유시민 해설 반박한 이 대통령 "정계개편? 상상도 못해"

이재명 대통령이 과거 거론한 '구조적 다수'의 속뜻은 "중도와 합리적 보수까지 동의 받는 상태"라고 19일 설명했다. 그는 이 이야기를 '정계개편'으로 받아들이는 이들을 향해 "대통령이 정계개편한다고 해서 되겠는가"라고 반문하기도 했다.
이 대통령은 이날 청와대 춘추관을 찾아 출입기자들과 함께 구내식당에서 식사한 다음 간담회를 열었다. 10월 16일로 국민주권정부가 출범한 지 500일을 맞이한 데에 따른 비공식 행사였다.
그는 식사 후 취재진으로부터 지난 7월 문재인 전 대통령과 취임 후 첫 오찬에서 "우리가 구조적 다수를 향해서 좀 확장할 수 있도록 노력하겠다"고 했던 연유에 관한 질문을 받았다. 당시 이 발언을 두고 유시민씨 등은 정계개편을 염두에 둔 것이라고 해석하기도 했다.
"제가 배신? '한쪽의 대통령' 되겠다 한 적 없다"
이 대통령은 먼저 "대통령이라고 하는 게, 제일 큰 일이 통합"이라며 "어느 한쪽 출신을 대표해서 대통령이 됐다고 해서 거기 너무 집중하면 어떤 일이 벌어지냐면, 대통령이 아니라 점령자가 되는 것"이라고 얘기했다. 또 "(그래서) '모두의 대통령'이 되겠다고 한 거고"라며 "(제게) '한쪽의 대통령이 됐다가 배신했다'고 하는 사람이 있다면, 나는 '한쪽의 대통령이 되겠다'고 한 적이 없다"고 했다. 그는 '구조적 다수'란 표현은 이 맥락에서 나왔다고 발언을 이어갔다.
"구조적 다수 얘기는, 이걸로 정계개편한다는 사람이 있던데, 대통령이 정계개편한다고 해서 되겠나? 옛날처럼 중정(중앙정보부) 데리고 수사해서 '감방 가고 싶어요?' 할 수 있는 게 아니지 않나. 정계개편하려고 한다는 주장은 전혀 타당성이 없다. 여러분이 충분히 이해하실 일이다.
저는 역사적으로 사회를 좀더 다수의 요만한 복리를 증진시키고자 하는 개혁진보 진영이라고 하는 게, 원칙적으로 보면 그 사회 기득권 집단이 아닌 쪽이지 않나. 기득 체제를 바꾸고자 하는 거다. 민주진영이라는 쪽은 이걸 지향한다. 숫자는 적은데 조직, 권력 이런 걸 가지고 이 사회를 지배하고 있는 이 입장과 이걸 바꿔서, 많은 사람이 혜택을 보게 해야지 개혁민주 진영이다."
이 대통령은 "민주개혁진영은 힘의 관계에선 소수"라며 "실제로 그런 경험도 하지 않았나. 촛불혁명 이후 선거해봤더니 40%밖에 못 얻었더라. 그리고 저번에 진 대선(2022년)에 보니까 결국 지더라. 이번(2025년 대선)에도 더해봤더니 사실 더하면 지더라"고 말했다. 그는 "제가 속한 정치집단이 좀더 역량있고 도덕적이고 공익적인데, 구조적으로 보면 소수"라며 "여기 우리끼리 뭉쳐봐야 중도진영, 합리적 보수, 이쪽 영역이 반대쪽으로 뭉쳐버리면 재집권은 불가능하지 않나"고 했다.
이 대통령은 "제 생각은 많은 수가 동의할 수 있는, 중도와 합리적 보수까지 동의할 수 있는 판으로 가야 한다"며 "그 동의를 받는 상태를 구조적 다수라고 생각한다. 지금도 그렇게 생각한다"고 강조했다. 이어 "이 얘기를 하는데, 저쪽을 어떻게 해서 정계개편을 해서, 어찌 그런 상상하는 분이 있나 모르겠다. 그런 상상도 못했다"며 "저쪽 당을 깨서 이걸 붙여서 이건 옛날 생각이다. 여의도에 지금은 누가 편이 많냐는 의미가 없다"고 했다.
"큰 흐름은, 여의도에서 우리 편 몇십 명이야 그러면 공중 전체의 지지를 받는가? 국회의원 100명 모았다고 하면 대한민국 3분의 1이 모이나? 국민 다수의 동의를 받을 수 있는 판, 이걸 넓혀야 한다. 지평을. 제가 말씀드린 '구조적 다수'의 제안이다.
"특별감찰관 임명 일방처리까지 해야 하나 생각 일부 있는데..."
우리 편끼리 해서, 저쪽 국회의원 몇 명 빼다가 이거는 쌍팔년도식 정치다. 정계개편 이런 상상하는 것 자체가 이해가 안 된다. (이해)되지도 않고, 아무 의미도 없다. 불가능하지만 국회의원 몇 명 합쳐서 했다고 해봐. 정치구조가 바뀌나? 안 바뀐다. 오히려 국민들이 반감만 가질 거다."
한편 이 대통령은 지난달 18일 최길수 특별감찰관 후보자의 청문회를 마치고도 인사청문경과보고서가 채택되지 않아 임명이 미뤄지고 있는 상황과 관련해 "저는 빨리 임명하는게 좋겠다 계속 요청했는데, 야당이 반대한다면서요"라고 반응했다.
그는 "야당(과거 바른미래당)도 옛날에 추천했던 사람으로 알고 있다"며 "별로 문제 없다. 나쁜 짓 내가 할 것도 아니고, 주변에 문제될 경우 사전예방해야 해서 필요하다고 보는데 그걸 일방처리하면서까지 해야 하나란 생각이 있다"고 했다.
다만 "그럼에도 불구하고 (임명)할 수 있는 방법 없나 알아보라고 해놓은 상태"라며 "(야당도) 반대하는 걸 굳이 강행해야 하는 생각 일부 있었는데 그래도 뭐 해야 하지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.
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