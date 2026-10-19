"독립유공자 서훈" 촉구 이관술 선생 고향 찾은 시민들

▲(사)노옥희 재단은 10월 17일 울주군 범서읍 선바위와 입암마을을 찾아 보물 같은 독립운동 이야기를 만나는 소풍을 했다. 울산의 과거와 현재를 잇고 미래를 이야기 나누는 역사 소풍이다. ⓒ 노옥희재단 관련사진보기