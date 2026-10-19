송미령 "농지 투기만 처분 대상... 상담센터 하루 100~150건 문의"

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 19일 오전 오마이TV '박정호 핫스팟'에 출연해 농지 전수조사의 목적과 후속 대책, 브라질산 계란 수입 논란 등에 대해 발언하고 있다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"(농업) 현장에서의 일반적이고 관행적인 사항에 대해서는 문제로 삼지 않으니 염려하지 마시기 바랍니다. 오히려 그동안 농지법이 문제라고 했던 대목들을, 우리 농업인들한테 제일 좋도록 법 개정을 해서 농사짓기 편리하도록 하겠습니다."

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 19일 오전 오마이TV '박정호 핫스팟'에 출연해 농지 전수조사의 목적과 후속 대책, 브라질산 계란 수입 논란 등에 대해 발언하고 있다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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송미령 농림축산식품부 장관이 농지 전수조사를 둘러싼 농민들의 불안감을 해소하기 위해 다시 한번 강조했다. 농지 전수조사는 투기를 걸러내고 흩어진 농지 정보를 통합해 제도 개선의 기초자료를 마련하기 위한 것이지, 현장의 관행적인 농사를 문제 삼거나 농지를 처분하기 위한 조사가 아니라는 것이다.송 장관은 19일 오전 오마이TV '박정호 핫스팟'에 출연해 농지 전수조사의 목적과 후속 대책, 브라질산 계란 수입 논란 등에 대한 입장을 밝혔다. 취임 1000일을 넘긴 소회와 함께 농정에서 가장 의미 있게 생각하는 정책, 국민에게 권하고 싶은 농식품도 소개했다.송 장관은 농지 전수조사를 시작할 때부터 정부의 입장은 일관됐다고 설명했다. 투기와 현장의 관행적이고 일반적인 사항을 구분해 대응하고, 30년간 현실과 맞지 않는 부분이 누적된 농지법을 개선하기 위한 기초자료를 만들겠다는 취지였다는 것이다.그는 정부의 농지 전수조사를 두고 일부에서 제기하는 우려에 대해 "현장에 계신 한 분이라도 불안감을 갖고 있었다면 전적으로 제 불찰"이라며 "처음부터 투기를 걸러내고 현장의 관행적이고 일반적인 사항에 대해서는 구별해서 대응할 것이라고 말씀드렸다"고 밝혔다. 7월 말 기본 조사 결과 발표 당시 위반 사항이 27%에 달한다는 수치가 나오면서 시중의 소문과 결합해 불안이 증폭됐다는 설명이다.처분 대상은 크게 네 가지 유형이다. 개발이익을 목적으로 농지를 취득한 뒤 농사를 짓지 않거나 불법 임대하는 경우, 농업법인이 농지를 취득해 부동산 임대업을 하는 경우, 공유지분 형태로 농지를 쪼개 취득한 뒤 방치하는 경우 등 투기 목적의 세 가지 유형과 농업진흥지역을 야영장·야적장 등으로 사용하는 중대한 불법 전용이다.반면 고령농이 구두계약으로 농지를 빌려주거나 농사를 짓게 하는 경우, 상속받은 농지, 영농 여건이 나빠 농사를 짓기 어려운 땅 등은 처분 대상으로 삼지 않는다고 강조했다. 농사를 짓기 위해 설치한 일부 농업용 시설도 문제 삼지 않을 방침이다.농민들의 문의에 대응하기 위한 상담센터도 운영 중이다. 송 장관은 "지난주 월요일(12일)부터 운영 중인데, 하루에 100건에서 150건 상담을 하고 있다"며 "투기가 아닌데 괜찮은지, 농지를 이렇게 이용해도 되는지, 농지은행을 이용하려면 어떻게 해야 하는지 등을 많이 물어보신다"고 소개했다. 상담센터 전화번호는 1811-8852다. 농식품부는 카카오톡 안내와 72명의 지역 담당관 파견 등을 통해 현장 소통을 더욱 강화할 계획이다.특히 농지 전수조사를 통해 등기부·토지대장과 농업경영체·직불금 관련 정보 등을 통합한 데이터베이스(DB)를 구축하고, 농지 임대차와 직불금 신청 절차도 간소화하겠다고 했다. 송 장관은 "그동안 직불금을 받지 못했던 농민들이 권리를 받을 수 있도록 하고, 농지를 규모화 하는 계기로 삼을 수 있다"고 설명했다.농지법 개정 전 누적된 문제를 해소하기 위한 특별조치법도 추진한다. 송 장관은 "특례기간을 부여해 처분하지 않도록 하는 특조법을 올해 안에 만들려고 노력할 것"이라며 "내년에는 농지 제도를 개혁할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.최근 논란이 이어진 브라질산 계란 수입에 대해서는 국내 계란 공급 부족에 대응하기 위한 긴급 조치였다고 강조했다.송 장관은 "우리 국민들이 매일매일 달걀을 5000만 개씩 드신다"며 "조류인플루엔자(AI) 때문에 올해 산란계 1100만 마리 이상을 살처분했고, 계란 생산이 정상화되려면 6개월에서 8개월 정도 소요된다"고 설명했다.계란 수입이 가능한 국가는 검역과 수입위생평가 등을 통과한 10개국뿐이며, AI 발생 여부와 운송편, 수출국의 공급 여력 등을 고려하면 실제 수입처는 더 제한적이라는 설명이다. 정부는 태국·덴마크·미국·브라질 등 4개국에서 계란을 수입했다.송 장관은 9월까지 수입한 계란 약 1억3300만 개 가운데 브라질산은 약 112만 개로 전체의 0.8% 수준이라고 했다. 브라질산 계란 수입에 들어간 비용은 약 16억 원이지만, 이 가운데 계란 구매 대금은 약 2억 원이고 나머지는 국내 항공사 운송비와 관세 등이라는 설명이다.그는 "계란값이 조금만 뛰어도 서민들이 굉장히 힘들어 한다"며 "언제든 수입 계란이 들어올 수 있다는 심리를 통해 가격이 튀는 것을 막을 수 있다"고 말했다. 이번 수입은 긴급 상황에 대비해 남반구 국가까지 수입선을 확보할 수 있는지 살펴보는 시범 사업이었다고 덧붙였다.내년 6월 최장수 장관 기록을 앞두고 있는 송 장관은 지난 1000일을 돌아보며 "매일매일 오늘이 첫날이고 마지막 날이라 생각하며 일했다"고 소회를 밝혔다.장관 취임 이후 가장 기억에 남는 순간으로는 양곡법·농안법·재해대책법·재해보험법 등 '농업 4법의 여야 합의 통과'를 꼽았다. 그는 "상당히 쟁점이 있었는데, 우리 정부 출범하고 나서 두 달 만에 여야 합의로 농업 4법을 통과시켰을 때가 저로서는 정말 감회가 남달랐다"고 회고했다.농어촌 기본소득 시범사업도 보람을 느끼는 정책이다. 농어촌 기본소득 시범사업 지역의 어르신들이 "월급 받는 기분이 든다"며 벅차했던 일화를 소개하며, "작은 시도가 지역에 희망이 되는 목소리를 들을 때 가장 뿌듯하다"고 말했다. 아울러 이러한 노력을 뒷받침할 내년도 농식품부 예산이 기금 채무 상환 등을 고려하면 25조 원이 넘는 역대 최대 수준으로 편성된 만큼, 현장 민생 안정에 총력을 기울이겠다고 강조했다.내년도 농식품부 예산과 관련해서는 공익직불금이 처음으로 3조 원을 넘게 된 점을 의미 있게 평가했다. 송 장관은 "직불금은 그야말로 농민들한테 바로 가는 예산"이라며 농산물 가격 안정, 농작물 재해보험 사각지대 해소, 공동영농 확대 등에도 투자를 늘렸다고 밝혔다.농협 개혁 등 구조 개혁의 필요성도 강조했다. 그는 "농협을 그야말로 조합원 농민들한테 돌려준다는 게 가장 큰 의미"라며 중앙회장 선거 직선제와 독립적인 감사위원회 설치 등을 추진하는 한편, 후속 개혁을 통해 농민들이 체감할 수 있는 실익을 높이겠다고 전했다.국민에게 추천하고 싶은 농식품으로는 오이와 사과를 꼽았다. 송 장관은 "지금 오이 특히 많이 드시면 좋겠고, 사과도 많이 드시면 좋겠다"며 "지금 사과는 가격도 좋고 종류도 많아졌으며 맛도 너무 있다. 우리 사과 정말 최고"라고 말했다. 이어 "채소 전부를 많이 드셔주셨으면 좋겠다"고 당부했다.마지막으로 송 장관은 "올 한 해 채소 가격 하락 등으로 누구보다 고생 많으셨을 전국 농업인 여러분께 감사드린다"며 "농지 조사로 인한 불안을 해소하고 농업인들이 마음 편히 농사지을 수 있도록 현장을 자주 찾아 소통하겠다"고 약속했다.