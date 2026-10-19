"농어촌기본소득 국비 부담 80%로 올려야"

큰사진보기 ▲전남광주 농어촌기본소득 전면실시 추진본부 기자회견. 2026. 10. 19 ⓒ 전남광주 농어촌기본소득 전면실시 추진본부 관련사진보기

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전남광주 농어촌기본소득 전면실시 추진본부는 19일 정부를 향해 "국비 40%, 지방비 60%의 현행 농어촌기본소득 사업 재정 분담 비율을 국비 80%, 지방비 20%로 조정해야 한다"고 주장했다.추진본부는 이날 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 기자회견을 열고 "농어촌 지역을 살리기 위한 정부 정책이 지자체 재정 압박으로 이어져 지자체가 더 힘들어지고 있다"며 이같이 밝혔다.이어 "농어촌기본소득은 시범 사업 과정에서 인구 유입과 지역 상권 활성화 등 효과가 분명히 나타나고 있고, 지역소멸 대책 중 거의 유일하게 효과를 보고 있는 정책"이라며 "정부 부담률 인상이 동반돼야 농어촌기본소득은 성공할 수 있다"고 강조했다.내년 농어촌기본소득 대상지 확대 구상을 밝힌 전남광주시를 향해선 시 또는 자치구에 속한 농어촌이든, 군 지역 농어촌이든 주민 차별 없이 동일 금액(월 15만 원)으로 지급돼야 한다고 재차 촉구했다.진보당과 농민단체로 꾸려진 추진본부는 사업 전면 실시를 위해 진행한 '전남광주 20만 서명운동'에 이달 15일까지 5만여 시민이 동참했다고 밝히면서 "시민들의 요구는 역시 농어촌기본소득의 전면 실시"라고 강조했다.추진본부는 "전남광주 농어촌기본소득 전면 실시를 위해서는 시·군·구 역할 또한 중요하다"며 시·군·구 추진본부를 구성해 시민들 힘으로 전면 실시를 이뤄내겠다고 밝혔다. 또 이를 위해 "모든 세력과 단체와 연대하여 나가겠다"고 덧붙였다.정부는 올해부터 2027년까지 농어촌기본소득 시범사업을 추진 중이다. 사업비는 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 분담하며, 대상 지역 주민에게 15만 원 상당의 지역 화폐를 매월 지급한다.현재 곡성·신안·구례·보성 등 전남광주 4개 군을 포함해 전국 17개 군에서 시범 실시 중이다. 정부는 내년도 예산안에 사업 대상 지역을 35개 군으로 확대하고 국비 부담률도 현행 40%에서 50%로 상향하는 방안을 반영했다.