무서운 중국 배터리... 한국, '제2의 도시바' 될 건가

큰사진보기 ▲2026년 10월 1일 헝가리 데브레첸에 위치한 CATL의 배터리 셀 공장에서 진행된 미디어 투어 중 창문을 통해 생산 현장의 모습이 보이고 있다. 현재 이 공장의 첫 번째 및 두 번째 생산 라인에서는 시운전과 시험 생산이 진행 중이며, 이곳에서 생산된 전기차용 배터리는 유럽 자동차 제조사들에 공급될 예정이다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기 고양 킨텍스 제2전시장에서 이차전지 소재 부품 및 장비전 'K-배터리 쇼 2026'이 열렸다. 사진은 전시장 전경. 2026.9.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲포스코퓨처엠이 6일 삼성SDI 동탄사업장에서 삼성SDI와 LFP 양극재를 포함한 이차전지소재 '일괄공급'을 위한 배터리용 소재 장기 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 윤태일 포스코퓨처엠 에너지소재마케팅본부장(왼쪽)이 이광수 삼성SDI 구매센터장과 기념 촬영하고 있다. 2026.10.6 [포스코퓨처엠 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | * 필자 소개



현 이씨원㈜/대표이사

현, 나노일렉트로닉스㈜/상임고문

현, Chipsbank Technologies Co.(深圳芯邦科技股份有限公司)/한국대표

현, HiNa Battery Technology Co. (中科海纳科技有限责任公司)/한국대표

소방산업공제조합/금융위원

연세대학교 상경대학 경영학사

강원대학교 산업대학원 건축공학석사

강원대학교 대학원 재료공학과 박사과정

한국 2차전지 산업이 심각한 위기에 직면해 있다. 불과 몇 년 전만 해도 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 한국 배터리 3사는 세계 시장을 선도했다. 그러나 지금은 상황이 완전히 달라졌다. 전 세계 전기차 배터리 시장에서는 중국 CATL과 BYD가 압도적인 위치를 차지하고 있고, 한국 3사의 합산 점유율은 과거에 비해 크게 낮아졌다.우리는 흔히 그 원인을 중국의 저가 공세나 미국의 대중국 규제에서 찾는다. 그러나 필자는 근본적인 원인이 한국 배터리 산업의 전략적 판단 착오에 있다고 생각한다. 한국은 NCM(리튬이온 배터리의 양극재로 쓰이는 니켈 Nickel, 코발트 Cobalt, 망간 Manganese의 앞 글자를 딴 말)에 집중했다. 중국은 LFP(인산철 리튬을 양극재로 사용)에 집중했다. 그리고 시장은 중국의 손을 들어주었다.한국이 NCM에 집중하는 사이 중국은 시장을 바꿨다. 한국 배터리 기업들이 에너지 밀도가 높은 NCM 기술을 고도화하는 동안 중국의 CATL과 BYD는 LFP를 선택했다. 당시만 해도 한국에서는 LFP를 흔히 '저가형 배터리' 정도로 생각했다.그러나 중국은 달랐다. LFP의 가격 경쟁력과 안전성, 긴 수명, 원재료 안정성을 끊임없이 개선했고, 이를 전기 자동차뿐 아니라 ESS(에너지 저장 장치) 시장까지 확대했다. 그 결과 LFP는 이제 더 이상 중국의 저가 배터리가 아니다.국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 LFP는 이미 전 세계 전기차 배터리 시장의 거의 절반을 차지했다. 중국에서는 LFP가 자국 전기차 배터리 수요의 약 75%를 차지했다. 한국이 NCM의 에너지밀도를 높이는 동안 중국은 배터리의 가격·안전성·수명·대량생산성이라는 시장의 현실적인 요구를 충족한 것이다.그런데 더욱 심각한 문제가 발생하고 있다. 한국이 LFP를 뒤늦게 따라가려는 지금, 중국은 이미 다음 세대로 이동하고 있다. 2026년, 중국은 소듐 이온 배터리를 들고 나왔다. 필자는 2025년과 2026년 중국 배터리 산업의 변화를 직접 비교해 볼 필요가 있다고 생각한다. 2025년 중국 배터리 산업 전시회(CIBF)에서는 소듐 이온 배터리가 아직 미래 기술이라는 인상이 강했다.그러나 2026년은 달랐다. CATL과 BYD를 비롯해 하이나(HiNa) 등 중국의 주요 업체들이 소듐이온배터리를 전면에 내세웠다. 그리고 중요한 것은 이것이 더 이상 연구실의 시제품이 아니라는 사실이다. 2026년은 중국 배터리 산업에서 소듐 이온 배터리 대량 생산의 원년으로 평가할 수 있는 단계에 들어섰다.CATL은 2026년 소듐 이온 배터리 양산 계획을 공식화했고, ESS 분야에서도 대규모 공급 계약이 등장했다. CATL은 베이징 하이퍼스트롱에 3년간 60GWh 규모의 소듐 이온 배터리를 공급하는 계약을 체결했다. CATL은 소듐 이온 배터리 ESS에 대해 생산 능력과 공급망까지 상용화 수준에 도달했다고 발표했다.중국의 움직임을 단순한 기술 개발 뉴스로 봐서는 안 된다. 중국은 지금 배터리의 세대 교체를 준비하고 있다. 소듐 이온 배터리는 '리튬 이온 배터리의 보조재'가 아니다. 소듐 이온 배터리의 가장 큰 장점은 리튬을 사용하지 않는다는 것이다. 나트륨은 지구상에 풍부하고 가격 변동성이 리튬보다 낮다. 여기에 우수한 저온 특성, 빠른 충전, 안전성 등의 장점이 있다. 반면 에너지 밀도는 현재 LFP나 NCM보다 낮다는 약점이 있다.그렇다면 어디에서 먼저 시장을 장악할 것인가? 바로 ESS, UPS(무정전 전원 장치), 통신용 전원, 저속·소형 전기차, 전동 모빌리티, 산업용 전원과 같은 분야다. 특히 ESS는 자동차처럼 무게와 부피가 절대적인 문제가 아니다. 오히려 가격, 수명, 안전성, 충방전 특성, 원재료 공급 안정성이 중요하다. 따라서 소듐 이온 배터리는 ESS에서 상당한 경쟁력이 있다.실제로 중국에서는 CATL, BYD, 하이나 등 주요 기업들이 소듐 이온 배터리의 상용화와 대량 생산에 속도를 내고 있다. <로이터> 역시 2026년 중국 배터리 기업들이 소듐 이온 배터리 상용화와 대량 생산을 주도하고 있다고 평가했다.LFP에서 우리가 당했던 일이 소듐 이온 배터리에서 다시 반복될 수 있는 것이다. 더 무서운 것은 중국이 '한 세대'가 아니라 '세 세대'를 동시에 한다는 것이다. 한국과 중국의 가장 큰 차이는 여기에 있다.한국은 NCM을 중심으로 산업의 역량을 집중했다. 중국은 NCM만 하지 않는다. LFP도 한다. 소듐 이온 배터리도 한다. 그리고 자동차용, ESS용, 산업용 등 다양한 시장을 동시에 공략한다. 즉, 중국은 한 가지 배터리에 베팅하는 것이 아니라 모든 배터리 기술에 베팅하고 있다. CATL과 BYD가 소듐 이온 배터리까지 본격적으로 뛰어든 이유도 여기에 있다.소듐 이온 배터리가 LFP와 NCM을 하루아침에 모두 대체할 거라는 말이 아니다. 그럴 필요도 없다. 시장을 용도별로 나누어 각각 가장 경제적인 배터리를 공급하면 된다. 이것이 중국 배터리 산업의 무서운 점이다.필자는 여기서 한국 산업계가 과거 반도체 산업의 역사를 되돌아볼 필요가 있다고 생각한다. 한때 일본의 도시바는 세계 반도체 산업의 강자였다. 그러나 시장의 중심이 바뀌고 경쟁의 구조가 바뀌면서 결국 메모리 반도체 시장에서 존재감이 사라졌다.삼성전자는 새로운 기술과 생산 방식을 공격적으로 투자하면서 시장의 주도권을 가져갔다. 그렇다면 한국 배터리 3사는 어떠한가. 현재의 세계적인 생산 능력과 기술력을 감안하면 당장 도시바와 같은 상황이 된다고 말하는 것은 지나친 비관일 수 있다. 그러나 현재의 전략을 바꾸지 않는다면 '제2의 도시바'가 될 가능성이 있다.더욱이 CATL과 BYD는 현재의 LFP 시장에서만 한국과 경쟁하는 것이 아니다. 소듐 이온 배터리라는 다음 시장까지 선점하려 하고 있다. 그리고 중국에는 이미 세계 최대 규모의 배터리 생산 설비와 소재 공급망이 있다. 한국이 지금 움직이지 않는다면 중국과의 격차는 기술 하나의 차이가 아니라 산업 생태계 전체의 차이가 될 수 있다.미국의 중국 규제에 기대서는 안 된다물론 한국 배터리 기업에 미국 시장이라는 중요한 기회가 있다. 미국의 대중국 규제와 공급망 재편은 한국 기업에 분명 기회다. 그러나 이것을 한국 배터리 산업의 경쟁력이라고 착각해서는 안 된다.미국의 산업 정책은 정치 상황에 따라 바뀔 수 있다. 중국은 세계 최대의 배터리 생산국이고 전기차와 ESS 시장에서도 막대한 영향력이 있다. 미국이 중국을 영원히 배터리 공급망에서 배제할 수 있다고 가정하고 산업 전략을 짜는 것은 위험하다. 한국 배터리 산업의 미래를 미국의 중국 규제에 맡겨서는 안 된다.지금이라도 전략을 바꿔야 한다. 한국의 해법은 NCM을 버리는 것이 아니다. LFP도 해야 한다. 소듐이온배터리도 해야 한다. 차세대 전고체 배터리도 해야 한다. 그리고 각각의 기술을 자동차·ESS·UPS·로봇·드론·선박·국방·산업용 전원 등 용도에 맞게 배치해야 한다.특히 소듐 이온 배터리는 더 이상 '10년 뒤 기술'로 취급해서는 안 된다. 2026년이 이미 대량 생산의 출발점이라면 한국도 지금 당장 산업 정책을 바꿔야 한다. 정부는 연구개발 지원에만 머물러서는 안 된다. 국내 배터리 기업과 소재 기업이 실제 양산 라인을 구축하고 시장에서 제품을 검증할 수 있도록 해야 한다.대기업만 바라봐서도 안 된다. 중국의 배터리 산업이 강한 이유는 CATL과 BYD 같은 대기업만 있기 때문이 아니다. 그 주변에 수많은 소재·장비·부품·BMS·ESS 기업이 함께 움직이고 있기 때문이다. 한국 역시 대기업과 중견·중소기업이 함께 움직이는 배터리 생태계를 만들어야 한다.한국 배터리 산업의 마지막 골든타임일지도 모른다. 한국은 아직 기회가 있다. 세계적인 자동차 기업이 있고, 반도체·전자·화학·소재·전력전자 기술이 있다. 무엇보다 세계 시장에서 이미 검증받은 배터리 제조 기업이 있다.그러나 과거의 성공에 안주해서는 안 된다. NCM에서 성공했다고 해서 다음 시장에서도 성공한다는 보장은 없다. 한국이 LFP를 놓쳤다면 소듐 이온 배터리에서는 놓치지 말아야 한다. 그리고 소듐 이온 배터리까지 중국에 빼앗긴다면 그때는 단순히 배터리 한 종류의 시장을 잃는 것이 아니다.배터리 산업의 주도권 자체를 잃을 수 있다.필자는 그래서 지금을 한국 2차전지 산업의 마지막 골든타임이라고 생각한다. 삼성전자가 메모리 반도체에서 일본 기업을 추월할 때도 처음부터 일본 기업이 사라질 것이라고 생각한 사람은 많지 않았다. 그러나 산업의 주도권은 어느 순간 빠르게 이동했다. 배터리 산업에서도 마찬가지일 수 있다.오늘의 1등이 내일의 1등이라는 보장은 없다. 한국 배터리 3사가 제2의 도시바가 될지 아니면 다시 한번 삼성전자와 같은 반전을 만들어낼지는 지금부터 3~5년 동안 어떤 선택을 하느냐에 달려 있다.한국 배터리 산업에 필요한 것은 또 하나의 화려한 기술 발표가 아니다. 시장보다 한발 앞서가는 전략이다. NCM을 지키고, LFP를 확보하고, 소듐 이온 배터리를 선점하고 그 다음 배터리까지 준비해야 한다.이번에는 중국을 따라가는 것이 아니라 중국과 동시에 다음 시장을 선점해야 한다. 그것이 한국 2차전지 산업이 살아남을 수 있는 유일한 길이다.