된 한미연합연습 '을지 자유의 방패'(UFS)에서 북한군이 파주·고양 일대까지 남하하는 상황이 발생했다는 <조선일보> 보도를 놓고 19일 국회 국방위원회의 육군본부 국정감사에서 공방이 벌어졌다.국민의힘은 이를 한국군의 방어능력과 전시작전통제권(전작권) 전환의 문제로 연결한 반면, 군 지휘부는 다양한 가상 상황에 대응하는 연습 결과를 전작권 전환의 적절성과 직접 연결해서는 안 된다고 반박했다.성일종 국민의힘 의원은 이날 오후 이상열 지상작전사령관을 상대로 UFS 연습에서 북한군이 실제로 남하한 뒤 우리 군이 반격한 것인지를 집중 추궁했다.성 의원은 "훈련 시나리오가 파주·문산까지 이미 북한이 내려온 상황에서 시작한 것이냐"라고 물었다. 이 사령관이 "실제 돌파 구역이 거기까지 오는 시나리오는 아니었다"라고 답하자, 성 의원은 북한군이 군사분계선(MDL)에서 공격을 시작해 우리 군이 밀린 것 아니냐"라고 재차 물었다.이에 이 사령관은 "적이 공격을 해서 일정 선까지 내려와서 저희가 반격을 해서 격퇴한 것"이라고 답했다.성 의원은 "밀려서 고양까지 밀린 것 자체가 문제"라며 "북한의 실제 전력과 우리가 갖고 있는 전력을 가지고 해봤을 때 밀렸기 때문에 전작권을 가져오는 게 맞느냐는 문제를 토론하는 것"이라고 주장했다.이 사령관은 연습 상황에 대해 "기존보다는 강한 전력들이 수도권 쪽으로 유입돼 약간의 어려움이 있었지만 적을 격퇴할 수 있었다"라고 설명했다. 북한군이 수도권으로 추가 전력을 투입하는 등 평소보다 어려운 상황을 가정했다는 취지다.성 의원은 북한의 핵 사용과 한국군 정찰위성의 무력화 가능성까지 거론하며 전작권 전환 이후 독자적인 대응 능력을 갖췄는지도 따졌다. 이 사령관은 핵 위협에 대해서는 전략적 차원에서 대비하고 있다고 답했다.그러나 이 사령관은 연습 결과를 전작권 전환의 근거로 삼는 데는 선을 그었다. 그는 "연습은 훈련 시마다 시나리오가 바뀌고 거기에 따라서 작전을 하고 있다"라며 "그 연습 시나리오에 의해 발생하는 연습 결과를 가지고 전작권 전환과 연계하는 것은 그렇게 타당하지 않다고 생각한다"라고 밝혔다.앞서 김병주 더불어민주당 의원도 오전 국감에서 제기된 문제를 바로잡겠다며 연합연습은 서울 방어선이 돌파되는 상황이나 후방에 적 특수전부대가 나타나는 상황 등 다양한 시나리오를 설정해 대응 능력을 검증하는 것이라고 설명했다.김규하 육군참모총장은 "연합연습은 연습 각본을 가지고 한다"라며 "최악의 상황까지도 상정해서 훈련한다"라고 답했다. 이어 연습 중 나타난 상황이 "실제 전력의 발휘가 제대로 안 돼서 하는 그런 부분은 아니다"라고 강조했다.진성준 국방위원장은 <조선일보> 보도에 대한 군의 대응이 미흡했다는 점도 지적했다. 진 위원장은 한국군이 올해 처음 지상구성군사령관을 맡아 연습한 결과 북한군에 패퇴한 것처럼 보도됐다며 "원래 연합사령관 산하 지상구성군사령관은 우리 한국군이 계속 맡아왔다"라고 말했다.이어 해당 보도가 지상작전사령관의 지휘에 문제가 있어 북한군이 서울 근처까지 진출한 것처럼 기술됐다면서 왜 대응하지 않았느냐고 질책했다. 이 사령관은 지상작전사령부 차원에서 별도로 대응하지 않았다며 "군사적인 대응은 잘했다고 생각하지만 언론 대응은 생각하지 못했다"라고 인정했다.성 의원의 질의가 끝난 뒤 진 위원장은 이 사령관을 다시 불러 UFS 연습의 전체 지휘권자가 누구였는지 확인했다. 이 사령관은 브런슨 한미연합사령관이 연습을 지휘했으며, 지상작전 역시 한미 연합전력으로 수행했다고 답했다.진 위원장이 북한군의 서부 전선 전력 증강을 가정한 시나리오에서 일시적으로 밀리는 상황이 발생했지만 증원 전력으로 격퇴한 것 아니냐고 묻자 이 사령관은 "그렇다"라고 답했다. 이어 방어작전이 실패한 것이냐는 질문에는 "실패라고 생각하지 않는다"라고 밝혔다.진 위원장은 전작권을 전환하더라도 미국의 핵우산과 확장 억제 전략이 유지되는지도 확인했다. 이 사령관은 확장 억제가 보장된다고 생각한다며 전작권 전환으로 한미동맹이 깨지는 것은 아니라고 답했다.진 위원장은 "군이 국민에게 오해가 없도록 잘 설명해야 한다"라며 전작권 전환을 한미동맹의 해체나 미국의 확장 억제 포기와 연결하는 잘못된 인식을 바로잡아야 한다고 주문했다.이 사령관은 "연합 연습 관련 공보는 합참에서 통제해서 했지만 앞으로 부정확한 기사에 대해서는 지상작전사령부 차원에서도 적극적으로 공보 대응하겠다"고 밝혔다.