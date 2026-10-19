외교부, 다카이치 총리 야스쿠니 공물 봉납에 "깊은 실망·유감"

큰사진보기 ▲지난 15일, 일본 도쿄 야스쿠니 신사가 사람들로 북적이는 모습. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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외교부는 19일 일본 정부 지도급 인사들이 야스쿠니(靖國)신사에 공물을 봉납하거나 참배한 데 대해 논평을 내고 깊은 실망과 유감을 표명했다.외교부는 이날 "정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 다시 한번 깊은 실망과 유감을 표한다"고 밝혔다.이어 "우리 정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다"며 "이는 국가 간, 국민 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한일관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 재차 강조한다"고 말했다.일본 NHK 등에 따르면 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리는 야스쿠니신사 추계 예대제(例大祭·제사)가 시작된 17일 '내각총리대신 다카이치 사나에'라고 적힌 목찰을 붙인 공물 '마사카키'(眞榊·비쭈기나무 화분)를 봉납했다. 추계 예대제는 19일까지 사흘간 열린다. 일본 언론에 따르면 다카이치 총리는 19일에도 자민당 총재 명의로 사비를 들여 공물 대금인 '다마구시료'(玉串料)를 봉납한 것으로 전해졌다. 다만 총리는 예대제 기간 직접 참배는 하지 않을 방침이다.각료 중에서는 우에노 겐이치로 후생노동상과 기우치 미노루 성장전략담당상이 마사카키를 봉납했고, 모리 에이스케 중의원 의장과 세키구치 마사카즈 참의원 의장도 각각 마사카키를 보낸 것으로 알려졌다.기우치 담당상은 17일 오전 신사를 직접 참배했다. 그는 기자들에게 전몰자에 대한 애도와 존숭의 뜻을 표했다고 말했고, 사비로 다마구시료를 냈다고 설명했다. 기우치 담당상은 올봄 예대제와 종전기념일에도 신사를 참배했다. 고바야시 다카유키 자민당 정무조사회장도 같은 날 신사를 찾아 참배했다.다카이치 총리는 지난해 가을 자민당 총재에 오르기 전까지 봄·가을 예대제와 패전일(8월 15일)마다 야스쿠니신사를 참배해 왔다. 총재 취임 이후에는 직접 참배를 보류하고 있으며, 지난해 가을과 올봄 예대제, 올해 8월 15일에는 사비로 다마구시료를 냈다. 올해 8월 15일에는 신사를 찾는 대신 인근 일본무도관 부지에서 신사를 향해 요배(遙拜)했다.주일 중국대사관은 17일 대변인 문답을 통해 "일본의 야스쿠니신사 관련 부정적 움직임을 강력히 규탄한다"며 일본에 침략의 역사를 깊이 반성하고 전쟁 책임을 직시하며 야스쿠니신사 문제에서 언행을 삼갈 것을 촉구했다.야스쿠니신사는 일본이 일으킨 침략전쟁 과정에서 숨진 전몰자와 함께 도조 히데키 전 총리 등 A급 전범 14명을 합사한 곳으로, 일본 지도급 인사들의 참배와 공물 봉납 때마다 한국 정부는 유감을 표명해 왔다.