홍은광 경기도 대변인 "소방차량 25대 예산 삭감은 왜곡"… 도비 22억 긴급 투입

큰사진보기 ▲소방차 출동 모습 (자료사진) ⓒ 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도청 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도(도지사 추미애)가 소방안전교부세 감소로 줄어든 소방차량 구입 예산을 보완하기 위해 도비 22억 3,000만 원을 추가 투입했다. 홍은광 경기도 대변인은 19일 소방차량 25대를 구입할 수 있는 예산을 삭감했다는 일부 주장은 사실관계를 왜곡한 것이라며, 재정 여건이 어려운 상황에서도 소방장비 보강을 추진하고 있다고 밝혔다.홍은광 대변인은 19일 서면 브리핑에서 "사실관계를 왜곡하는 일부 주장에 유감을 표한다"며 예산 조정 과정과 소방차량 구매 현황을 공개했다.경기도에 따르면 행정안전부는 올해 소방안전교부세를 352억 원으로 확정했다. 당초 경기도가 예상했던 409억 원보다 57억 원 적은 금액이다. 소방안전교부세는 소방시설 확충과 소방장비 보강 등에 쓰이는 재원이다. 이에 따라 경기도는 소방차량 구입비 48억 8,000만 원을 감액해야 하는 상황에 놓였다.하지만 경기도는 경기도소방재난본부의 건의를 반영해 제2회 추가경정예산에 도비 22억 3,000만 원을 추가 편성했다. 국비 감소분을 그대로 소방차량 구입 예산에 반영하는 대신 자체 재원을 투입해 장비 보강을 이어가기로 한 것이다. 그 결과 최종 감액 규모는 당초 48억 8,000만 원에서 26억 5,000만 원으로 줄었다.실제 차량 구매도 진행되고 있다. 경기도소방재난본부는 추가 확보한 예산을 활용해 굴절차 2대와 현장지휘차 3대를 구입했으며, 물탱크차 등 14대도 추가 구매할 계획이다. 모두 19대의 소방차량 도입을 추진하고 있다.홍은광 대변인이 문제 삼은 것은 이런 예산 편성 과정과 실제 구매 현황을 빼놓은 채 최종 감액액만으로 경기도의 소방차량 구입 예산 삭감을 비판하는 주장이다. 일부에서 "경기도가 소방차량 구입 예산 26억 5,000만 원을 깎았는데, 이는 소방차량 25대를 구입할 수 있는 돈"이라고 주장하지만, 도비 22억 3,000만 원을 추가 편성해 차량 도입을 추진하고 있다는 사실까지 함께 봐야 한다는 것이다.홍 대변인은 "어려운 재정환경 속에서도 자체 예산까지 동원해 안전을 지켜낸 경기도의 노력을 정쟁의 도구로 삼지 말아 주십시오"라고 밝혔다. 경기도는 앞으로도 소방관들의 현장 대응 역량을 강화하기 위한 지원을 이어가겠다는 방침이다.