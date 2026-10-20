상수도 없는 22가구 작은 마을, 40대 이장이 만든 변화

큰사진보기 ▲이유이 이장 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민들이 적은 마을 자원, 마을 현안, 개선 방안, 소감 내용 등 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"중학생 때 부모님 따라 대전에서 청산면 대성리로 이주했어요. 결혼 후에 덕곡리로 왔고요. 3년 정도 지나고 주민분들이 부녀회장을 해보는 게 어떻겠냐고 제안하셨어요. 그때가 28살이었는데, 봉사하는 마음으로 시작하게 됐어요."

"'잘 해야 된다'고 하셨으면 고민이 많았을 텐데, '우리가 도와줄게' 해주셔서 할 수 있었어요. 실제로 제가 부녀회장 직책을 맡았을 뿐이지 여성 주민 모두가 부녀회장 역할을 하고 계셨거든요. 덕곡리는 오래전부터 마을 단합이 잘되는 곳이라 주민이라면 당연해야 할 일이라고 생각했어요."

"결정하는 범위가 더 넓어졌어요. 그만큼 책임감도 커졌고요. 제 결정에 따라 마을이 더 좋아질 수도 있지만 그 반대가 될 수도 있으니까요. 마을에 누가 되지 않으려면 마을을 더 열심히 공부해야겠구나를 느꼈어요."

"지원사업이 하늘에서 뚝 떨어지지 않아요. 특히 저희같이 마을 규모가 작은 곳은 발품을 더 많이 팔아야 관련 정보를 받을 수 있어요. 행정을 찾아다니면서 이장이 얼마나 바쁘게 뛰느냐에 따라 마을이 달라진다는 말을 실감했어요. 행정뿐만 아니라 많은 정보를 얻으려면 그만큼 마을을 알려야 한다는 생각에 모임이란 모임은 다 나갔죠."

큰사진보기 ▲마을에 놓인 운동기구 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"주민분들의 도움이 없었다면 어려웠을 거예요. 제가 이장 역할에 집중할 수 있게 힘을 보태주시니, 더 큰 책임감이 생겨요. 그래서 한 번이라도 더 행정을 찾아가 마을에 필요한 것을 말하게 돼요. 주민분들의 노력이 헛되지 않도록 제가 할 수 있는 일은 다 하자고 생각해요."

"마을 사업 회의하면서 적어 놓은 것들이에요. 주민들이 바라는 마을을 한눈에 볼 수 있어요. 무슨 일이든 주민들과 논의해요. 마을을 가장 잘 아는 사람이 주민이니까요. 한 번 모이면 다양한 의견이 나와요. 마을 일을 함께 진행하고 끝난 후에 소감 나누는 시간을 가지다 보니 풍성한 이야기가 나오는 것 같아요. 이런 과정이 익숙해서 어디서든 자연스럽게 대화가 이어져요. 오늘처럼 점심에 만나면 안부로 시작해 어느 순간 마을 현안에 대해 의논하게 돼요."

"50가구가 넘어야 (상수도 시설 설치를) 할 수 있다고 했어요. 주민이 살기 좋은 마을이 되어야 인구도 늘어날 텐데, 사람이 모여야 할 수 있다는 게 이해하기 어려웠어요. 그것과 별개로 지금 마을에 살고 있는 주민들의 건강을 고려하지 않는 말이 속상했어요. 현실이 이렇더라도 마을을 위해 포기하지 않고 계속 이야기할 예정이에요."

큰사진보기 ▲이유이 이장(오른쪽에서 두번째)과 마을 주민들 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"모르는 것 있을 때, 도움이 필요할 때 등등 전부 이장을 찾아요. 이장도 농사하랴, 집안일하랴 바쁠 텐데 힘들다는 소리를 안 해요. 오히려 바쁜 틈에도 먹을 걸 나누면서 요즘 어떻게 지내는지 항상 물어요. 거기에 똑 부러지게 일하니까 든든할 수밖에요. 우리 대신 바깥에 나가 목소리 높이는 걸 보면 뭐 하나 도울 게 없나 생각이 절로 들어요." (최순옥씨)

"제가 어렸을 때 부모님께서 이장과 부녀회장으로 마을을 돌보셨어요. 그 모습을 보면서 어른들께 공손하고 어린이에게 친절하게 대하는 태도를 배운 것 같아요. 부녀회장과 이장 직을 자연스럽게 맡게 된 것도 서로 도우며 사는 마을 풍경을 보고 자란 덕분이 아닐까 생각해요. 마을 어른들의 보살핌을 받고 자랐으니 이제는 제가 이웃을 돌보는 것은 마땅히 해야 할 일이라고 생각합니다."

"1995년에 마을회관이 지어졌어요. 지원사업이 없을 때라 주민들이 조금씩 모았죠. 그때 도움을 주신 분들의 성함이에요. 덕분에 주민들이 모일 수 있는 곳이 생겼고 지금까지 여러 이야기를 나누고 있어요. 마을은 이렇게 주민들의 손으로 하나씩 만들어 가는 것 같아요. 저도 '살기 좋은 덕곡리'라고 말할 수 있도록 기여하고 싶어요."

"부녀회장부터 이장까지 16년이라고 하지만 아직 배우는 과정이라고 생각해요. 늘 새로운 상황이 생기더라고요. 모르면 주민분들께, 이장과 부녀회장 경험이 있는 부모님께, 행정에 물어 하나씩 해결해 가요. 주민분들이 원하는 덕곡리는 화합하는 마을이에요. 지금까지 그래왔듯 한 사람도 소외되는 이 없는, 화합하면 덕곡리를 떠올릴 수 있도록 하고 싶어요."

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영글어 가는 낟알에 이삭이 고개 숙이는 계절, 청산면 덕곡리에도 논이 노랗게 익어간다. 바라보기만 해도 마음이 풍요로워지는 풍경 속 어디선가 쉴 새 없이 이야기가 흘러나온다. 웃음소리 섞인 대화를 따라간 마을회관에 제철 과일을 곁들여 이야기 나누는 주민들이 있다. 수확을 앞두고 필요한 일은 없는지, 아픈 곳은 없는지, 주민들의 안부를 꼼꼼히 살피는 이가 있으니, 이유이(44) 이장이다.그는 부녀회장부터 이장에 이르기까지 16년간 마을을 돌봐왔다. 마을에 크고 작은 일이 생기거나 궁금한 일이 생기면 주민들이 이유이 이장을 찾는 것도 당연한 일. 부담스러울 법도 하지만 어려움이 있을 땐 마을 어른들께 지혜를 구하며 무수한 일을 슬기롭게 헤쳐왔다는 그다. 9월 16일 덕곡리 주민들이 꿈꾸는 화합하는 마을을 이루기 위해 주민들과의 소통이 가장 중요하다는 이유이 이장을 만나봤다.점심을 막 마친 시간, 덕곡리 마을회관이 북적인다. 포도와 떡, 감자맛탕이 차려진 식탁 주변으로 주민들이 삼삼오오 모여 이야기 나눈다. 빈 접시가 생기면 어느새 또 다른 간식이 식탁에 오른다. 음식이 있는 곳에 사람이 모이는 것은 자연스러운 일, 바쁜 농번기에도 틈을 내어 얼굴 보는 시간을 갖는 주민들이다.마을회관에 음식 마를 일이 없는 건 이유이 이장 덕분이다. 장을 보러 가거나 잠시 옥천읍을 다녀올 때도 주민들과 나눠 먹을 음식을 꼭 챙겨온단다. 어디를 가든 주민을 먼저 생각하는 일이 몸에 밴 그가 마을 일을 시작한 것은 2010년, 부녀회장을 맡으면서부터다.젊은 나이에 부녀회장을 맡는 일이 부담됐을 테지만 당시를 회상하던 그는 자연스러운 일이었다고 말했다.든든한 주민들 덕분에 마을의 대소사와 주민들의 안부를 챙기며 마을 돌보는 일에 힘을 쏟을 수 있었다. 모르는 것은 배우고 실수는 반복되지 않게 되새기며 부녀회장으로서 마을과 함께한 지 8년. 그에게 새로운 제안이 들어왔다. 그동안의 노력을 알아본 주민들이 마을 이장을 추천한 것. 처음으로 부녀회장을 맡았을 때처럼 이장도 자연스럽게 다가왔다. 하지만 마을 대표자로 하나부터 열까지 마을을 위한 결정을 해야 하는 자리는 쉽지 않았다.막중한 책임감을 느낀 그는 가장 먼저 주민들에게 의견을 물었다. 마을에 무엇이 필요한지를 알아야 더 좋은 마을을 만들 수 있다고 생각했기 때문이다. 모아진 의견은 매일같이 행정기관에 방문해 전달했다.이유이 이장이 마음 놓고 이곳저곳을 찾아 다닐 수 있었던 것은 주민들 덕분이었다. 마을 행사 준비에 이장이 자리를 비우게 되더라도 주민들이 스스로 모여 공백을 채웠다. 그런 모습에 이유이 이장은 마을에 도움이 될 만한 것을 하나라도 더 가지고 와야겠다는 마음이 솟구쳤다.주민들과 이유이 이장의 노력은 마을 곳곳에서 확인할 수 있다. 마을회관 마당에는 주민들의 건강을 책임지는 운동기구가, 마을 입구에는 오가는 이의 눈을 즐겁게 해주는 500여 개의 꽃 화분이 놓여있다. 지자체 사업에 더해 2021년 충북도 행복마을사업과 2026년 옥천마을포럼의 굵직한 마을 사업을 추진하면서 달라진 마을 풍경이다.노력의 흔적은 마을회관에서도 발견할 수 있다. 벽화 보수, 분리수거장 설치, 면지역 순환 버스 도입 등 마을회관 벽면에는 앞으로 이뤄내고 싶은 내용이 빼곡이 적혀 있다.살기 좋은 마을을 위해 다방면으로 뛰어다니지만 원하는 결과를 내지 못할 때면 속상하다. 그것이 주민들의 건강과 연결되는 일이라면 더더욱 그렇다. 현재 덕곡리는 22가구, 30여 명이 거주 중이다. 10대부터 90대까지, 다양한 연령대가 살고 있는 마을에는 상수도 시설이 없다. 상수도 시설은 보건 위생을 위해 꼭 필요하지만 아직까지 설치되지 않은 이유는 적은 인구 때문. 이유이 이장은 여러 차례 한국수자원공사에 상수도 설치를 요구했지만 공사 측은 '인구가 적어 어렵다'는 답변만 되풀이 했다.이날 마을회관에 모인 이는 최순옥(78), 윤경순(73), 신중분(92), 김정순(91), 이순임(71)씨다. 오랫동안 이유이 이장과 함께 마을 일을 해온 주민들이다. 주민들은 40대 젊은 이장이 있어 든든하다고 입 모아 말한다.'언제나 진심으로 하는 모습이 고맙다'는 주민들의 말에 이유이 이장은 '당연한 일'이라고 말한다.마을회관 거실 벽면에 이름들이 모여있다. 마을회관을 지을 수 있도록 도움을 준 주민들의 이름이다. 시간이 흘러 돌아가신 분들이 많아져 이제 그만 내리자는 의견도 있지만 언제나 기억해야 할 이름으로 그 자리를 지키고 있다.덕곡리의 가장 가까운 목표는 올해 연말 마을만들기 대회에 선정되는 것이다. 3억 원의 사업비로 마을회관 벽면에 가득 써 놓은 바람을 하나씩 이뤄내고 싶다.월간옥이네 통권 112호(2026년 10월호)글 사진 김혜리