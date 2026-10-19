울산시의회, 음주운전 시의원에 '15일 출석정지'... 민주당 "솜방망이"

울산시의회가 19일 본회의에서 면허취소 수준의 만취 상태로 음주운전을 한 김대영 시의원에게 '15일 출석정지' 징계를 의결했다.
국민의힘 김대영 시의원은 추석연휴를 앞둔 지난 9월 23일 울산 동구의 한 도로에서 음주운전 단속을 벌이던 경찰에 혈중알코올농도 면허 취소 수준으로 적발된 후 국민의힘을 탈당했다.
(관련기사 : 음주운전 적발 울산시의원 국민의힘 탈당)
징계 의결에 앞서 앞서 시의회 윤리심사자문위원회는 '30일 출석정지'의 징계를 권고했고, 국민의힘이 다수인 윤리특별위원회는 '15일 출석정지'로 징계 수위를 낮춰 의결했다.
이영해 의장은 이날 폐회사를 하며 "시민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구스럽게 생각하며, 의회를 대표하는 의장으로서 진심으로 사과드린다"고 말했다.
이어 "앞으로 더욱 무거운 책임감으로 의정활동에 임해 시민의 신뢰를 회복하고, 시민의 뜻에 부응하는 성숙하고 책임 있는 시의회가 되도록 최선을 다하겠다"며 "동료 의원들도 이번 일을 계기로 스스로를 돌아보고, 더욱 신중하고 책임 있는 자세로 시의회의 품격과 가치를 높여달라"고 당부했다.
이에 더불어민주당 울산시당은 논평을 내고 "솜방망이 징계"라고 비판했다.
민주당은 "시민의 안전을 지키고 모범을 보여야 할 선출직 공직자의 중대 범죄를 가볍게 취급한 이번 결정에 유감을 표한다"며 "더욱 개탄스러운 것은 윤리심사자문위의 권고를 축소한 징계의 축소 과정"이라고 지적했다.
민주당은 "이는 도덕적 기준을 더욱 엄격히 세워야 할 시의회가 스스로 면죄부를 발행한 것이며, 엄벌을 요구하는 울산시민의 눈높이를 철저히 기만한 것"이라고 비판했다.
앞서 지난 1일 더불어민주당 울산시의원 일동은 기자회견을 열고 "선출직 공직자로서 스스로에게 더욱 엄격한 잣대를 적용하기 위해 향후 음주운전에 적발되면 어떠한 변명이나 이유를 막론하고 즉각 의원직을 사퇴하겠다"는 결의서를 채택한 바 있다.
이를 두고 민주당은 "국민의힘 소속 시의원들도 탈당이라는 꼬리 자르기 뒤에 징계를 축소해 주는 비겁한 행태를 반성하고, 음주운전 적발 시 즉각 사퇴한다는 결의를 울산시민들 앞에 공개적으로 약속할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.
또한 "울산시의회는 즉각 여야 협의를 통해 시의회 자체 음주운전 징계 기준을 '제명'으로 상향하도록 관련 조례를 개정할 것을 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.