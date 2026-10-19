시민 휴식과 자활을 함께... 양평경찰서에 '양커피' 2호점 문 열어

큰사진보기 ▲양평지역자활센터는 19일 양평경찰서 1층에 자활근로사업단이 운영하는 ‘양커피’ 2호점 문을 열고 운영을 시작했다. 자활 참여자들이 전진선 양평군수와 이혜원 경기도의원, 이민수 양평경찰서장과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

양평지역자활센터는 19일 양평경찰서 본관 1층에서 자활근로사업단이 운영하는 커피 전문점 '양커피' 2호점 운영을 시작했다고 밝혔다.양커피는 자활 참여자들이 바리스타 교육을 비롯해 음료 제조와 고객 응대, 매장 관리 등 카페 운영에 필요한 업무를 경험하는 자활 일자리 모델이다. 공공시설에 카페를 조성함으로써 경제적 어려움을 겪는 자활 참여자에게는 안정적인 자립기반을, 경찰서를 방문하는 민원인과 직원에게는 새로운 휴식 공간을 제공하게 된다.양평지역자활센터는 앞서 지난해 10월 양평생활문화센터 1층에 양커피 1호점을 내고 자활사업을 통한 참여자들의 자립 지원과 안정적인 일자리 조성에 활용하고 있다. 이번 2호점은 더 많은 자활사업 참여자에게 근로 경험을 제공해 취업과 창업 역량을 키우기 위해 추진됐다.양커피 2호점은 양평지역자활센터가 2026년 사업장환경개선 지원사업 공모에 선정되면서 추진됐다. 중앙자활자금 4000만 원을 지원받아 매장 인테리어와 시설 설비 등 카페 운영에 필요한 기반을 마련했고, 국제로타리 3600지구 양평로타리클럽이 테이블과 의자 등 비품 200만 원을 협찬했다.이날 개소식에는 전진선 군수와 이혜원 경기도의원, 이민수 경찰서장, 윤미라 경기광역자활센터장, 최유진 양평지역자활센터장, 여필구 양평행복만들기사회봉사단 대표, 이준엽 양평로타리클럽 회장 등이 참석했다.전진선 군수는 이날 개소식에서 "양커피는 자활 참여자들에게는 희망을 주는 일터로, 주민에게는 휴식과 소통, 따뜻한 일상을 나누는 공간이 되기를 바란다"고 말했다.한편, 양평지역자활센터는 기초생활수급자와 차상위계층의 자활 의욕을 높이기 위해 세탁, 청소, 주거안전 등 8개 사업단을 운영하고 있다. 근로 정보 제공과 상담을 비롯한 직업교육, 취업, 창업 지원 등 다양한 프로그램을 운영하면서 이들의 경제적 자립을 이룰 수 있도록 돕고 있다.