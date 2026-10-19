"독립유공자 서훈" 촉구 이관술 선생 고향 찾은 시민들

울산 출신 학암 이관술 선생(1902-1950)이 사건 발생 79년 만인 지난해 12월 22일 서울중앙지법 제21형사부 재심 선고 공판에서 무죄를 선고 받은 후 지역에서 "독립유공자 서훈"을 촉구하는 목소리가 높다(관련기사 : 누명 벗은 이관술 고향 울산에서 '독립유공자 서훈' 목소리).
이관술 선생과 재선(당선 후 별세한)의 울산교육감을 지낸 고 노옥희 전 울산교육감은 닮은 점이 있다. 둘 다 교사 출신으로 제자를 아끼다 독립운동과 노동운동을 시작했다. 지역에서는 두 분의 정신을 배우자는 움직임이 있다.
노옥희재단 이병환 이사장은 "이관술 선생님은 민족주의자 교사로서 학생항일운동에 참여한 제자들이 일제에 연행되고 폭행당하는 모습을 보고 독립운동을 시작했다고 들었다"며 "노옥희 선생님도 가르치던 제자가 취업 후 손목이 잘리는 산재사고를 당하는 것을 보고 노동운동을 시작하셨다"고 밝혔다.
이어 "불의한 시대에 침묵하지 않고 약한 사람들과 연대하며 저항으로 실천했던 두 분의 삶이 무척 닮았다고 생각했다"고 말했다.
노옥희 전 교육감의 정신과 교육철학을 계승하는 (사)노옥희 재단이 이관술 선생 고향이며 비석이 있는 울주군 범서읍 선바위와 입암마을을 찾아 독립운동 이야기를 만났다.
지난 10월 17일 오전 10시부터 3시간 반 동안의 소풍에는 울산노동역사관, 학암이관술기념사업회가 함께 했고, 특히 이관술 선생의 외손녀 손옥희씨가 동행해 이야기를 들려줬다. 노옥희 교육감과 '옥희' 이름이 같은 손옥희씨는 지난 2013년에는 생전의 노옥희 교육감과 함께 이곳 입암마을 이관술 생가를 찾는 역사 기행을 하기도 했다.
노옥희재단 회원들은 이날 용암정과 김남이묘 그리고 선바위의 비경을 찾아본 후 입암마을로 옮겨가 이관술, 이순금, 이재락, 손진수, 손후익, 손학익, 손응교 등 독립운동가의 공간을 방문했다.
노옥희 재단 관계자는 "이날 역사 소풍에서는 또 다른 특별한 체험과 참여프로그램을 진행했다"며 "입암마을 안에 있는 이관술 유적비 주변에 각자의 소원을 그림과 글로 적은 작은 돌멩이를 쌓았다. 울산 출신 교육 독립운동가인 이관술에 대해 깊이 아는 것과 소중한 가치를 쌓아 올리는 역사 소풍이었다"고 밝혔다.
이번 소풍에 동행한 한 참석자는 "이관술 선생님의 목숨을 건 독립운동으로 지금의 우리가 있을 수 있다는 생각에 숙연해졌고 독립운동가들의 용기에 다시 한번 감사했던 시간이었다"고 했다.
또 다른 참석자는 "이관술 선생님이 성장기를 보내며 기상을 세웠던 선바위가 그의 독립운동의 역사를 간직하고 있는 것 같았다"고 소회를 밝혔다.
학암이관술기념사업회 운영위원인 울산노동역사관 배문석 사무국장은 "울산시민들 누구나 울산지역 민주주의와 독립운동의 길을 탐방하고 자긍심을 가질 수 있도록 이제는 울산시가 나서서 프로그램을 만들어야 한다"고 강조했다.
한편 노옥희재단과 울산노동역사관은 2026년 두번의 역사기행을 진행했다. 앞서 4월 19일 '4.19 울산 소년의 길을 따라 민주주의를 되새기다'라는 타이틀로 4.19혁명 66주년 기념행사를 진행한 바 있다.