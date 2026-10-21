[속보] 박성재 2심 징역 9년... 16년 감형

큰사진보기 ▲9내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 지난 6월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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①내란중요임무종사

②직권남용권리행사방해

③청탁금지법 위반

12.3 내란 가담 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관이 항소심에서 징역 9년을 선고받았다.서울고등법원 내란전담재판부 형사1부(재판장 윤성식 부장판사)는 21일 오후 내란중요임무종사 등의 혐의를 받는 박 전 장관에게 징역 9년을 선고했다. 이 사건 1심 재판부인 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 박 전 장관에게 징역 25년을 선고한 바 있다.또한 항소심 재판부는 비상계엄 해제 직후 '안가 회동'에서 계엄 후속 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장에 대해선 1심의 공소기각 판결을 뒤집고 서울중앙지방법원 합의부에 환송했다(국회증언감정법 위반 혐의).앞서 내란특검(특별검사 조은석)은 항소심 결심공판에서 박 전 장관에 대해 1심 선고형과 같은 징역 25년을 구형했다.박 전 장관의 공소사실은 크게 세 가지다.: 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후, 윤석열씨 내란 행위에 가담해 법무부 검찰국과 교정본부, 출입국본부에 검사 파견을 검토하고 구치소 수용 여력 파악을 지시하는 등 '후속 조치'를 지시한 혐의다.: 장관의 직권을 남용해 법무부 검찰과 공무원들에게 국회 입법 활동을 비판하고 비상계엄에 정당성을 부여할 논리를 만들고 문건을 작성시키는 등 불법적인 일을 시키거나 권리 행사를 방해한 혐의다.: 도이치모터스 주가조작 혐의를 받는 김건희씨로부터 "내 수사는 어떻게 되어가나", "과거 여사들(전직 대통령 배우자들) 수사는 왜 안 하나" 등의 텔레그램 메시지를 받고 법무부 검찰국 검찰과장을 시켜 김씨 관련 수사 상황을 별도 보고받는 등 부정한 청탁에 응한 혐의다. 특검은 김씨와의 메시지 교환 직후 김씨 사건을 담당하던 서울중앙지방검찰청 지휘부가 전격 교체된 데도 박 전 장관 개입이 있었다고 의심하고 있다.