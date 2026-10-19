광주 광산구, 재난관리평가 대통령 표창 수상

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광산구청 청사. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시 광산구는 행정안전부 주관 '2026년 재난관리평가'에서 대통령 표창을 받고 특별교부세 7억 원을 확보했다고 19일 밝혔다.광산구는 지난해 국무총리표창에 이어 2년 연속 재난관리 분야 정부표창을 받았다.이번 평가는 재난관리책임기관의 2025년 추진실적을 대상으로 재난관리 단계별 관리 실태와 역량을 점검했다.광산구는 재난안전예산 운영, 재난관리기금 관리 실적, 재해구호 기반시설 확보, 현장수습 관리 역량 등에서 높은 평가를 받았다.올해도 재난 대응 역량을 강화하기 위해 24시간 재난종합상황실을 운영하고, 재난 대비를 위해 상습침수구역 하수도를 정비했다.광산구는 이번 평가로 확보한 특별교부세 7억 원을 재난 예방과 대응 역량 강화 등 안전 분야에 활용할 계획이다. 급경사지 정비와 자연재해 위험 개선 등 재해 예방사업도 추진할 예정이다.박병규 광산구청장은 "광산구는 일회성 대응에 그치지 않고 재난 예방부터 대응에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 관리하고 있다"며 "시민의 생명과 일상을 지키는 재난관리 행정을 흔들림 없이 이어가겠다"고 말했다.