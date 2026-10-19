농식품부, 유튜브·SNS '가짜뉴스'에 칼 빼들었다

큰사진보기 ▲변상문 농림축산식품부 대변인이 19일 정부세종청사 기자실에서 악의적으로 왜곡된 가짜뉴스와 온라인 게시물에 대한 엄정 대응 방침을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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농림축산식품부가 유튜브와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하는 허위·왜곡 정보에 강력히 대응하기로 했다. 브라질산 계란 수입과 농지 전수조사 등을 둘러싸고 정부 정책의 취지를 왜곡하거나 근거 없는 의혹을 제기하는 게시물이 확산하고 있다는 판단에서다. 농식품부는 악의성과 심각성이 높은 게시물 3건에 대해 우선 법적 절차를 검토하고, 전담 인력 배치와 가짜뉴스 제보센터 운영에도 나설 계획이다.변상문 농식품부 대변인은 19일 오후 세종시 정부세종청사에서 기자들과 만나 "한 농민께서는 '정부가 땅을 빼앗아가려고 한다는 것을 유튜브를 통해 접했다'고 말씀하셨다고 한다"며 "최근 유튜브 등 SNS 채널을 통해 무차별하게 확산되는 가짜뉴스에 대해 강력히 대응하겠다"고 밝혔다.농식품부가 대표적인 사례로 든 것은 브라질산 계란 수입과 농지 전수조사 관련 게시물이다. 브라질산 계란 수입을 두고는 '브라질 룰라 대통령에게 대선 자금을 마련해 주려는 것 아니냐', '수입과 국내 공급 가격의 차액 800억 원을 국민 세금으로 메웠다'는 등의 주장이 확산하고 있다. 심지어 인공지능(AI)을 동원해 오류를 유도한 뒤 "일본 등 다른 나라를 두고 굳이 브라질에서 수입했다"며 리베이트 의혹이나 양계장 화재와 엮는 악의적 음모론까지 생산하고 있다.농식품부는 브라질산 계란 수입이 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 대비해 계절이 반대인 남반구 국가에 안정적인 공급처를 확보하려는 목적에서 추진됐다고 강조했다. 전체 계란 수입량의 0.8%에 불과한 소량의 시범 도입이라는 것이다.또한 브라질산 계란의 구매가격은 개당 178원이며, 여기에 국내 항공사에 지급한 운송비와 수입업체가 납부해 국고로 귀속된 관세 등의 비용이 포함돼 있다고 설명했다. 수입 계란을 저렴하게 시장에 공급한 것은 국민의 주요 먹거리인 계란의 수급 안정을 위한 정부의 책무라는 입장이다.농지 조사를 둘러싼 허위 조작도 도를 넘었다. 일부 계정은 "공산국가처럼 토지 수익권을 제한하고 강제 처분으로 국가가 매입하기 위한 것", 즉 "농지를 국유화하려는 목적"이라는 가짜뉴스를 확산시켜 농민들의 불안을 자극하고 있다.변 대변인은 "정부는 이러한 내용을 그간 여러 차례 설명, 반박 자료, 장관 인터뷰와 SNS 게시글, 유튜브 콘텐츠 등을 통해 지속적으로 설명했다"며 "그럼에도 불구하고 최근 일부 유튜브 채널과 SNS 계정을 통해서 정부의 정책 취지를 왜곡하고 허위 정보를 사실인 것처럼 조작한 게시물들이 유포되고 있다"고 지적했다.농식품부는 언론 보도에 대해서는 언론사에 정정을 요청하거나 설명·반박 자료를 배포하고, 중대한 오보는 언론중재위원회 제소 등의 절차를 밟을 수 있지만 개인 계정의 게시물은 대응하기 어렵다는 점도 강조했다.변 대변인은 "개인 계정의 게시물에 대해서는 게시자에게 사실관계를 설명하고 내용을 정정할 수 있는 실질적인 방법이 부족하다"며 "게시물이 소비되는 플랫폼에 삭제 등을 요청할 수는 있으나, 현실적으로 받아들여지는 경우가 적어 신속하게 확산을 방지하기 어렵다"고 말했다.이어 그는 "자극적인 게시물들은 알고리즘을 타고 빠르게 확산되고 있고 이를 사실로 받아들이기 쉬운 상황"이라며 "이러한 악의적인 게시물로 인해서 정부 정책에 대한 신뢰성이 심각하게 훼손되고 있고 국민들께서 잘못된 정보를 접하면서 발생하는 사회적 혼란이 심각해지고 있어 더 이상 묵과할 수 없는 상황"이라고 밝혔다.농식품부는 주요 정책 현안과 관련한 허위 정보의 제작·확산 상황을 면밀히 모니터링하고, 가짜뉴스 제보센터도 운영할 계획이다. 악의적인 게시물에 대해서는 신속한 삭제 요청과 함께 관련 법령을 검토해 게시자에 대한 법적 대응도 추진한다.변 대변인은 "현재 브라질산 계란 수입과 관련하여 특히 악의성과 심각성이 높은 게시물 3건에 대해서는 우선적으로 법적 절차 추진을 검토 중"이라며 "허위·왜곡 정보의 제작과 유포에 대해서는 엄정하고 단호하게 대응하겠으며 이후 발생하는 유사 사례에 대해서도 철저히 대응해 나가겠다"고 밝혔다.그러면서 "앞으로도 정책을 추진하는 과정에서 국민 한 분, 한 분에게 올바른 정보가 전달될 수 있도록 투명하게 공개하고 소통에 최선을 다해 나가겠다"고 덧붙였다.