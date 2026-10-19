뛰면서 방범 순찰하는 '로맨스' 청년들

큰사진보기 ▲바닥 조명어두운 대학가 골목길 바닥에 설치된 CPTED(범죄예방도시디자인) 안심 조명. 야간 보행자의 시야를 확보하고 불안감을 줄여주는 역할을 한다. ⓒ 전수현 관련사진보기

큰사진보기 ▲벽면 조명골목길 담장에 설치되어 어두운 사각 지대를 밝히는 벽면 안심 조명. 야간 보행자의 시야를 확보하고 범죄 예방 효과를 높인다. ⓒ 전수현 관련사진보기

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덧붙이는 글 | "본 기사는 직접 취재 및 현장 인터뷰를 바탕으로 작성되었습니다."

밤이 깊어지면 대학가 골목길에는 운동화를 끈을 매고 달리는 청년들이 나타난다. 체력 단련이 목적이 아닌, 동네의 어두운 구석구석을 살피며 안심 귀가길을 만드는 특별한 러닝이다. 바로 범죄예방도시디자인(CPTED) 순찰 활동을 펼치는 법무부 저스티스 서포터스 19기 로맨스(LAW:MANS) 팀이다.로맨스는 최근 청년층 사이에서 유행하는 '러닝' 문화에 범죄예방환경설계인 CPTED의 개념을 접목했다. 매월 대학가 주변 원룸촌과 골목길을 함께 달리며 가로등 고장 여부, CCTV 시야 확보 상태, 비상벨 작동 여부 등 CPTED 요소를 점검하고 방범 순찰을 병행하는 이색 활동을 펼치고 있다.CPTED는 건축 및 도시 환경 설계로 범죄 발생 기회를 사전에 차단해 주민들의 불안감을 줄이는 범죄 예방 기법이다. 로맨스는 일상적인 운동을 지역 사회의 안전망 구축으로 확장해 청년 주도의 새로운 범죄 예방 모델을 제시하고 있다.로맨스를 이끄는 김승찬 팀장은 "청년들이 일상적으로 즐기는 러닝에 CPTED라는 법·안전 개념을 더해보자는 아이디어에서 이번 캠페인을 기획하게 되었다"며 활동 취지를 밝혔다.김 팀장은 "매일 같은 코스를 달리다 보면 평소 무심코 지나쳤던 골목길의 어두운 구석이나 고장 난 가로등, 시야를 가리는 주정차 차량 같은 CPTED 침해 요소들이 눈에 띈다"라면서 "단순한 순찰에 그치지 않고 사전에 작성한 CPTED 확인 목록을 바탕으로 위험 요소를 기록한 뒤 지자체나 관할 경찰서에 개선을 건의하고 있다"라고 전했다. 그는 이어 "청년들의 자발적인 참여로 만들어가는 이러한 안전 활동이 지역 사회 범죄 예방에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"라고 덧붙였다."현장 점검하며 보람 느낀다. 대학가 밤길 안전에 기여하고 싶다,"함께 순찰 및 점검 활동에 참여하는 팀원 김민규씨 역시 야간 러닝 순찰이 주는 변화에 기대를 표했다.김민규씨는 "밤늦게 혼자 골목길을 걸어갈 때 느끼는 불안감을 누구보다 잘 알기에, 팀원들과 직접 동네를 달리며 어두운 골목의 위험 요소를 점검하는 이번 활동이 더욱 뜻깊게 다가온다"라고 강조했다.그는 이어 "CPTED 확인 목록을 바탕으로 골목길의 어두운 구석이나 고장 난 조명, 방범 시설 부족 구간을 확인해 지자체와 관할 기관에 개선을 건의해 둔 상태"라며 "아직 답변을 기다리는 중이지만, 청년들의 이런 작은 목소리와 행동이 모여 조만간 실제 안전한 환경 조성으로 이어질 것이라 믿는다"라고 소감을 밝혔다.어두운 밤길을 밝히는 로맨스의 발걸음은 오늘도 계속되고 있다. 대학생들의 건강한 에너지와 CPTED라는 과학적 범죄 예방 기법이 만난 이들의 활약이 전국 대학가와 지역 사회로 확산하기를 기대해 본다.