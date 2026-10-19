정명근 화성시장, 용인 잇는 도로 본격 추진… 동탄 교통난 분산 나선다

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 19일 용인특례시 남사도서관에서 열린 용인특례시와의 연계교통망 구축 업무협약식에서 발언하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(오른쪽)과 이상일 용인특례시장(왼쪽)이 19일 남사도서관에서 연계교통망 구축 업무 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 동탄9동 행정복지센터에서 열린 화성-용인 연계교통망 구축 설명회에서 참석자들이 의견을 나누고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(왼쪽에서 세 번째)과 이상일 용인특례시장(왼쪽에서 두 번째) 등 관계자들이 19일 남사도서관에서 국가철도망 구축 계획 반영을 촉구하는 문구가 적힌 손팻말을 들고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시-용인특례시 연계교통망. ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시가 용인특례시와 손잡고 두 도시를 잇는 연계교통망 구축에 나섰다. 동탄2신도시 인구 유입과 용인 남사읍 반도체 클러스터 조성으로 교통 수요가 늘어나는 상황에서 신동~남사 연결도로를 우선 추진하고, 철도망 확충과 주요 도로의 적기 개통까지 공동 대응하기로 했다.정명근 화성특례시장이 도시 간 교통 문제를 개별 지자체의 과제가 아닌 광역 차원의 공동 과제로 풀겠다는 의지를 구체적인 사업 추진으로 연결하는 것이다.화성시는 19일 동탄9동 행정복지센터에서 신동~남사 연결도로 사업설명회를 개최한 데 이어 용인시 남사도서관에서 용인시와 '화성-용인 상생발전을 위한 연계 교통망 확보 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 지난해 11월 21일 양 시장이 공동 발표한 '화성-용인 연계교통 상생발전 공동선언'의 후속 조치다. 양 시는 그동안 실무협의회를 통해 사업 방향을 조율해 왔다. 공동선언 이후 협의를 이어온 데 이어 이번에는 도로와 철도 사업의 추진에 필요한 협력 체계를 마련했다.우선 사업은 화성 신동과 용인 남사를 연결하는 도로다. 화성시는 올해 2월부터 사전 타당성조사를 진행했고, 지난 9월 용인시를 대표기관으로 해 한국지방행정연구원에 타당성조사를 의뢰했다.도로가 개설되면 두 도시 사이의 이동 편의가 개선되고, 광역교통량을 분산해 현재 교통 정체가 심한 국지도 23호선의 부담도 일부 줄어들 것으로 시는 기대하고 있다. 동탄 일대의 인구 증가에 더해 용인 남사읍에 반도체 클러스터 조성이 본격화하면서 출퇴근과 물류 이동 등 교통 수요가 커질 수 있는 만큼, 인접 지역을 연결하는 도로망을 선제적으로 검토하겠다는 취지다.다만 현재는 타당성조사를 의뢰한 단계다. 조사 결과를 바탕으로 사업의 필요성과 경제성 등을 검토하고 후속 절차를 밟아야 하는 만큼, 실제 도로 건설까지는 추가적인 검토와 협의가 필요하다. 화성시와 용인시가 협력의 첫 사업을 실질적인 도로 건설로 이어갈 수 있을지가 관건이다.양 시는 도로뿐 아니라 철도와 광역도로 사업에서도 공동 대응하기로 했다. 제5차 국가철도망 구축계획에 양 시가 건의한 사업이 최대한 반영되도록 함께 노력하고, 국지도 82호선(화성 장지~용인 남사)과 국지도 84호선(화성 중리~용인 천리)의 적기 개통에도 협력한다.두 국지도 사업은 경기도와 한국토지주택공사(LH)가 시행한다. 양 시는 사업 추진 현황 등 주요 정보를 공유하고, 개통 일정에 차질이 생기지 않도록 공동 대응할 계획이다. 지자체가 직접 시행하지 않는 사업이라도 지역 주민의 교통 여건에 미치는 영향이 큰 만큼, 관련 기관과의 협의 과정에서 양 시가 함께 대응하겠다는 것이다.정명근 시장은 "시민의 교통문제를 해결하기 위해 용인시와의 협력은 선택이 아닌 필수조건"이라며 시민들이 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하는 데 지속적으로 노력하겠다고 밝혔다. 이어 관계 공무원들에게도 이번 협약을 계기로 행정력을 집중해 달라고 당부했다.