수원공소청장 "술 반입 정황 있었다"... '연어 술파티' 논란 재점화

큰사진보기 ▲김봉현 수원지방공소청장(왼쪽)이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울광역공소청(옛 서울고검) 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국감장 나온 수도권 공소청장박철우 서울중앙지방공소청장을 비롯한 수도권 공소청장들이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고검 등에 대한 국정감사에 출석해 업무보고를 하고 있다. 맨 오른쪽부터 김봉현 수원지방공소청장, 장혜영 수원광역공소청장 직무대리, 정용환 서울광역공소청장 직무대리, 성상헌 서울남부지방공소청장, 박철우 서울중앙지방공소청장. ⓒ 남소연 관련사진보기

이화영 전 경기도 평화부지사의 이른바 '연어 술파티' 의혹이 국회 국정감사에서 다시 쟁점으로 떠올랐다.19일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 김봉현 수원지방공소청장은 쌍방울 대북송금 사건 관련 검찰 조사 과정에서 외부 음식이 들어온 사실이 확인됐고, 술이 반입된 정황도 있었다고 밝혔다.지난 6월 국민참여재판에서 배심원 다수가 이 전 부지사에게 술이 제공됐다는 사실을 인정하지 않았고, 재판부도 이 전 부지사의 위증 혐의에 유죄를 선고한 상황이다. 현직 공소청장이 술 반입 정황을 언급하면서 당시 조사실에서 실제로 어떤 일이 있었는지를 둘러싼 논란이 다시 주목받고 있다.윤상현 국민의힘 의원은 김 청장에게 "연어 술파티가 있었느냐"라고 물었다. 김 청장은라고 답했다. 이어 윤 의원이 "거기에 술도 있었느냐"라고 재차 묻자 김 청장은라고 말했다.이에 윤 의원은 당시 변호사가 조사 장소에 갔지만 술을 마시는 분위기를 느끼지 못했다고 증언한 점을 거론했다. 그러면서 "자유롭게 술을 마실 수 있는 분위기도 아니었다는 것 아니냐"라고 덧붙였다.김 청장의 답변이 주목받는 이유는 '연어 술파티' 의혹과 관련해 이미 법원에서 한 차례 판단이 내려졌기 때문이다.이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건으로 수원지검에서 조사받던 당시 연어회와 술을 제공받았다고 주장해 왔다. 이후 국회에서 이와 관련해 증언한 내용이 허위라는 혐의로 기소됐다.지난 6월 수원지법에서 열린 국민참여재판에서는 배심원 7명 가운데 4명이 술 제공 사실을 인정하지 않았고, 나머지 3명은 다른 판단을 내렸다. 재판부는 배심원 다수 의견 등을 토대로 이 전 부지사의 위증 혐의를 유죄로 판단하고 징역 4개월을 선고했다. 이 전 부지사 측은 항소했다.이날 국감에서는 술 반입 여부와 함께 진술 회유 의혹도 거론됐다.윤 의원이 쌍방울 대북송금 사건 수사·기소 과정에 위법한 사항이 있었는지 묻자 김봉현 청장은 "지난번 국정조사 때도 일부 나왔는데요. 당사자는 아니라고 하지만 진술을 회유하라는 취지의 녹음은 나온 것으로 알고 있다"라고 말했다.당시 수사를 담당한 박상용 검사와 이 전 부지사의 변호인이었던 서민석 변호사 사이의 통화 녹취록을 가리킨 발언이다.윤 의원이 해당 통화를 회유라고 보는지 묻자 김 청장은 "어쨌든 그렇게 전화한 것이 징계 사유 중 하나"라고 답했다. 다만 실제 이 전 부지사에 대한 진술 회유가 있었는지를 묻는 말에는 "현재 재판 중인 사건이 있어서 답변드리기 어렵다"라며 판단을 유보했다.윤 의원은 "부지사까지 한 사람이 그렇게 회유당했다고 진술이 바뀌느냐"라는 취지로 반박했다. 이어 검찰인권존중미래위원회 진상조사단이 회유 의혹이나 수사 과정의 절차상 문제 등을 이유로 이재명 대통령 관련 대북 송금 사건의 공소 취소를 요청한다면 어떻게 하겠느냐고 물었다. 김 청장은 "그런 요청을 받은 적이 없다"라고 답했다. 윤 의원이 가정적인 상황을 전제로 거듭 질문했지만 김 청장은 "관련 사건이 재판 중이어서 제가 답변드리기 어렵다"라고 했다.앞서 김 청장은 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 검찰인권존중미래위원회 진상조사단으로부터 조사 요청을 받은 적도 없다고 밝혔다.