'테레비' 보다 반가운 손님... 빈 농촌, 반찬 나눔이 만든 연결

큰사진보기 ▲마을 산책을 나서기 전 김인자씨가 마당에 앉아 마을을 내다본다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲늦은 아침을 먹는 김인자씨. 약을 먹어야 해 아침은 꼭 챙긴다는 그다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"테레비를 안 보더라도 켜놓고 있어. 그거라도 바라보고 앉았어야지 덜 심심해. 경로당이 요 앞인데, 노는 사람이 없어서 잘 안 가. 갈 데가 없으니 혼자 테레비 켜놓고 이렇게 있지."

"아침에 윗집 아저씨가 왔다 갔어. 나보다 두 살 어리지. 거기도 자식들 내보내고 내외만 사는 집인데, 나 혼자 있응게. 어떤가 하고 자주 들여다봐. 아침에 왔길래 커피 한잔하라고 하니 먹고 갔어."

"평일 오후 세 시쯤엔 도움 아줌마(생활지원사)가 와. 와서 반찬이랑 밥도 해주고, 이야기도 하고. 급하게 옥천읍으로 병원 갈 일 있으면 같이 가주기도 해. 그 사람도 이 동네 사는 사람이야. 몇 해 전에 이사 왔는데, 이 동네에서 3집을 다니며 일한대. 나는 이제 혼자서는 못 사니께, 도움을 받아. 동네 사람이라고 하니까 더 좋지."

"이렇게 챙겨주니 잘 먹고 살아. 덕분에 요새는 두 끼도 먹고, 세 끼도 먹지. 저번에는 방충망 보더니, 낡았다고 빼 가고 새 걸로 다시 갖다 해줬어. 덕분에 창문 잘 열어. 마을이 적적하긴 한데, 그래도 도와주는 양반들 덕분에 살지."

큰사진보기 ▲윤성희 돌봄반장은 다양한 돌봄 필요를 채우며 주민을 만난다. (사진제공: 안남돌봄연대) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"농촌에서 가장 크게 느껴지는 공백이 돌봄 공백이에요. 고령화가 가속화되며 더욱 그렇죠. 그런데, 주민이 주체로 돌봄을 할 수 있는 사업이 있다는 소식을 들었어요. 그게 농림축산식품부의 농촌 돌봄서비스 활성화 지원 사업이었죠. 마을 자원을 연결할 돌봄반장 역할이 필요해 제가 직접 참여하게 됐고요. 현장에서 주민을 만나는 일은 대부분 제가 맡아하고 있어요."

"저보다 한 열 살 많은 형님들이 이미 각 마을의 돌봄반장과 같은 역할을 하고 있어요. 자녀들이 타지에 있는 분들 집에 일이 있을 때 이분들이 자녀들의 역할을 대신해온 거지요. 처음 제가 집에 찾아갔을 때 낯설어 하던 분들도 '저 그 형님(마을 돌봄을 수행하는 이웃) 동생이에요' 하면 경계를 푸세요(웃음). 만남이 쌓이니 주민들 사이에서 정보가 돌아요. '저이가 낡은 방충망 고쳐주더라' 하고요. 이렇게 기존에 만나던 주민들이 새로운 주민을 연결해주세요."

"마을 다니다 보면 낡은 방충망이 정말 많아요. 방충망이 별 것 아닌 것처럼 보여도 어르신들 건강에 굉장히 중요해요. 에어컨을 잘 안 트시기 때문에 창을 못 열면 고열 질환으로도 이어질 수 있거든요. 그런데 도시와 달리 농촌에서는 방충망 교체도 쉽지 않죠. 마을까지 오는 사업장을 찾는 번거로움이 있고, 거리가 머니 단가도 비싸져 그냥 두게 되는 거죠."

"이제는 예전처럼 겨울 이불이 무겁지 않아요. 그러니 크게 필요하지 않다고 하시더라고요. 그런데 시골에 사는 사람 중에 벌레로 고생 안 하는 사람이 없거든요. 자활센터에서 집안 소독과 정리정돈 사업도 하고 있다길래 기존 계획을 수정한 거죠. 저도 안남에 사는 주민이니 어떤 게 불편하고, 주민들이 무얼 필요로 하는지 빨리 알아챌 수 있어요. 게다가 돈을 받는 전문 서비스가 아니라서 돌봄 사업 운영에 있어 생기는 여러 갈등 조정을 할 수 있는 공간을 만들어요. 일방적인 돌봄 제공자와 수혜자가 아니라, 이웃이니까 할 수 있는 거죠."

큰사진보기 ▲윤성희 돌봄반장이 낡은 방충망을 교체하고 있다. (사진제공: 안남돌봄연대) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"주민 수가 적으니 수요가 많지 않아요. 그러니 보조금을 준다고 하더라도 민간 업체에서도 들어오려 하지 않아요. 읍 거점으로 하는 것도 이동 거리 등을 고려하면 효율적이지 않죠. 결국, 주민이 활동할 수 있는 토대를 마련하는 게 가장 효율적이에요."

"돌봄은 공익적인 일이에요. 시장만 가지고는 해결할 수 없죠. 개인의 품을 들이는 것도 한계가 있고요. 그래서 애초에 공익을 목표로 결성된 사회연대경제 조직이 돌봄 사업과 연결되어야 한다는 거예요. 조직 입장에서도 실력을 쌓고, 조직을 운영할 기반을 쌓을 수 있고요. 주민들은 조직적으로, 실력 있는 돌봄을 받을 수 있어요."

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아침 해가 창을 넘어 방 안으로 들어오는 오전 7시, 김인자(85)씨는 평소보다 조금 늦은 시간에 눈이 떠졌다. 전날 내리 드라마 연속극 2편을 봤던 탓일까. 그래도 요 며칠 그를 괴롭히던 감기 기운은 긴 잠과 함께 보내준 듯 몸이 가볍다. 즐겨보는 <아침마당>이 끝나는 것을 확인한 그는 이제 늦은 아침 식사를 할 참이다. '쿵쿵' 누군가 현관문을 두드리며 그를 부른다. 목소리만 들어도 누군지 훤한 김인자씨는 "들어와요" 하고 답하며 방문객을 맞이한다.충북 옥천군 안남면 도농리에 사는 김인자씨는 요즘 어떻게 살아가고 있을까? 주민들의 이주와 고령화로 마을의 빈자리가 늘었고 촘촘했던 이웃간의 교류도 예전 같지는 않다. 하지만 이웃의 안부를 살피고, 필요한 순간 서로에게 손을 내미는 돌봄은 여전히 마을 곳곳에 남아있다. 여기에 생활지원사의 공적돌봄과 안남돌봄연대가 만들어가는 새로운 돌봄까지 더해진다. 통합돌봄이 펼쳐낼 것은 어쩌면 이미 마을에 있던 돌봄을 다시 잇고, 부족한 부분을 보태는 일인지도 모른다. 지난 9월 14일과 16일, 김인자씨와 안남돌봄연대 윤성희 돌봄반장을 통해 그 풍경을 들여다봤다.안남돌봄연대는 2024년 농림식품부의 '농촌 돌봄 서비스 활성화 지원사업' 공모로 탄생했다. 돌봄연대를 구성하는 조직은 ▲ 옥천아는사람협동조합 ▲ 안남일하는사람사회적협동조합 ▲ 안남두레상사회적협동조합 ▲ 안남배바우작은도서관 ▲ 안남면지역사회보장협의체 ▲ 옥천소방서안남의용대다.3년 차에 접어든 안남돌봄연대는 올해 7개 사업을 운영하고 있다(▲ 반찬배달 960만 원 ▲ 집수리 600만 원 ▲ 경관 정비(예초) 300만 원 ▲ 방충망 교체 600만 원 ▲ 토탈 케어 서비스(이불빨래, 집안 소독 및 정리정돈) 300만 원 ▲ 고압청소 200만 원 ▲ 문화나들이 156만 원).김인자씨는 "요새 테레비하고 산다". 그와 자주 경로당에 모여 놀던 주민 둘이 건강이 나빠져 요양원에 갔기 때문이다.경로당에서 밥을 먹는 날도 모이는 이가 열에서 여덟 명으로 줄었다. 김인자씨는 "다 빈집"이라 말하며 식탁 앞에 놓인 창으로 보이는 집들을 가리킨다. 왁자지껄하던 마을은 이제 소란보다 적막이 더 자연스럽다. 그러나 이웃의 안부를 묻고 살피는 일까지 사라진 것은 아니다. 이른 오전부터 김인자씨 집으로 방문객이 찾아왔다. 이른 손님은 윗집에 사는 이웃이다.기상부터 잠들기 전까지 텔레비전을 켜놓고 침대에 누웠다가, 소파에 앉았다가, 운동기구에 올랐다가를 반복하는 그의 일상에 잔물결을 내는 건 짧게 오가는 방문객들이다. 자연스럽게 서로를 살피는 이웃과의 오랜 관계에 더해 공적돌봄도 이어지고 있다.생활지원사는 행정에서 연결한 공적 돌봄이지만, 같은 동네에 사는 주민이 서비스를 제공하고 있다. 덕분에 김인자씨에게는 새로운 이웃을 사귀는 시간으로 느껴지기도 한다. 3년 전부터 매주 보는 새 얼굴도 있다. 화요일이면 반찬을 들고 찾아오는 윤성희 돌봄반장을 김인자씨는 '반찬 아저씨'라 부른다. 이는 안남돌봄연대에서 진행하는 반찬 배달 서비스다. 2024년 발족한 안남돌봄연대는 행정의 돌봄으로 닿기 어려운 주민 필요를 살피고, 주민이 직접 필요한 돌봄을 만드는 중이다.윤성희 돌봄반장은 지난 3년간 매주 1회, 24가구에 반찬을 배달하고 있다. 덕분에 안남면 모든 마을을 일주일에 한 번씩 오가게 된 그의 방문은 이제 마을 주민에게도 자연스러운 풍경 중 하나다.그와 주민들 사이에 쌓인 '익숙함'은 주민들의 돌봄 수요를 발견하고, 돌봄을 이어내는 중요한 연결고리가 되어주고 있다.주민의 필요를 가장 잘 아는 이는 함께 사는 주민이다. 안남돌봄연대의 사업은 지역에서 함께 살아가는 주민으로서 경험하는 불편에서 발견, 또 가까이서 주민들의 반응을 살펴보며 조정되기도 한다. 방충망 교체는 그러한 발견에서 비롯된 사업이다.안남돌봄연대의 이불빨래 서비스는 옥천지역자활센터와 연계해 운영하고 있다. 최근 들어 겨울이불을 가정에서 세탁하는 집이 늘어나며 이불빨래 서비스의 단독 수요가 줄었는데, 이를 집안 소독 및 정리정돈 사업과 연계한 토탈 케어서비스로 확대했다.윤성희 돌봄반장은 "생활서비스의 공급이 적은 농촌에서는 돈을 번다고, 65세 이하라고 해서 돌봄이 필요하지 않은 것은 아니"라며 농촌의 특수성을 짚었다. 도시에서는 쉽게 전문가를 불러 해결할 수 있는 문제도 농촌에서는 스스로 해결해야 하는 문제가 되기 때문이다. 이에 그는 "농촌의 돌봄 대상은 유연하게 열려 있어야 한다"고 말했다.안남돌봄연대는 안남면 행정복지센터 맞춤형복지팀과 연계해 대상자 기준을 마련, 차례대로 돌봄 서비스를 제공하고 있다. 여기에 더해 지역사회보장협의체의 복지 사각지대 발굴 결과를 참고해 행정의 기준에 닿지 않는 주민들에게도 찾아가고 있다.주민들은 이미 서로를 돌보고 있지만, 여럿이 채우던 돌봄의 필요는 이제 한두 사람에게 집중되며 공백을 만든다. 그러나 윤성희 돌봄반장은 여전히 면 단위 돌봄은 그 지역에 사는 주민들이 해야 한다고 강조했다.주민이 주민을 돌보는 돌봄망을 지속하기 위해서 꼭 필요한 것 중 하나는 '실무자'다. 윤성희 돌봄반장은 "면의 일을 중심으로 하는 일꾼이 한 명은 있어야 한다"고 강조하며, "역할을 유효하게 수행할 수 있도록 최소한 최저임금 기준 전일제 급여가 나와야 한다"고 덧붙였다. 농림축산식품부의 '농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업'은 첫해 연도 참여 공동체에는 5000만 원, 2~5년도 참여 공동체에는 7700만 원 예산을 부여한다. 이 중 3000만 원은 돌봄반장의 인건비다. 이어 윤성희 돌봄반장은 돌봄의 주체로 주민 개인뿐만 아니라 사회연대경제 조직을 호명했다.안남면을 중심으로 활동하는 공동체는 각자의 특성에 맞춰 지역돌봄을 분담하고 있다. 옥천아는사람협동조합은 맞춤형 집수리와 방충망 수리, 그리고 반찬 조리를, 안남일하는사람 사회적협동조합은 예초와 고압청소를, 안남배바우 작은도서관은 문화나들이를 담당하는 식이다.안남돌봄연대는 올해 10월 말 합동워크숍을 열 예정이다. 다른 면 단위에서도 공동체 돌봄을 시도하길 바라는 마음에서다. 윤성희 돌봄반장은 "중앙정부에서도 돌봄을 주요한 문제로 보고 있기 때문에 농림부 외의 부처에서도 관련 사업을 운영할 것으로 보인다. 하지만 농림부 사업도 5년까지만 지원받을 수 있는 등 중앙정부의 지원은 한정적"이라며 "옥천군 차원에서도 주민이 주민을 돌보는 공동체를 조직하고 체계를 잡아갈 수 있는 사업을 확대해야 한다"고 주장했다. 박미영 옥천군 농업정책과 주무관은 "농촌소멸 대응기금 사업 중 하나로 옥천형 주민생활돌봄공동체 2개소(1억 원)를 계획에 올렸다"고 말했다. 사업 확정은 12월에 결정될 예정이다.올해 새로 시작한 통합돌봄은 전에 없던 새로운 걸 만드는 작업은 아닐지도 모르겠다. 하루에도 몇 차례 김인자씨네 문을 두드리는 돌봄을 다시 발견하고, 이어내는 토대를 만드는 게 통합돌봄이 할 일 아닐까. 안남돌봄연대는 주민들의 삶 아주 가까이에서 그 가능성을 보여주는 중이다.월간 옥이네 112호글 사진 월간옥이네 이혜빈 기자