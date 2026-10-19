"ai 시대, 가장 비싼 인재는 세 가지 얼굴을 하고 있다"

글쓴이는 <켄타우로스 시대가 온다> 편집자입니다. 편집을 진행하면서 궁금한 부분을 저자에게 서면으로 물었습니다.

큰사진보기 ▲'켄타우로스 시대가 온다' 박종성 저자'켄타우로스 시대가 온다' 박종성 저자 ⓒ 박종성 관련사진보기

- 이 책은 소설적 서사를 통해 리더가 겪는 현실적인 고민과 변화를 보여줍니다. 이런 형식을 선택하신 이유가 궁금합니다.

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- AI가 보고서 작성, 데이터 분석, 대안 제시까지 인간보다 빠르게 한다면, 앞으로 3~5년 뒤 조직에서 가장 비싼 인재는 어떤 사람일까요?

- 기업의 KPI와 인사평가 방식 등 지금의 평가제도에서 가장 먼저 버려야 할 것은 무엇이라고 보십니까?

큰사진보기 ▲'켄타우로스 시대가 온다' 박종성 저자'켄타우로스 시대가 온다' 박종성 저자 ⓒ 세종서적 관련사진보기

보고서를 쓰고, 데이터를 분석하고, 회의 내용을 정리하고, 여러 대안을 비교해 최적의 답을 제시하는 일. 얼마 전까지만 해도 이런 능력은 '일 잘하는 리더'를 판별하는 중요한 기준이었다. 그런데 생성형 AI가 이 모든 일을 더 빠르게, 때로는 더 정교하게 해내기 시작했다.그렇다면 AI가 리더의 일을 대신하기 시작한 시대에도 우리는 왜 인간 리더를 필요로 할까. <켄타우로스 시대가 온다>는 바로 이 질문에서 출발한다.흥미로운 것은 저자가 이 변화를 리더십의 위기가 아닌 리더십의 본질로 돌아갈 기회로 해석한다는 점이다. 이 책에서 AI는 인간과 경쟁하는 별개의 존재라기보다 인간의 능력을 확장시키는 힘으로 등장한다. LG CNS에서 AI·최적화컨설팅 분야를 이끌고 있는 박종성 저자는 이를 그리스 신화 속 반인반마의 존재인 '켄타우로스'에 빗댄다. AI의 압도적인 연산 능력과 데이터 처리 능력이 강력한 '말의 하체'라면, 그 위에 올라타 방향을 결정하는 '인간의 상체'에는 전략적 통찰과 창의적 영감, 공감, 가치 판단과 윤리적 기준이 자리한다. 이 두 능력을 결합하는 사람이 저자가 말하는 '켄타우로스 리더'다.AI에게 무엇을 맡기고 인간은 무엇을 해야 하는가. 정답을 찾는 일이 쉬워진 시대에 리더의 진짜 실력은 무엇인가. 그리고 AI가 나보다 일을 잘하게 된 뒤에도 나는 무엇으로 리더의 자리를 증명할 것인가. 그 답을 듣기 위해 박종성 저자에게 물었다."이 책의 뼈대가 된 숫자가 하나 있습니다. AI 전환에 성공한 기업들이 자원을 어떻게 배분했는지 살펴보면 알고리즘 개발에 10%, 기술과 데이터 인프라에 20%, 그리고 나머지 70%를 사람과 프로세스를 바꾸는 데 씁니다. 그런데 시중에 나와 있는 대부분의 AI 책은 앞의 30을 설명합니다. 저는 70을 쓰고 싶었습니다.문제는 그 70이 설명으로는 전달되지 않는다는 것이었습니다. 그것은 지식이 아니라 감정의 형태로 존재하기 때문입니다. 책에 최 차장이라는 20년 차 베테랑이 나옵니다. 그는 신입에게 '임원 보고서의 기본은 맑은 고딕 10.5포인트'라고 열을 올리며 훈계합니다. 이 장면을 '변화 저항'이라는 네 글자로 요약해버리면 아무것도 남지 않습니다. 그건 고집이 아니라, 평생 신봉해온 세상의 작동 원리가 속수무책으로 무너지는 것을 지켜봐야 하는 한 사람의 절박한 생존 항변이거든요. 그 온도는 서사가 아니면 전달할 방법이 없었습니다.김 팀장이 겪는 밤도 마찬가지입니다. 며칠 밤을 새워가며 작성해야 했던 보고서를 AI가 30초 만에 뱉어낸 순간, 그가 느낀 것은 안도감이 아니라 '나의 8시간이 이 기계의 30초와 다를 바 없다면, 지난 15년간 쌓아온 경험의 가치는 도대체 무엇이었을까'라는 질문이었습니다. 통계로 쓰면 '생산성 90% 향상'이지만, 그 안에 있는 사람에게는 정체성이 뿌리째 흔들리는 시간입니다. 리더십은 결국 사람의 마음에서 벌어지는 일이라, 사람의 이야기가 아니면 닿지 않는다고 판단했습니다.다만 감동만 남고 손에 잡히는 것이 없는 책은 위험합니다. 그래서 매 장의 이야기가 끝나는 자리에 반드시 표와 원칙, 플레이북을 배치했습니다. 프롬프트 설계 프레임워크, AI 결과물 검증 절차, 저항을 다루는 3단계 전략, 공정성·창작·보안 세 축으로 정리한 한 장짜리 AI 거버넌스 헌장 같은 것들입니다. 이야기가 '왜 이것이 그토록 어려운가'를 맡고, 표가 '그래서 월요일 아침에 무엇을 할 것인가'를 맡는 구조입니다.기술을 거부하던 베테랑이 팀에서 가장 신뢰받는 검증자가 되고, 위축돼 있던 신입이 가장 신선한 질문을 던지는 탐험가로 변해가는 1년 — 저는 그 변화가 어떤 통계보다 설득력 있다고 믿습니다.""책에서는 역량을 두 기둥으로 나눠 진단합니다. 하나는 기술적 유창성으로, 프롬프트 엔지니어링과 데이터 문해력이 여기 속합니다. 다른 하나는 내구재적 기술입니다. 기술의 유행이 바뀌어도 유통기한이 없는 능력, 즉 비판적 사고와 가설 수립, 복잡한 문제 해결, 그리고 실패해도 다시 일어서는 회복탄력성입니다.중요한 건 어느 한쪽만으로는 몸값이 오르지 않는다는 점입니다. 기술만 유창한 사람은 화려하지만 검증되지 않은 결과물을 빠르게 만들어내고, 판단력만 있는 사람은 속도를 내지 못합니다. 제가 생각하는 가장 비싼 인재는 세 가지 얼굴을 하고 있습니다.첫째, 문제를 정의하는 사람입니다. 월마트가 AI 전쟁에서 이긴 것은 세계에서 가장 화려한 알고리즘을 만들어서가 아니라 '제거하고, 자동화하고, 최적화하라'는 단순한 비즈니스 원칙을 먼저 세웠기 때문입니다. 반면 질로우는 기술적으로 세계 최고 수준의 가격 예측 알고리즘을 갖고도 '예측 불가능한 것을 예측할 수 있다'는 자만에 빠져 수천억 원을 잃었습니다. 망치를 손에 쥐면 세상 모든 것이 못으로 보입니다. 무엇이 못이고 무엇이 못이 아닌지 아는 사람이 비싸집니다.둘째, AI의 답에 '아니오'라고 말할 근거를 가진 사람입니다. 책의 이 대리는 하나의 AI에서 아이디어를 얻으면 다른 AI로 사실관계를 교차 확인하고, 결정적인 수치는 반드시 공신력 있는 원본 자료로 재확인합니다. 그녀의 표현을 빌리면 AI는 세상의 거의 모든 지식을 알지만 가끔 천연덕스럽게 거짓말도 하는 '천재 인턴'입니다. 그 인턴의 결과물을 검증하고 책임지는 몫은 사람에게 있습니다.셋째, 좋은 질문을 던지는 사람입니다. AI는 '어떻게'와 '얼마나'에서 인간을 압도하지만, 스스로 '왜'를 묻지는 못합니다. 정답을 찾는 일이 쉬워질수록 어떤 문제를 풀 가치가 있는지 결정하는 능력의 값이 올라갑니다.""하나만 꼽으라면 '투입'을 성과로 세는 모든 지표입니다. 근무 시간, 처리 건수, 활동량, 그리고 그 현대적 변종인 실시간 생산성 대시보드입니다.이유는 굿하트의 법칙 때문입니다. 어떤 측정 지표가 조직의 유일한 목표가 되는 순간, 그 지표는 좋은 지표로서의 기능을 잃습니다. 책에는 최 차장이 신임 팀장 시절 겪은 콜센터 이야기가 나옵니다. 회사가 '평균 통화 처리 시간'을 평가의 절대 기준으로 삼자 몇 주 만에 수치가 마법처럼 좋아졌습니다. 경영진은 축배를 들었죠. 그런데 현장에서는 상담원들이 질문이 복잡해질 기미가 보이면 기록이 남지 않도록 전화를 끊고, 근본 해결 대신 다른 부서로 돌리는 핑퐁을 반복하고 있었습니다. 숫자는 완벽해졌고 고객 만족도는 바닥으로 추락했습니다.AI 시대에 이 문제가 훨씬 위험해진 이유가 있습니다. 예전에는 사람이 지표를 우회하는 편법을 찾는 데 몇 주가 걸렸습니다. 지금은 AI가 지표를 맞춰주는 데 30초면 충분합니다. 잘못 설계된 지표를 그대로 둔 채 AI를 얹으면, 조직은 잘못된 목표를 전례 없는 속도로 달성하게 됩니다.두 번째로 버려야 할 것은 협업과 멘토링, 탐색을 '비생산'으로 처리하는 구조입니다. 세 번째는 지표를 판결문으로 쓰는 관행입니다. 지표는 대화의 시작점이어야지 결론이 아닙니다.그럼 무엇으로 바꾸느냐. 가치 척도를 '투입된 시간과 관리의 효율성'에서 '해결한 문제와 창출된 가치'로 옮깁니다. 실무적으로는 AI가 객관적인 활동 사실을 빠짐없이 기록하고, 리더는 그 기록 위에 숫자로 잡히지 않는 정성적 기여를 서술로 남기고 그 판단에 책임을 집니다. 그리고 학습 공동체 참여처럼 미래를 만드는 활동은 '여유 있을 때 하는 일'이 아니라 공식적인 책임으로 선언해야 합니다.마지막으로 순서에 대해 한 가지 당부드리고 싶습니다. 새로운 지표를 더하기 전에 낡은 지표 하나를 반드시 버려야 합니다. 대부분의 평가 제도 개편이 실패하는 이유는 버리지 않고 얹기만 하기 때문입니다. 그러면 구성원에게 남는 것은 새로운 관점이 아니라 이중 부담뿐입니다. 버리는 결단이야말로 리더만이 할 수 있는 일이고, 그것이 이 시대 리더십의 가장 현실적인 출발점이라고 생각합니다."