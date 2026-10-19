나무의 결에서 삶의 위로를 찾다... 낭만도마 유인아 대표

"나무의 무늬를 보면 지금도 감동해요. 나무가 살아온 흔적이 그 안에 담겨 있거든요."

큰사진보기 ▲유인아대표 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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"3개월만 해보자고 생각했어요. 더 어려워져도 갚아야 할 돈은 마찬가지니까, 먹고살 수 있을 정도가 되면 계속해 보자고요."

"처음에는 매일 기도했어요. 아이들도 키워야 하는데 그렇게 돈이 없어 본 적이 없었거든요. 지금까지 계속할 수 있게 됐으니, 도마가 저를 살려준 셈이죠."

"나무는 자기가 뿌리내린 곳에서 환경이 어떻든 적응하며 살아왔잖아요. 그 과정이 무늬와 색으로 나타나는 거예요. 그 모습을 보면 대견하고 고맙고 눈물이 나요."

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"예쁜데 쓰임도 있는 물건을 만들고 싶어요. 평소에는 나무의 무늬를 즐기고, 필요할 때는 실제로 사용할 수 있는 제품이요."

"저와 만나고 나서 사람들이 편안하게 웃었으면 좋겠어요. 돈이나 지위가 없어도 행복할 수 있는 일은 많거든요. 무언가를 만들고 자연을 바라보는 것만으로도 즐거울 수 있다는 걸 보여주고 싶어요."

유인아 낭만도마 대표는 나무를 바라보며 자신의 삶을 돌아본다. 서로 다른 환경에서 자라 저마다의 색과 무늬를 지닌 나무에서 살아낸 시간의 아름다움을 발견하기 때문이다.지난 18일, 독바위역에서 북한산으로 향하는 길목에 있는 '낭만도마'를 찾았다.23년간 교육사업에 종사했던 유 대표는 코로나19를 계기로 나무를 다루는 일에 뛰어들었는데 지금은 도마와 쟁반, 팔찌, 맞춤형 기념품 등을 만들며 공예의 영역을 넓히고 있다고 한다.유 대표는 공부방과 학원 운영, 교육 관련 창업 컨설팅 등 사교육 분야에서 23년을 일했다. 다른 사람의 사업을 돕는 일에서 보람을 느꼈지만, 나이가 들어서도 오래 할 수 있는 자신만의 일을 찾고 싶었다.고민 끝에 어릴 때부터 나무와 자연을 좋아하고 손으로 무언가 만드는 일을 즐겼던 그는 공방을 마련하고 작가를 고용해 나무 제품 사업을 시작했다.그러나 코로나19가 닥치면서 교육사업과 공방 모두 어려움을 겪었다. 수입은 줄었지만, 임대료와 인건비 부담은 계속됐고, 결국 빚을 안게 됐다.2022년 3월 상호를 '낭만도마'로 바꾸고 도마 하나부터 다시 시작했다.초기에는 도마를 하나씩 팔아 간판을 바꾸고 공방을 손봤다. 출강 수업도 다니며 판로를 넓혔다. 인근 프랑스 국제학교에서 전교생을 대상으로 수업한 경험도 새로운 가능성을 확인한 계기였다.도마 하나로 출발한 사업은 특수목을 활용한 다양한 생활용품과 맞춤 제작으로 확장됐다. 제품을 배우고 싶다며 찾아온 사람과 함께 일하기도 했고, 이후 제품군과 판매 경험이 쌓이면서 온라인 시장 진출도 준비하게 됐다.유 대표에게 도마는 단순한 첫 상품이 아니다.낭만도마의 특징은 나무 본연의 색과 무늬를 살리는 데 있다고 한다. 유 대표는 디자인을 먼저 정해 놓기보다 나무를 고르는 과정에서 어떤 제품을 만들지 구상하는데 나무마다 다른 결을 살펴보고 그 특성에 어울리는 쓰임을 찾는다.그가 가장 많이 좋아하는 순간은 나무를 다듬고 오일을 바를 때다. 오일이 스며들면서 숨어 있던 무늬와 색이 선명하게 드러나기 때문이다.같은 나무 안에서도 위치에 따라 무늬와 색이 다르게 나타난다고 한다. 유 대표는 이러한 차이를 나무가 살아온 흔적으로 바라본다. 자기 삶이 힘들거나 지나온 시간이 억울하게 느껴질 때도 나무를 보면 위로를 얻는다고 했다.이런 생각은 제품을 만드는 기준에도 반영된다. 장식에만 머무는 물건보다 일상에서 실제로 사용할 수 있으면서도 나무의 아름다움을 즐길 수 있는 제품을 지향한다. 도마와 쟁반, 팔찌, 명함 케이스 등이 대표적이다.맞춤형 감사패와 기념품도 제작한다. 선물을 받는 사람의 취향과 나이, 제작 목적을 고려해 시안을 만들고 확인을 거쳐 완성한다. 나무의 모양과 크기가 일정하지 않아 각인 작업을 다시 해야 하는 경우도 있지만, 그만큼 세밀한 조정이 필요하다고 한다.유 대표가 그리는 낭만도마의 미래는 제품 판매에만 머물지 않는다. 나무를 중심으로 도자기와 가죽 등 다양한 공예를 접하고, 자신만의 취향을 담은 물건을 만들 수 있는 공간을 구상하고 있다.오랜 교육사업 경험은 공방 운영의 바탕이 됐다. 유 대표는 수업을 통해 기술을 익히는 것만큼 참여자들이 편안한 마음으로 돌아가는 일을 중요하게 생각한다.틈틈히 시를 쓰고 지인들과 제철 밥상을 나누는 등 일상에서 얻은 감각을 다른 방식으로도 표현하고 있다. 지난해 시인으로 등단했으며, 오는 11월 첫 개인 시집 <그럼에도 결>을 출간한다.11월 20일부터 사흘간 중구문화원에서 열리는 전시에서는 시와 나무 작업, 나무의 결을 담은 사진 작품을 함께 선보일 예정이다.유 대표가 꿈꾸는 10년 뒤 낭만도마는 나무뿐 아니라 다양한 재료와 활동을 통해 사람들이 자신의 취향을 발견하고 마음을 쉴 수 있는 공간이라고 한다.유 대표는 인터뷰를 마치면서 나무마다 다른 결을 존중하듯 사람들도 정해진 기준에 자신을 맞추기보다 자기 모습대로 살아갈 수 있기를 바란다고 말했다.