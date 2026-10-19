"저도 언젠가..." 휴가를 묻는 선생님께 답합니다

▲ 언제 오는지 아는 기다림 10월 9일 데번포트 부두. 시내에서 떠난 배는 11시 10분에 들러 우리를 와이헤케로 실어 갔다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

▲ 답할 날짜를 적는 칸 새로 고친 장기재직휴가 수요조사서. 언제 신청하면 언제 답을 받는지 서식 첫 줄에 적었다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | '밧줄을 놓고 떠난 자리' 연재를 마칩니다. 열두 날의 여정을 열한 편에 걸쳐 끝까지 읽어 주신 독자들, 그리고 제가 비운 자리를 메워 주신 우리 학교 선생님들께 고맙습니다.