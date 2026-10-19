기본소득당 전국순회 첫 회의 "지자체, 기본소득 재정 여력 없어"

기본소득당 5기 지도부 전국순회 첫 회의가 19일 '유령사무실' 논란이 불거졌던 충남 예산군 신양면에 위치한 기본소득당 충남도당 사무실에서 열렸다.
이날 최고위원회는 용혜인 원내대표, 오준호 당대표, 이승석 최고위원(충남도당 위원장) 등이 참석했다. 이날 회의는 참석자들의 모두발언 후 비공개로 진행됐다. 이날 용혜인 의원은 모두발언 없이 참가자들의 이야기를 경청했다.
앞서 지난 9월 기본소득당 충남도당은 주소지를 충남도당 위원장의 개인 사유지에 두었다는 이유로 유령 사무실 논란에 휩싸였다. 당시 이승석 위원장은 "국민의힘 전신인 한나라당도 2004년에 천막당사를 운영한 적이 있다"라고 반박했다.
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해당 논란은 용혜인 성평등가족부 장관 후보자(기본소득당 비례대표 국회의원)의 장관-비례대표 국회의원 겸직 논란, 2018년 노동당 '언더조직' 연관 의혹 등이 계속되는 가운데 불거졌다.
이날 기자는 기본소득당 충남도당 사무실을 찾았다. 과거 공장으로 쓰던 건물과 회의실, 농기구를 둘 수 있는 별채 등이 갖추어져 있었다. 전형적인 시골 '공장형 주택'에 가까워 보였다.
관련해 이승석 충남도당위원장은 이날 "지난 용혜인 의원의 장관직 지명직 과정에서 충남도당 유령시도당 논란이 있었다. 숲속 농장을 도당 사무실로 사용한다는 이유로 유령 취급을 당했다. 지난 1997년 예산으로 귀농했다. 이곳에서 농사를 짓고 적정기술을 연구해왔다. 이곳이 도당 사무실이 되지 못할 이유는 없다"라고 말했다. 또 다른 관계자도 "사무실의 일부만 영상에 담겨서 왜곡된 것 같다. 회의실까지 있는 멀쩡한 사무실을 유령 사무실이라고 호도했다"라고 성토했다.
이날 회의 모두 발언에서는 올해 초 시작된 기본소득 시범사업이 주요 화제로 떠올랐다. 기본소득 시범 정책과정에서 국비 지원을 대폭 확대해야 한다는 주장이 나왔다.
이승석 충남도당 위원장은 "현재 (기본소득시범사업은) 중앙정부 40%, 광역 30%, 기초지자체 30%이다"라며 "기초 지자체에서는 기본소득 재정을 부담할 여력이 없다. 윗돌을 빼서 아랫돌에 고이는 수준이다. 중앙정부의 지원을 확대할 필요가 있다"라고 주장했다.
오준호 당대표도 "충남에선 청양군 한 곳만 시범사업을 시행 중이다. 내일부터 시작되는 신규 지역 공모에 금산·부여·서천·예산·태안군이 참여할 것으로 예상된다. 그런데 이들 지역의 재정자립도는 10% 남짓"이라며 "내년에 국비가 50%로 증가해도 여전히 지역은 큰 재정 부담을 지게 된다. 기본소득 관련 국비 예산을 80%까지 높여 지방정부의 재정 부담을 낮춰야 한다"라고 강조했다.
그러면서 "인구 감소 위기가 심각한 공주시, 보령시 등 도농복합도시가 소외되고 있다. 인구소멸 위험지수를 기준으로 하면 군이 아니라는 이유로 도농복합도시를 배제할 이유가 없다"라고 말했다.
김진서 기본소득당 청년최고위원은 '교제 살인'에 대한 대책 마련을 주문했다. 김 최고위원은 지난 16일 충남 공주에서 스토킹과 교제폭력으로 두 차례 경찰 신고를 했던 50대 여성이 끝내 숨진 채 발견된 사건을 언급하며 유족에게 위로의 뜻을 전했다.
김 위원은 "전자장치 부착만으로는 반보되는 친밀관계폭력을 멈출 수 없다"고 강조했다. 그러면서 "송파 장모 살해·아내 납치사건과 인천 부평 가정폭력 살인사건은 모두 피해자 보호조치 종료 이후의 공백 때문에 발생한 사건"이라며 "용혜인 의원이 발의한 가정폭력처벌법 전부개정안이 통과되어야 한다. 일명 '친밀관계폭력처벌법'이 필요한 이유는 명확하다. 피해자에게 변호인 조력권을 보장하고 피해자 보호조치의 공백을 해소해야 한다. 그것이 친밀관계폭력의 고리를 끊어내기 위한 출발점이기 때문"이라고 주장했다.