20여 년 차, 호주 셰프가 전하는 오일 사용 설명서

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲요리의 성격과 온도에 따라 바르게 골라 써야 하는 다양한 오일들 ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프입니다. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 매일 서양식 주방에서 식자재를 손질하다 보면, 가장 기본이 되면서도 손님이나 초보 요리사들이 가장 많이 오해하는 재료 중 하나가 바로 '오일(식용유)'이다.요즘 한국의 마트 매대나 가정집 양념장을 봐도 참기름, 들기름 일색이던 과거와 달리 종류가 정말 다양해졌다. 건강에 좋다는 엑스트라 버진 올리브유부터 카놀라유, 포도씨유, 해바라기씨유, 코코넛오일, 베지터블 오일(식물성 기름)까지 선택의 폭이 넓다.하지만 주방 현장에서 마주하는 손님들이나 주변 지인들과 이야기해 보면, 정작 오일의 성질을 잘 몰라 안 쓰느니만 못하게 요리하는 경우를 자주 본다. 몸에 좋다는 고급 올리브유로 연기 날 때까지 팬을 달궈 계란후라이를 하거나, 샐러드에 향이 너무 강한 오일을 부어 재료 본연의 맛을 가려버리는 식이다.기름도 저마다 제자리가 있고 성질이 다른 법이다. 오일을 요리에 바르게 쓰는 방법과 피해야 할 습관들을 셰프의 경험을 담아 정리해 본다.주방에서 가장 자주 듣는 오해 중 하나가 "몸에 좋은 올리브유로 모든 요리를 하면 좋은 것 아니냐"는 질문이다. 결론부터 말하자면 몸에 가장 좋은 엑스트라 버진 올리브유일수록 센불 요리에는 절대 쓰면 안 된다.올리브를 처음 짜낸 '엑스트라 버진(Extra Virgin)'은 신선한 과즙과 풍부한 항산화 물질, 독특한 향을 그대로 품고 있다. 하지만 타는 온도, 즉 발연점(Smoke point)이 약 160~190도로 매우 낮다. 이 온도를 넘어 오일이 타기 시작하면 고유의 상큼한 향은 사라지고 탄내와 쓴맛이 나며, 몸에 좋은 영양소마저 파괴되어 오일이 변질될 수 있다.• 올리브유의 진짜 자리 :엑스트라 버진은 열을 가하지 않는 샐러드 드레싱, 따뜻한 수프나 구운 채소 위에 마감용(Finishing)으로 살짝 두르는 용도, 혹은 올리브유와 발사믹을 섞어 빵을 찍어 먹을 때 최고로 좋다.• 가열 요리용 올리브유 :만약 올리브유로 파스타를 볶거나 살짝 부치고 싶다면 정제 과정을 거쳐 발연점을 높인 '퓨어 올리브유(Pure Olive Oil)'나 '라이트 올리브유(Light Olive Oil)'를 고르는 것이 지혜롭다.한국 음식은 센불에 볶거나 부치고, 튀기는 요리가 많다. 이때 필요한 것이 발연점이 높고 향이 강하지 않은 카놀라유, 포도씨유, 해바라기씨유, 베지터블 오일(혼합 식물성 기름)이다.• 카놀라유 & 포도씨유 : 발연점이 200~230도 이상으로 높아 높은 온도에서 전을 부치거나 튀김, 센불 볶음 요리를 할 때 깔끔하다. 오일 자체의 향이 무색무취에 가까워 식재료 고유의 맛을 가리지 않는 장점이 있다. 특히 포도씨유는 올리브 오일 대신 샐러드용으로 사용해도 안성맞춤이다.• 베지터블 오일(Vegetable Oil) : 대두유(콩기름)나 옥수수유 등을 섞어 만든 일반 식물성 기름으로, 가성비가 좋고 고온 요리에 두루 쓰기 편하다. 다만 정제 과정이 많으므로 영양적 가치보다는 '가열 요리용' 목적에 맞게 쓰는 것이 좋다.최근 건강식이나 다이어트식으로 인기를 끌고 있는 특수 오일들도 특성을 잘 이해해야 한다.• 코코넛오일(Coconut Oil): 특유의 달콤하고 구수한 코코넛 향이 강하다. 동남아식 요리나 베이킹, 혹은 풍미를 내는 볶음에는 잘 어울리지만, 일반적인 한국식 나물무침이나 생선구이에 쓰면 오일 향이 요리를 덮어버릴 수 있다. 또한 중쇄지방산이 풍부하지만 포화지방 함량이 높으므로 주의해야 한다.• 아보카도오일(Avocado Oil): 발연점이 270도 가까이로 식용유 중 가장 높으면서도 유익한 불포화지방산이 풍부하다. 고기를 강하게 시어링(Searing)하거나 고온 요리를 할 때 건강까지 챙길 수 있는 프리미엄 오일이지만, 가격이 다소 높다는 점이 아쉽다.• 오일병은 '어두운 유리병'에 담긴 것을 골라라기름의 가장 큰 적은 빛(광선), 열, 공기다. 투명한 플라스틱병에 담긴 올리브유보다 어두운 차광 유리병에 담긴 제품이 산패(기름이 상하는 현상)가 훨씬 적다.• 가스레인지 바로 옆에 오일병을 두지 말자요리하기 편하다고 가스레인지나 인덕션 바로 옆에 오일병을 세워두는 집이 많다. 조리 시 발생하는 열 때문에 기름이 빠르게 산패한다. 오일은 직사광선이 비치지 않는 서늘하고 어두운 팬트리(찬장)에 보관하는 것이 정석이다.• 재탕 튀김기름의 미련을 버리자한번 쓰고 남은 기름을 가스레인지 위에 오래 방치했다가 다시 쓰는 경우가 있다. 공기와 열에 노출된 기름은 산패가 진행되어 활성산소와 유해 물질이 생기기 쉽다. 조금 아깝더라도 가열했던 기름은 가급적 재사용을 피하고, 쓰더라도 빠른 시일 내에 소진해야 한다.올리브유가 제일 좋은 기름이라고 해서 모든 요리에 올리브유만 고집할 필요는 없다. 파스타나 샐러드에는 상큼한 엑스트라 버진 올리브유 한 방울이 요리의 품격을 올리고, 바삭한 부침개나 명절 전을 구울 때는 정갈한 포도씨유나 카놀라유가 제격이다.20년 동안 주방에서 수많은 기름과 식자재를 다루며 깨달은 건 '어떤 고급 오일인가보다, 내가 만들 요리의 온도와 성격에 맞는 오일을 바르게 쓰는 것이 최고의 레시피'라는 점이다.오늘 저녁 팬트리를 한번 열어보자. 조리대 옆 열기에 노출되어 있던 오일병을 서늘한 팬트리로 옮겨주고, 오늘 만들 요리에 꼭 맞는 기름을 골라 팬에 둘러보는 것은 어떨까. 작지만 식탁의 깊이가 달라지는 즐거운 경험이 될 것이다.