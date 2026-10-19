민경선 고양시장, 공약 237건 실행계획 점검… "시민 혜택부터 따져야"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 19일 시청 대회의실에서 시정회의를 주재하고 민선 9기 공약사항 이행 상황과 향후 추진 계획을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 민선 9기 공약을 실행 단계로 옮기기 위한 점검에 나섰다. 신청사 원안 건립부터 출퇴근길 교통 정체 해소, 주민자치센터 문화공간 개방, 통합돌봄 체계 구축까지 주요 사업의 추진 일정을 확인하고 부서별 실행계획을 구체화하도록 주문했다. 공약의 숫자나 계획 자체보다 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 데 시정의 무게를 두겠다는 취지다.고양특례시는 19일 시청 대회의실에서 민경선 시장 주재로 시정회의를 열고 민선 9기 공약 이행 상황과 향후 추진계획을 점검했다. 민선 9기 공약은 10대 분야 118개 공약사업과 119개 주요과제 등 모두 237건이다. 이날 42건을 논의했으며, 나머지 76건은 오는 23일까지 보고회를 통해 점검할 예정이다.민경선 시장은 회의에서 공약 실천의 기준을 시민의 혜택에 맞췄다. 그는 "공약 실천의 중심은 시민이다. 시민에게 혜택이 얼마만큼 가는지 생각해야 한다"며 민원 발생을 예방하고 시민을 적극적으로 만나 사업계획이 차질 없이 진행되도록 해달라고 당부했다.주요 현안 가운데 신청사 건립은 행정절차를 얼마나 효율적으로 진행하느냐가 관건이다. 고양시는 현재 행정안전부 타당성 조사를 진행하고 있으며, 이후 경기도 투자심사와 개발제한구역 해제, 인허가, 토지 보상 등의 절차를 거쳐 2028년 상반기 착공을 목표로 하고 있다.시는 선행 요건이 충족되는 대로 다음 절차에 들어갈 수 있도록 사전 준비를 강화하고, 가능한 행정절차를 병행해 소요 시간을 최대한 줄이겠다는 계획이다. 다만 착공 목표를 달성하려면 타당성 조사와 투자심사 등 선행 절차를 차질 없이 통과해야 하는 만큼, 계획을 실제 일정으로 연결하는 것이 과제다.시민들이 일상에서 체감할 수 있는 교통 개선도 추진한다. 고양시는 장항IC 등 주요 병목 구간의 좌회전 차로를 늘려 출퇴근 시간대 정체를 줄일 계획이다. 장항사거리는 좌회전 차로 220m 증설 공사에 착수했으며, 11월 30일 완공을 목표로 하고 있다. 시는 공사가 끝나면 좌회전 차량의 대기시간이 약 40% 줄어들 것으로 예상한다. 일산복음병원 삼거리도 공사를 추진할 예정이다.민경선 시장은 교통 개선 효과가 늦어지지 않도록 "공사를 올해 안에 완료해서 신속하고 효능감 있게 조치해 달라"고 주문했다. 사업 착수에 그치지 않고 시민이 변화를 느낄 수 있는 시점을 앞당기라는 요구다.주민자치센터 문화공간 개방도 생활밀착형 공약이다. 고양시는 관내 44개 동 주민자치센터의 시설 현황을 조사했으며, 공모를 통해 4개 동을 선정해 내년부터 평일 야간과 휴일에도 문화공간을 이용할 수 있도록 시범 운영할 계획이다. 작은도서관을 돌봄·봉사기관의 공공 거점으로 활용하는 사업은 2027년 10개소에서 시작해 2030년까지 19개소로 확대한다는 구상이다.복지 분야에서는 시민이 살던 곳에서 건강한 삶을 유지하도록 의료·요양·돌봄을 연계하는 통합돌봄 체계를 구축한다. 44개 동 전담 창구를 중심으로 대상자 발굴부터 통합지원, 사후 모니터링까지 이어지는 절차를 운영할 방침이다.지역화폐 확대와 경기도 청년기본소득의 단계적 확대도 점검 대상에 포함됐다. 다만 경기도 재정 악화로 도비 지원 비율이 줄어들 경우 고양시의 부담이 커질 수 있다. 시는 경기도와의 소통을 통해 도비 매칭 비율을 높이는 방안을 추진하기로 했다. 공약의 취지를 살리면서도 실제 재원 조달 방안을 마련해야 하는 과제가 남아 있다.재건축 아파트 용적률 상향도 검토한다. 시는 '2035 고양 노후계획도시 정비 기본계획 재정비' 용역을 통해 기반시설 수용 능력과 계획인구 등을 종합적으로 검토하고 기준 용적률 상향을 적극적으로 살필 예정이다. 특별정비계획 가이드라인을 마련해 주민들이 합리적인 계획을 수립할 수 있도록 지원한다는 방침이다.민선 9기 공약 이행계획은 이번 점검으로 확정되는 것은 아니다. 고양시는 부서별 실천계획을 토대로 11월 고도화 작업을 진행하고, 12월 시장 주재 최종 보고회를 열 계획이다. 이후 시민배심원단 심의를 거쳐 내년 2월 공약을 확정해 공개할 예정이다.공약 237건을 실제 정책으로 구현하려면 부서별 계획을 세우는 데서 나아가 재원과 행정절차, 추진 일정, 시민 체감 효과까지 구체적으로 연결해야 한다. 민경선 시장이 시민 혜택과 사업 속도를 거듭 강조한 만큼, 향후 공약 이행 과정에서는 계획의 완성도뿐 아니라 일정 준수와 현장 변화가 실행력을 가늠하는 기준이 될 전망이다.