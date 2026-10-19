이 대통령 "인사의 가장 어려운 부분, 지향점 대한 생각 다를 때"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대에서 김지용 중대범죄수사청장에게 임명장을 수여하고 있다. 2026.10.19 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 54일째 공석인 법무부 장관 등 인사를 조만간 마무리하기 위해 노력 중이라고 밝혔다. 특히 '인사를 통해 지향하는 바에 대한 다른 생각들'을 거론했다. 김지용 중대범죄수사청장 임명을 두고 범여권 내 불거졌던 갈등을 지칭한 것으로 풀이된다.이 대통령은 19일 오후 청와대 춘추관에서 출입기자단과 한 깜짝 간담회에서 '인사를 할 때 어느 부분을 중점적으로 보는가'라는 취지의 질문을 받고 이같이 밝혔다.이 대통령은 "인사라는 게 매우 종합적이고 판단의 준거들이 다 다르다"며 "전체적으로 보면 우리 사회가 많이 성장, 발전하면서 (직무적합성과 도덕성 등에 대한) 요구 수준이 많이 높아지는 측면이 있는 것 같다"라고 답했다.구체적으론 "저는 아니면 인사 담당하는 측에서도 이 정도면 국민들께서 용인하시겠지라고 생각했는데 아닌 경우도 꽤 있다"라며 "이해관계에 따른 문제점까지 다 고려해서 가급적이면 원만히 수용 가능한 인사를 해야 될 것"이라고 말했다.특히 이 대통령은 "그 인사를 할 때 지향하는 바, '무엇을 위한 인사인가'에 대한 생각들이 다를 수 있다"라며 "좀 더 종합적인 고려가 필요하긴 한데 개별 인사에 대해서 본다면 이것이 사실 가장 어려운 부분이라 생각한다"라고 했다.청와대가 김지용 중수청장 임명으로 '수사와 기소의 분리'라는 새 형사사법체계의 조기 안착을 기대했던 것과 다르게, 범여권 일각의 강경파들은 '친윤 검사' 출신인 김 중수청장으로 인해 검찰개혁이 후퇴할 것이라고 주장한 것을 염두에 둔 발언으로 보인다.이 대통령은 경찰청장이 공석인 채 2년째 직무대행 체제가 이어지는데 대해서도 설명했다. 이 대통령은 "(경찰) 내부 사정을 자세히 들여다보신 분들은 조금 이해할 수 있다. 인사가 많이 왜곡돼 있다"라며 "특히 내란 사태를 겪으면서 그에 대한 문책 과정이 있었고 그러다 보니깐 이제 쓸 (인적) 자원이 그렇게 녹록지 않은 측면들도 있는데 조만간 해결될 것"이라고 했다.또한 "지금 국세청장뿐만 아니라 법무장관 포함해 인사를 또 해야 될 텐데 보시기에는 좀 많이 늦어진 것 같지만 적임자를 찾기 위해 최선을 다하고 있다"라고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 오후 청와대에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관을 비롯한 장관급 인사 7명과 김지용 중수청장에게 임명장을 수여했다.강유정 수석대변인의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령은 임명장 수여식 후 이어진 차담에서 김 중수청장에게 "고생 많으셨다"라며 네 편과 내 편을 가리지 말고 원칙에 따라 국민적 의구심이 있는 사안을 잘 처리해야 한다고 당부했다. 아울러 "중수청의 존재 의의를 국민들로부터 인정받아야 한다"라며 "지켜보는 국민들이 많다는 사실을 반드시 기억해야 한다"라고 재차 강조했다.참고로 이날 간담회는 국민주권정부 출범 500일을 맞아 언론인과의 소통을 위해 비공개로 마련된 자리였다. 하지만 간담회 이후 공개로 전환됐다. 청와대 대변인실은 "이 대통령의 평소 가감 없이 국민과 소통하려는 의지가 반영된 것"이라고 설명했다.