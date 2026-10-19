국회의장 만난 울산교육감 "단순 논리로 교육 예산 삭감 안 돼"

지난달 3일 국회에 제출된 지방교육재정교부금 개편안을 두고 "교육재정이 크게 줄어들고, 교육청 예산은 절반 이상이 인건비여서 감액의 충격이 고스란히 학교와 아이들에게 돌아갈 수밖에 없다"라며 반발하고 있는 조용식 울산광역시 교육감이 19일 조정식 국회의장을 만나 개편안의 재검토를 촉구했다.
조용식 교육감은 이날 오후 2시 서울 여의도 국회에서 조정식 국회의장을 면담했고 이자리에는 대한민국교육감협의회장인 정근식 서울특별시교육감을 비롯해 모두 7개 시도 교육감이 참석했다.
조용식 교육감은 "교육 현장에는 맞춤형 교육과정 운영, 학교 시설 개선, 특수교육 지원 확대, 디지털·인공지능 기반 교육 전환, 교육공무직 처우개선 등에 막대한 예산이 필요하기 때문에 학생 수가 줄어든다는 단순한 논리로 교육 예산을 줄여서는 안 된다"라고 밝혔다.
이어 "학생 수가 줄어들 때 미래를 위해 오히려 선제적인 투자가 필요하며, 교육은 미래세대에 대한 국가의 책임인 만큼 교부금 개편안을 세입예산안 부수 법률안으로 지정해 졸속 처리해서는 안 된다"라고 덧붙였다.
앞서 조용식 교육감은 지난 1일 국회에서 김민석 더불어민주당 대표를 만나 지방교육재정교부금 개편과 관련해 교육 현장의 의견을 충분히 수렴해 줄 것을 요청한 바 있다(관련기사: "지방교육재정교부금 개편안, 아이들에게 피해 줘"
).
지난달 16일에도 국회 소통관에서 열린 지방교육재정교부금 개편 중단 기자회견에 참석해 전국 시도교육감들과 안정적인 교육재정 확보를 촉구했다.
한편 정부는 내국세의 20.79%를 지방교육재정교부금 재원으로 자동 배분하는 연동제를 폐지하는 내용의 지방교육재정교부금법 개정을 추진하고 있다.
정부의 계획대로 내년에 지방교육재정교부금이 줄어들면 울산은 보통교부금의 28.3%인 7562억 원이 줄어들어 교육 재정의 심각한 악화가 우려된다.