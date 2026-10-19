코스피 3%대 급락 출발→1.76% 상승… 하루 새 280포인트 '롤러코스터'

큰사진보기 ▲ 19일 코스피가 상승세로 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 99.96포인트(1.76%) 오른 5,768.01에 거래를 마쳤다. 2거래일째 상승이다. 코스닥도 21.72포인트(2.73%) 내린 773.06으로 출발했으나, 최종적으로는 전장보다 14.11포인트(1.78%) 오른 808.89로 이날 장을 마감했다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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또 롤러코스터였다. 이젠 새삼스럽지도 않다는 반응도 많지만, 주식시장을 넘어 금융시장에 대한 신뢰를 쌓기엔 역부족이었다. 지난주 중국반도체 업체의 기술 공개와 미국발 AI 거품론에 대한 불안감은 여전했다. 19일 시장은 이같은 불안감을 확인했다가, 낙폭 과대라는 인식이 퍼지면서 가까스로 5700선으로 시장을 방어했다.이날 한국거래소를 보면, 코스피는 전 거래일보다 99.96포인트(1.76%) 오른 5768.01에 장을 마쳤다. 이미 오전 9시 이전부터 삼성전자를 비롯해 주요 반도체 기업들의 주가는 6% 넘게 빠지고 있었다.이유는 미국발 악재가 선반영된 결과였다. 지난 16일(현지시간) 뉴욕증시에서는 국제유가 상승과 AI 인프라 기업의 자금조달 우려 때문에 기술주가 큰 폭으로 내린 상태였다. 시장이 열리자마자 실제로 코스피는 179.64포인트(3.17%) 내린 5488.41로 출발했다.하지만 이같은 급락장세는 오래가지 않았다. 오전 10시께 오름세로 전환됐다. 그런데 오전 11시 10분께 외국인들이 주식을 내다 팔면서, 지수는 다시 5638선까지 밀렸다. 오후 들어서는 상승폭을 꾸준히 넓혔다. 결국 마지막으로 5768.01을 기록하면서 하루사이 279.60포인트, 시초가 대비 약 5.1% 상승으로 마감했다.코스닥도 비슷한 흐름을 보였다. 코스닥은 21.72포인트(2.73%) 하락한 773.06으로 문을 열었다. 그러나 14.11포인트(1.78%) 오른 808.89로 거래를 마쳤다.이날 코스피의 상승 배경에는 지난주 낙폭이 지나치게 컸다는 인식이 꼽힌다. 코스피는 지난주에만 14.46% 떨어져 5668.05로 마감했다. 6일부터 15일까지 7거래일 동안의 하락률이 무려 20.7%에 달했다. 지난 2일 코스피 종가가 7003.74였다는 점을 감안하면 보름여 만에 1300포인트 넘게 내려앉은 셈이다.지난주 외국인의 유가증권시장 순매도는 11조 1000억 원을 웃돌았고, 이 가운데 반도체 업종이 9조 1000억 원이었다. 이달 들어 코스피 하락률은 17.11%로 주요 글로벌 지수 가운데 가장 컸다.이날 반등을 이끈 것은 기관이다. 기관은 유가증권시장에서 5748억 원을 순매수했다. 외국인은 장중 한때 순매수 규모가 5000억 원을 넘었지만, 장 후반 매도 우위로 돌아서 365억 원 순매도로 마감했다. 개인도 1조 862억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 비차익거래 5217억 원 순매수를 포함해 전체 4609억 원 매수 우위였다.종목별로는 반도체 대형주가 회복을 주도하지 못했다. 삼성전자는 1.16%, SK하이닉스는 0.39% 오르는 데 그쳤다. SK스퀘어(-0.51%)와 삼성전기(-1.52%)는 하락했다. 대신 매수세는 2차전지와 바이오로 옮겨갔다. 장중 삼성SDI는 10%, 포스코퓨처엠은 9%대 급등하기도 했다. 코스닥에서도 에코프로가 11.19%, 에코프로비엠이 8.33%, 레인보우로보틱스가 7.23% 뛰었다. 반면 이오테크닉스(-2.34%)와 리노공업(-1.98%) 등 반도체 장비주는 내렸다.다만 증권가에서는 아직 상승 추세로 보기는 이르다는 신중론이 우세하다. 이경민 대신증권 연구원은 저가매수 유입과 외국인 매도 강도 완화를 긍정적으로 평가했다. 그러면서도 AI 관련 우려가 이어지면서 반등폭은 제한됐다고 진단했다.김주연 미래에셋증권 연구원도 외국인 매수 전환을 추세 변화로 단정하기보다는 순매수가 이어지는지 지켜봐야 한다고 말했다. 한지영 키움증권 연구원은 반도체 등 주력 업종이 과매도 구간에 들어서 저가매수 유인이 커졌다고 봤다. 다만 AI 산업의 신용위험과 투자 축소, 이익 모멘텀 둔화 우려로 당분간 변동성이 클 것이라고 내다봤다.