도서관 창가에서 꺼내 든 달콤쌉싸름한 시의 온도

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큰사진보기 ▲창비청소년시선 10주년을 맞아 출간된 50번째 기념 특별 시집 <도넛을 나누는 기분>(창비) 표지 ⓒ 창비 관련사진보기

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"오늘도 수고 많았습니다. 파이팅, 내일도 행복하길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

집에 다녀온 남편과 오랜만에 나들이 겸 집 근처에서 점심을 든든하게 챙겨 먹고 작은도서관으로 향했다. 지난번에 눈이 아파 앞의 두어 편 시만 보고 반납했던 시집을 마저 읽고 싶었다. 바로 창비청소년시선 10주년 기념 시집인 <도넛을 나누는 기분>이다.창비청소년시선은 2015년 첫발을 내디딘 이래 지난 10년간 청소년들의 삶과 마음을 다정한 시적 언어로 담아내며 오십 번째 시집을 차곡차곡 쌓아 올렸다. 교과서에 갇힌 시가 아니라, 오롯이 독서 행위를 통해 자기만의 경험과 취향을 발견하도록 기획하여 그 문학적 의미가 자못 깊다.이 시집은 조금 특별하다. 지금까지 청소년시집을 펴낸 적 없는 스무 명의 기성 시인에게 청소년시를 세 편씩 청탁하여 엮어낸 결과물이다. 낯선 시 쓰기 앞에서 시인들이 고심 끝에 건져 올린 목소리들은 생각보다 훨씬 깊고 다채로웠다. 책장을 넘기는 동안 어떤 시에는 빙긋이 웃음이 피어났고, 또 어떤 시는 뭉클하게 가슴을 후벼팠다. 오랜 세월 교단에서 아이들과 부대끼며 살아온 날들이 눈앞에 스쳐 지나가는가 하면, 문득 아득한 나의 학창 시절 풍경이 고개를 내밀기도 했다.수록된 시들은 청소년기를 미화하거나 교훈적인 메시지로 포장하는 데 급급하지 않는다. 대신 아이들이 일상에서 마주하는 미세한 감정의 결을 날것 그대로 포착해 낸다. 어른들의 눈에는 철부지의 사춘기 증상이나 단순한 흔들림으로 치부되기 쉬운 감정들이, 시인의 언어를 만나 존재의 온전한 이유로 부활한다.민구 시인의 '엄마를 이겼다'를 읽을 때는 쓴웃음과 함께 깊은 공감이 밀려왔다. "총이나 칼이 아닌 말로 이겼다 / 손이나 발이 아닌 입으로 눌렀다"로 시작되는 이 시는, 엄마와 치열하게 말다툼을 벌인 뒤 홀로 횡단보도를 건너며 느끼는 복잡한 마음을 그려낸다. "생선 가시는 잘도 먹던데 / 내 말을 삼키지는 못하나 보다"라는 뼈 있는 구절 뒤에 찾아오는 "이겼는데 이긴 것 같지 않다"는 깨달음은 어른과 아이의 경계에서 서성이는 청소년의 내면을 정확히 관통한다. 말이라는 뼈로 엄마를 이기고도 마음 한 구석이 헛헛해지는 그 아리고 부끄러운 통과의례를, 시인은 너무나 정직하게 들추어낸다.황인찬 시인의 '조퇴하는 날'은 또 어떤가. 텅 빈 집에 돌아와 가족이 없다는 사실에 안도하면서도 묘한 쓸쓸함을 느끼는 순간, 혼자가 되는 것이 처음으로 안심되는 그 미묘한 해방감은 누구나 가슴 한켠에 품고 있는 비밀스러운 기억을 조용히 두드린다. 집단이라는 울타리 안에서 끊임없이 자신을 증명해야 하는 청소년들에게, 아무도 없는 적막한 거실은 비로소 숨을 쉴 수 있는 가장 안전한 안식처가 되어주는 셈이다.이 외에도 교실이라는 좁은 울타리 속에서 거대한 바다를 꿈꾸는 유계영 시인의 '거북의 세계', 밤의 버스 정류장에서 설탕 가루가 흩날리는 도넛을 반으로 가르는 유희경 시인의 표제작 등은 시가 얼마나 일상의 감각을 생생하게 확장할 수 있는지 보여준다. 유희경 시인의 '도넛을 나누는 기분'은 "집으로 돌아가려 함과 / 집으로 가고 싶지 아니 함처럼" 서성이는 밤의 정류장에서, 거창한 담론이 아닌 찰나의 촉감과 분위기로 청소년기의 아슬아슬한 마음을 나눈다.거대한 성공이나 미래의 목표를 위해 현재의 기분이 늘 저당 잡히기 일쑤인 현실에서, 이 시집은 존재의 감각을 온전히 직조해내는 고유한 숨골을 선물한다. 시인들이 꾹꾹 눌러 담은 시작 노트 속 글귀처럼, 이 시들은 단순히 읽히는 것을 넘어 독자, 특히 청소년들의 마음을 깊이 읽어주는 다정한 대화의 손길로 다가온다.책을 덮고 발걸음을 옮기려니 문득 시집 속 해설의 한 대목이 떠올랐다. 청소년시는 교실의 벽을 밀어 올리며 스스로의 존재를 증명해 나가는 아이들에게 가장 든든한 아침밥 같은 존재라는 오연경 평론가의 말처럼, 이 시들이 품은 온기는 거창하지 않지만 단단하게 속을 채워준다. 막상 먹을 생각이 없다가도 한 그릇 비우고 나면 온몸에 온기가 도는 아침밥처럼, 청소년시 역시 팍팍한 하루를 견뎌낼 작은 힘이 되어준다.시인들이 각자의 기억 속에서 길어 올린 '작은 시인'의 씨앗은 비단 청소년들만의 것이 아닐 것이다. 어른이 되어 무뎌졌다고 생각했던 감수성의 결을 다시금 고르게 다독여주는 소중한 시간이었다. 시집의 마지막 장을 덮으며 깨달은 것은, 시를 읽는 일은 결국 타인의 마음을 헤아리고 우리 안의 잊혀진 세계를 되찾는 일이라는 사실이다.문득 시계를 보니 손주들이 어린이집에서 돌아올 시간이 가까워졌다. 서둘러 작은도서관 문을 나서 가벼운 발걸음으로 집을 향하는 길, 방과 후 가방을 메고 무리지어 하교하는 학생들의 뒷모습이 눈에 들어왔다. 그 교복 입은 걸음걸이 위로 시집 속 구절들이 아른거렸다. 나도 모르게 마음속으로 오늘 하루라는 무거운 책가방을 짊어지고 견뎌낸 이 땅의 모든 청소년들에게 인사를 건네본다.