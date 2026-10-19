이 대통령 "SNS는 목숨줄이자 숨구멍"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"어느 마지막 순간에 본인을 살려줄 수 있는 숨구멍"

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 춘추관에서 출입기자들과 한 깜짝 간담회에서 밝힌 'SNS 소통'의 이유다. "정책에 대한 SNS 게재가 많은 건 괜찮은데 정치적 내용이 담긴 SNS들도 많으니 문제가 되는 것 같다"는 취지의 질문을 받고 "만약 SNS가 없었다면 '이재명 대통령'이 있었을까"라고 반문하면서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "(SNS 등) 소통이 저의 장점이었다고 생각한다. (아니었다면) 그 악의를 가진 포화를 견뎌낼 수 있었을까. 그런 표현도 했다. '목숨줄'이라고"라며 "국민과 직접 소통하고 국민께 직접 호소하고 국민들의 의견을 직접 접하지 않았으면 경기지사가 됐겠나. 그 후에 집중된 공격 속에 살아남을 수 있었을까"라고 밝혔다.특히 다른 정치인들에게도 SNS 등 국민과의 직접 접촉을 늘릴 것을 많이 권장한다면서 "요즘 표현으론 이상합니다만, '민중 속으로'(라는), '민중과 함께 호흡해야 살아남는다'는 과거부터 전해 내려오던 정치 원칙"이라고도 강조했다.'국민과 소통하는 방식이 가볍다'는 비판엔 동의하기 어렵다고 했다. 이에 대해 이 대통령은 "물론 SNS가 가볍게 보이긴 한다. 권위나 체통이 없는"이라며 "(하지만) 옛날에 소위 임금도 밤에 몰래 평민 복장을 하고 뒷골목 주막에 가서 뭔 얘기하나 들어봤다"고 지적했다.'대통령은 그러면 안 된다'는 것도 고정관념이라 했다. 이 대통령은 노무현 전 대통령이 인터넷 댓글을 썼다가 공격받았던 것을 거론하면서 "대통령이 뭐 위대하고 근엄한 존재라고, (대통령은) 국민을 대표하는 공복 중 대표 선수일 뿐이라고 저는 그렇게 생각한다"고 말했다.하지만 이 대통령은 안팎의 지적에 대한 고민은 하고 있다고 했다.구체적으론 "대신 좀 어떻게 하면 꼬투리를 덜 잡힐까 고민은 열심히 하고 있다. 방식도 다양화하려고 한다"며 "트위터가 좋은 것만은 아니다. 너무 감성이 없고 날카롭다. 활자체라 한계가 있다. 가급적 직접 얼굴을 보고 소통하는 방식을 연구 중"이라고 말했다.앞서 진행했던 '타운홀 미팅'을 직접 소통의 예로 든 질문에는 "그것도 다양화할까 한다. 형식화된 측면이 있어 보인다"며 "그 외 다른 방법이 없을지 검토 시켜놨다"고 말했다.전임 대통령들은 가지 않았던 행사도 되도록 참석하는 이유도 비슷한 취지였다.이에 대해 이 대통령은 "가야 하니깐 가는 것이다. 세월호 참사 추념식에 저는 당연히 가야 한다고 생각해서 갔는데 유일하게 간 (현직) 대통령이라 하더라"며 "국민들 삶의 현장에 많이 가까이 가려고 한다. 당연히 해야 할 일이라 생각한다. 어느 행사에 특별히 의미를 둬서 이례적 행보를 한 것은 아니다"고 말했다.이 대통령이 최근 엑스(X·옛 트위터)를 비롯한 SNS 소통을 최근 더 많이 늘린 배경에는 "국정 운영 과정에 대한 설명이 많이 부족했다는 생각"도 자리한 것으로 보인다. 특히 "제가 트위터를 많이 하는 게 우리의 진심도 전달하려는 것"이라고 했다.이 대통령은 국정수행 지지율 관련 질문을 받고 "지지율에 일희일비하지 말라는 충고도 많은데 신경을 안 쓰긴 어렵다. 그래도 평가가 조금 바뀌고 있다고 하니 다행스럽게 생각한다"며 이러한 생각을 드러냈다.이에 대해 이 대통령은 "예를 들면 대한민국의 잠재성장률이 몇십 년 만에 올라갔다는 건 정말 중요한 일"이라며 "자살률의 대폭 감소나 산업재해 사망자 수 대폭 감소, 하다못해 재해 사망자나 풍수해로 인한 사망자 감소 등의 개선이 있는 것도 금방 되는 일은 아니다. 많은 기본적 관계가 조금씩 개선된 결과"라고 짚었다.이어 "바람직한 방향으로 바뀌는 건 정말 느끼기 어려운데 바람직하지 못한 방향으로 바뀌는 건 바로바로 느껴진다. 그것이 국정과 행정의 어려움"이라며 "(이런 성과들을) 체감할 수 있게 만드는 것이 국민주권정부의 제1과제다. 앞으로 계속 노력하겠다"고 말했다.국정 운영 과정의 가장 큰 장애요소를 묻는 질문에도 "저의 준비 부족과 과정 관리 부족이 제일 큰 원인 아니었을까 싶다"면서 비슷한 취지의 설명을 했다.이와 관련 이 대통령은 "개혁 과제들을 수행해 나가는데 있어 제가 일종의 과잉 자신감이었을 수 있겠단 반성도 있다"라며 "'우리가 잘하려고 하고 잘하고 있고 결국 좋게 변할 텐데 일단 견뎌주세요' 이런 생각이 강하지 않았나 생각이 든다"고 말했다.또한 "무언가를 잃게 되는 사람들에 대한 설득, 공감 능력, 위로 이런 게 부족하지 않았나 생각한다"며 "오늘 갑자기 여러분이랑 얘기하는 것도 제가 현장으로부터 너무 많이 동떨어져 있는 것 아닌가 하는 반성의 일환이다. 진심이 제대로 전달되고 있는지에 대해 조금 깊이 반성하고 있다. 제일 큰 원인은 저라고 생각한다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 공개 국무회의에 대한 일각의 문제제기에는 동의하지 못한다는 입장을 분명히 했다.이 대통령은 관련 질문에 "국정이든 지방행정이든 국민의 일을 대신하는 것"이라며 "보안이 필요한 사안은 모르겠지만 그렇지 않다면 국민이 알 필요가 있다"고 했다. 또한 "국민들이 보는 데서 말할 수 없는 것은 비공개회의 때 얘기하면 된다"며 "일국의 장관들인데, 누가 지켜보고 있기 때문에 반박할 수 없다는 건 바람직하다고 보이지 않는다. 얘기해야 한다"고 말했다.이 대통령은 무엇보다 "(저는) 반론하거나 다른 의견을 내는 사람을 보면 반갑더라. 특히 새로운 정책을 하거나 이럴 땐"이라며 "반대 의견을 내는 사람은 용기가 있고 역량이 있는 사람이다. (그를 통해) 미리 문제를 제거할 수 있다"고 강조했다.또한 "(공개 국무회의의) 부작용이 왜 없겠나. (하지만) 보완하면 된다"며 "일단 국민들이 국정에 관심을 갖게 하는 것이 중요하고 국민들의 눈높이에서 논의하고 판단하는 게 중요하다고 생각한다"고 했다. 그러면서 "하다못해 국무회의가 공개되고 했다면 계엄 할 수 있었겠나. 못했을 것이다. (공개되는데) 부정 특혜 관련 얘기를 할 수 있겠나"라고 덧붙였다.참고로 이날 간담회는 국민주권정부 출범 500일을 맞아 언론인과의 소통을 위해 비공개로 마련된 자리였다. 하지만 간담회 이후 공개로 전환됐다. 청와대 대변인실은 "이 대통령의 평소 가감 없이 국민과 소통하려는 의지가 반영된 것"이라고 설명했다.