"저도 언젠가..." 휴가를 묻는 선생님께 답합니다

오클랜드에서 맞은 둘째 날인 10월 9일, 데번포트행 페리를 타고 10여 분 바다를 건넜다. 언덕에 올라 시내를 한 번 내려다본 뒤, 다시 배로 40분쯤 더 가 와이헤케섬에 내렸다. 한적한 해안을 걸으며 이레를 돌아보았다. 내일이면 한국행 비행기에 오른다고 생각하니 학교 일들이 하나둘 떠올랐다.
오클랜드에서 서울로 돌아오는 비행기에서 열두 시간을 날았다. 3편(사라졌다 돌아온 휴가는 사흘이 짧았습니다
https://omn.kr/2k1t9) 끝에 적은 다섯 글자의 답을 나는 출국 전에 받아 들었고, 그 답을 가방에 넣은 채 열두 날을 다녔다. 노트북을 열자 가는 비행기에서 관성에 대해 적어 둔 문서가 그대로 떠 있었다. 밖에서 힘이 가해지지 않는 한 물체는 원래의 운동 상태를 유지한다는 문장 아래에, 나는 이번에 본 것들을 이어 적기 시작했다.
앞 편(열 주 쉬는 뉴질랜드 교사, 이레도 눈치 보는 한국 교사
https://omn.kr/2k5xb)에 적은 9월 4일이 떠올랐다. 뉴질랜드는 몇 달 앞서 답할 날짜와 자리 수를 적어 두었다. 우리 교육 당국은 몇 명이 썼느냐는 물음에 숫자 대신 다섯 글자를 보냈다. 날짜와 자리 수를 미리 적는 일과 쓴 사람을 세는 일은 같은 뿌리에서 나온다. 제도가 어디까지 왔는지 스스로 들여다보려는 태도다.
스무 해 만에 되돌려 받은 휴가를 몇 명이 썼는지, 세 기관 가운데 센 곳은 없었다. 게으름 탓이라고 단정하지는 않겠다. 다만 세지 않는 것도 결과로는 하나의 결정이 되고, 그 결정에는 대가가 따른다. 숫자가 없으면 제도가 잘 굴러가는지 아무도 말할 수 없고, 잘 굴러가지 않는다는 것을 증명할 책임은 현장으로 넘어온다. 그 빈칸 옆에 숫자를 놓은 것은 교육 당국이 아니라 4편의 서울교사노조였다. 교사 2576명의 답을 모아서야 나온 숫자다.
복귀 첫날 아침, 교무실에 들어서자 여러 사람이 웃으며 인사를 건넸다. 잘 다녀오셨느냐고, 얼굴이 좋아지셨다고 했다. 나도 웃었다. 그러고 나서 물었다. "제가 없는 동안 무엇이 제일 불편했습니까?" 대답은 조심스러웠다. 한참 만에 나온 말들을 모아 보니, 불편했던 것은 교실이 아니라 내 책상 위에서 멈춘 서류였다.
솔직하게 적어야 할 것이 있다. 나는 이 제도를 가장 쉬운 조건에서 쓴 사람이다. 1편(안식 휴가 승인까지 두 달... 교장도 이렇게 어려운데
https://omn.kr/2k0ku)에 적은 대로 중간고사 원안 서명은 교감 선생님이 대신했다. 급한 일은 전화나 메신저로 받았고, 나머지는 돌아와서 몰아 처리했다. 이레를 두고 두 달을 보냈다고 앞서 적었지만, 정작 내 빈자리의 값은 남들보다 싼 편이었다.
값이 비싼 쪽은 아내였다. 아내의 이레는 수업 시간표로 환산되었고, 그 자리는 시간강사가 메웠다. 그분은 며칠 일하고 떠났다. 그분에게는 이 휴가가 아예 없다.
복귀한 그날 복도에서 기간제 선생님 한 분이 조심스럽게 물었다. "저도 언젠가 장기재직휴가 받을 수 있겠죠?" 나는 바로 답하지 못했다. 지금 규정으로 할 수 있는 정직한 대답은 '아니요'였다. 어쩌면 그 선생님도 답을 몰라서 물은 것은 아니었을 테다.
1편에서 나는 교사가 교실을 비우면 그가 쥐고 있던 밧줄이 누구 손에 들리는지 따라가 보겠다고 적었다. 돌아와서 얻은 답은 규정이 아니라 사람이었다. 내가 비운 결재는 교감 선생님이 맡았다. 아내가 비운 수업은 며칠 왔다 간 그 시간강사가 맡았다. 다른 선생님이 휴가를 떠나면 그 수업은 흔히 같은 학과 동료가 보결로 말없이 나눠 든다. 그리고 남의 밧줄을 받아 들면서도, 자기 차례가 오기는 하는지 물어야 하는 기간제 선생님이 있다. 밧줄은 언제나 이름이 있는 누군가의 손에 들려 있었다.
내 결재란 안과 밖
학교로 돌아와 당장 할 수 있는 일은 많지 않았다. 그래도 세 가지는 내 결재란 안에 있다. 6편(교사 휴가 빈자리, 한국은 동료가 메우는데 뉴질랜드는?
https://omn.kr/2k43y)에 적어 둔 시드니의 약속을, 돌아와서는 결재란의 언어로 바꿔 적는다.
첫째, 다음 학기 수요조사서에 날짜 칸부터 만든다. 언제까지 신청하면 언제까지 답을 주는지 종이에 적어 둔다.
둘째, 같은 날 학교 전체와 한 학과에서 몇 명까지 떠날 수 있는지 숫자로 적어 둔다. 그 안에 든 신청은 겹친다는 이유로 미루지 않고, 빈 시간의 보결은 떠나는 교사가 아니라 학교가 짠다. 그래야 신청자가 자기 신청이 그 안에 드는지 몰라 눈치부터 보는 일이 줄어든다.
셋째, 올라온 신청서를 기록되지 않는 시간 속에 두지 않는다. 2편(공모교장 휴가 결재는 누가 할까?
https://omn.kr/2k15t)에 적었듯 나이스에 남는 것은 결재에 걸린 하루 이틀뿐이고, 그 앞에서 망설이고 기다린 몇 주는 어디에도 남지 않는다. 조건을 갖춘 신청이 들어오면 6편에 적은 대로 사흘 안에 답하고, 승인이 나면 바로 항공권과 숙소를 예약할 수 있게 한다. 규정에 없는 시간을 만들지 않는 것, 그것이 승인권자가 할 수 있는 가장 작고 확실한 일이다.
이 세 가지를 담은 새 지침 초안에는 9편(열리지 않은, 세계에서 손꼽히는 밤하늘
https://omn.kr/2k5ku)에서 고백한 대로 빠뜨렸던 마지막 줄도 마저 써넣었다. "학교 구성원은 장기재직휴가를 원활하게 사용할 수 있는 학교문화를 조성하도록 노력함." 초안은 학교 인사자문위원회에 자문을 요청해 두었다.
나머지는 내 결재란 밖에 있다. 대체 인력을 구하는 일을 개인의 수완이 아니라 기관의 의무로 적어 넣는 일, 그 예산을 학교 회계의 재량이 아니라 상급 기관의 항목으로 편성하는 일, 앞 편에 적은 일정표와 목적과 동시 인원 상한을 제도에 적어 넣는 일, 그리고 몇 명이 썼는지 세는 칸 하나를 만드는 일이다. 교장이 할 수 있는 일이 이렇게 적다는 사실을 인정하는 데도 열두 날이 걸렸다.
결재란 밖의 바람을 두 가지만 더 적는다. 하나는 교단을 떠나는 사람의 몫이다. 일반직 공무원은 정년을 앞두고 직급에 따라 길게는 여섯 달이나 한 해 동안 공로연수에 들어갈 수 있다. 교원에게도 석 달의 퇴직준비휴가가 있었지만, 3편에 적은 대로 2015년에 조문마저 지워졌다. 교육부 플랫폼 '함께학교'에 올라온, 교원에게도 공로연수 같은 퇴직 준비 제도를 만들어 달라는 제안에, 교육부는 "교원은 일반직 공무원에 비해 정년이 2년 길고(62세), 학기 단위로 근무하는 등 특수성이 있다"며 어렵다고 답했다.
나는 바로 그 '학기 단위'에 답이 있다고 생각한다. 교원의 정년퇴직일은 2월 말이나 8월 말, 곧 학기의 끝이다. 여섯 달은 꼭 한 학기다. 퇴직을 앞둔 선생님이 한 학기 먼저 교단을 내려오면, 그 자리는 학기 첫날부터 마지막 날까지 한 사람이 맡을 수 있다. 아이들은 학기 중간에 선생님이 바뀌는 일을 겪지 않는다.
대신 들어오는 선생님은 몇 주짜리가 아니라 한 학기짜리 계약서를 받는다. 이 연재 내내 따라온 밧줄이 처음으로, 미리 정해진 날짜에, 한 손에서 다른 한 손으로 온전히 넘어가는 셈이다. 공로연수를 일하지 않고 월급 받는 특권이라 비판하는 목소리도 있다는 것을 안다. 그 비판은 연수를 무엇으로 채울지 따지는 데 쓰여야 한다. 교원만 빼 둘 이유는 되지 못한다.
다른 하나는 남는 사람의 몫이다. 그날 복도에서 내게 물었던 그 선생님의 이야기다. 기간제 교사는 장기재직휴가의 적용 대상에서 빠져 있고, 정규 교사가 되기 전 기간제로 일한 해도 재직 기간에 들지 않는다. 내가 인천공항 출국장에 선 날로부터 꼭 한 해 전인 지난해 9월 29일, 전교조는 이를 차별이라며 국가인권위원회에 진정을 냈다.
그날 하지 못한 대답을 여기 적는다. 지금 규정으로는 받을 수 없다. 그러나 고용 형태가 아니라 교단에 선 시간으로 세는 길이 열려야 한다고 나는 믿는다. 밧줄을 가장 자주 넘겨받은 손에도 한 번쯤은 내려놓을 차례가 와야 한다.
9편에서 나는 고교학점제로 생긴 빈 시간을 또 다른 프로그램으로 채우지 말자고 적었다. 그 틈은 아이들에게도, 교사에게도 숨 돌릴 자리다. 그러려면 교사의 달력부터 비어 있어야 한다. 쉬어 본 적 없는 사람은 쉼을 가르치지 못한다.
교무실 게시판에 '○○ 선생님, △일부터 □일까지 장기재직휴가'라고 적힌 종이 한 장이 미안함도 눈치도 없이 붙어 있는 날이 오기를 바란다. 시드니에서 아내는 "글쎄, 그런 날이 우리 퇴직 전에 올까?" 하고 되물었다. 나는 그 한 장을 위해 열두 날을 다녀왔다.
[참고 자료]
1) 매일노동뉴스, '"기간제교사 장기재직휴가 제외는 차별" 전교조 인권위 진정'
https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=230482
2) 함께학교, 정책제안 [교원의 퇴직준비교육제도 제정 관련]에 대한 답변
https://free.togetherschool.go.kr/policy/answer/75867
3) 에듀프레스, '교사만 빼고 다 받는 공로연수, 왜?.. 교육부 "방학 있잖아"'
https://www.edupress.kr/news/articleView.html?idxno=20861
4) 국가법령정보센터, '교육공무원법' 제47조(정년)
https://www.law.go.kr/법령/교육공무원법/제47조
덧붙이는 글 | '밧줄을 놓고 떠난 자리' 연재를 마칩니다. 열두 날의 여정을 열한 편에 걸쳐 끝까지 읽어 주신 독자들, 그리고 제가 비운 자리를 메워 주신 우리 학교 선생님들께 고맙습니다.