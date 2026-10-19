검찰서 멈춘 한동훈 딸 수사 국제공조 요청... 박철우 "통상적이지 않아"

큰사진보기 ▲우크라이나의 북한군 포로 한국 송환 질의하는 한동훈 의원한동훈 무소속 의원이 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부에 대한 국정감사에서 우크라이나의 북한군 포로 한국 송환과 관련해 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. 2026-10-06 ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲박철우 서울중앙지방공소청장(오른쪽)이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울광역공소청(옛 서울고검) 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김향연 서울서부지방공소청장이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울광역공소청(옛 서울고검) 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

한동훈 무소속 의원의 딸을 둘러싼 '허위 스펙' 의혹 수사에서 검찰이 경찰의 국제형사사법공조 요청을 법무부에 전달하지 않은데 대해 박철우 서울중앙지방공소청장이 "통상적이지 않은 점은 있다"고 밝혔다. 한 의원에게 검찰 내부 수사기록이 흘러 들어간 의혹을 놓고도 진상조사가 지연되고 있다는 비판도 나왔다.19일 국회 법제사법위원회의 서울광역공소청 등 국정감사에서는 한 의원과 관련된 두 사건을 둘러싸고 검찰의 수사·감찰 방식이 잇따라 도마에 올랐다. 한 의원 딸 사건에서는 해외 증거 확보를 위한 국제공조 요청이 검찰 단계에서 전달되지 않은 경위가, 수사기록 유출 의혹에서는 관계자들에 대한 진상조사가 제대로 이뤄지고 있는지가 쟁점이 됐다.박균택 더불어민주당 의원은 한 의원 딸의 저작권법 위반 의혹을 수사하던 경찰이 국제형사사법공조를 요청했지만 중앙지검이 이를 법무부에 보내지 않은 경위를 따져 물었다.해당 의혹은 2022년 한 의원의 법무부 장관 인사청문회를 앞두고 제기됐다. 당시 한 의원의 딸이 다른 사람이 만든 수학 문제를 활용해 전자책을 제작하고 미국 아마존에서 0.99달러에 판매했다는 의혹이 불거졌다.서울경찰청은 같은 해 11월 전자책 판매 경위와 관련한 해외 증거를 확보하기 위해 서울중앙지검에 국제형사사법공조 신청을 요청했다. 그러나 중앙지검은 12월 사안이 경미하다는 등의 이유로 요청을 대검찰청과 법무부에 송부하지 않기로 결정했다. 당시 법무부 장관은 한 의원이었다.박 의원은 국제공조 요청을 받아들일지는 법무부가 판단할 문제라며, 검찰이 미국 수사기관의 업무 부담까지 고려해 요청을 전달하지 않은 것은 부적절하다고 지적했다. 이에 박철우 서울중앙지방공소청장은 "송부하지 않은 것이 기존 업무 패턴에 비춰 통상적이지 않은 점은 있다"고 답했다.박 의원은 전자책 판매 가격이 0.99달러라는 이유로 의혹을 가볍게 다뤄서는 안 된다고 비판했다. 한 의원 측이 저작물 사용에 대한 승낙을 받았다고 해명한 데 대해서도 사전 승낙과 사후 합의는 구별해야 한다고 덧붙였다.경찰이 충분한 증거를 확보하지 못한 채 사건을 종결했다는 비판도 제기됐다. 경찰은 2023년 12월 한 의원 가족 관련 사건을 혐의없음 등의 이유로 불송치했다.김동아 민주당 의원은 조국 전 법무부 장관 가족 수사와 비교하며 형평성 문제를 제기했다. 조 전 장관 관련 의혹에는 대규모 압수수색과 미국 연방수사국(FBI) 협조까지 이뤄졌지만, 한 의원 딸 사건에서는 경찰의 국제공조 요청조차 법무부에 전달되지 않았다는 취지다.김 의원이 수사 대상에 따라 검찰의 대응이 달랐던 것 아니냐고 따지자 박 청장은 "국민의 법감정과 눈높이에서 상당히 공감하기 어려운 부분이 있다고 생각한다"고 답했다.국감에서는 한 의원이 지난 9월 자신의 SNS에 공개한 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 검찰 기소계획 문서의 유출 경위도 쟁점이 됐다. 김한규 민주당 의원은 김향연 서울서부지방공소청장을 상대로 검찰을 떠난 한 의원이 해당 자료를 어떤 경위로 입수했는지, 진상조사는 어디까지 진행됐는지 추궁했다.김 청장은 서부공소청이 현재 근무 중인 검사와 직원들을 상대로 자체 조사를 진행했지만 유출 정황은 확인하지 못했다고 밝혔다. 대검찰청에서도 진상조사가 진행 중이며 경찰 수사도 이어지고 있다는 설명이다.그러나 김 의원은 해당 기소계획서에 접근할 수 있었던 사람이 제한적이라는 점을 들어 조사 지연을 비판했다. 김 의원은 지난 8일 법무부 국정감사에 출석한 당시 관계자들이 기록을 가지고 나온 적이 없다고 증언한 사실을 거론하며, 현직 직원들에게서도 유출 정황이 발견되지 않았다면 누가 문서를 넘겼는지 확인해야 하는 것 아니냐고 따졌다. 그러면서 김 의원은 검사장과 차장검사, 담당 부장검사 및 검사 등 수사 지휘선 외에 문서에 접근할 수 있는 사람이 있는지 물었다. 김 청장은 "없는 것으로 알고 있다"고 답했다.김 청장은 서부공소청의 자체 조사 범위는 현재 근무 중인 검사와 직원들이며, 나머지 관계자에 대해서는 대검의 진상조사와 경찰 수사가 진행 중이라고 설명했다. 관련 기록은 보존하고 있고, 관계자 접촉이 향후 조사에 영향을 미칠 가능성 등을 고려해 신중하게 접근하고 있다는 입장도 밝혔다.수사기록 유출의 위법성에 대한 질의도 나왔다. 박지원 의원이 한 의원에게 수사자료가 전달돼 공개된 행위가 위법한 것 아니냐고 묻자 김향연 청장은 "공무상비밀누설 혐의가 성립될 수 있을 것 같다"고 답했다. 정용환 서울광역공소청장 직무대리도 같은 질의에 "잘못된 행위가 맞다"고 말했다.