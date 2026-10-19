추미애 '빨대 발언' 또 사과... "소방관 안전 세심하게 살피겠다"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 최근 소방 관련 발언 사과 및 인사말을 마친 후 고개 숙여 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 '소방 재정 빨대' 발언과 관련해 다시 한번 사과의 뜻을 밝혔다.추 지사는 19일 오후 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에서 "최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 사과드린다"라며 "소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다. 소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다"라고 말했다.이날 국정감사는 당초 오전에 열릴 예정이었으나 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위 영결식 참석을 위해 오후 1시로 늦췄다.추 지사의 사과에도 불구하고 국민의힘은 초반부터 발언 논란을 문제 삼으며 공세를 퍼부었다. 김종양 국민의힘 의원은 "제복 공직자의 대표적 상징인 소방관들에게 지울 수 없는 모욕적인 망언을 했다"라며 "잘못을 바로잡지 않고 버티다가 결국 순직자가 발생하니 그제야 찾아간 빈소에서 사과를 했다. 과연 진정성 있는 사과인지 의문"이라고 질타했다.김 의원은 "언론에서 추 지사를 어떻게 평가하는지 알고 있나? '민생을 돌보는 도지사로 보이지가 않는다' '여의도 정치에서 존재감을 부각시키는 데 마음이 가 있는 모습이다'라는 표현으로 집약되는 것 같다"라며 "도민이 더 이상 불행하지 않도록 도정 업무에 최선을 다해 달라"라고 강조했다.민주당은 국민의힘이 국토위 현안과 상관없이 추 지사 발언을 정쟁화하려 한다며 방어에 나섰다. 의사진행 발언을 신청한 문정복 민주당 의원은 "오늘 국감은 경기도의 국토와 교통이 잘 운영되고 있는지 국회 차원에서 감사를 하는 날이다. 추 지사에게 정치적인 잣대를 들이대는 날이 아니다"라고 지적했다.문 의원은 "(추 지사가) 사과도 했고 재발 방지와 소방관들의 안정적인 활동을 위해 최선을 다하겠다고 약속한 만큼, 국감 현장에서 (추 지사 발언이) 정쟁의 소재로 소환돼서는 안 된다"라며 감사반장을 맡은 복기왕 민주당 의원에게 관련 질의를 제지해달라고 요청했다.같은 당 강득구 의원도 저도 추 지사의 소방직 공직자 관련 표현에 동의 못 하는 부분이 있지만, 그게 본질인 양 왜곡하는 것에 대해서는 더 동의 못 한다"라며 "지방 재정만으로는 늘어나는 소방 재정을 감당하기 어렵기 때문에 추 지사가 절박한 마음으로 얘기한 것"이라고 강조했다.여야가 공방을 펼치는 과정에서 의사진행 방식을 두고 고성이 오가기도 했다. 김종양 의원은 복 의원에게 "의사진행 잘 좀 하라"며 "제가 발언할 때 상대 의원들이 끼어들고 그러지 않았나"라고 따져물었다.이에 문정복 의원이 "끼어들긴 언제 끼어들었나"라고 항의하자, 김 의원은 "지금 국회 감사하러 왔나, 아니면 추 지사 대변하러 왔나. 이게 작전인가? 유치하기 짝이 없다"라고 불만을 표했다. 복 의원이 '이러면 감사를 중지해야 한다'라고 경고했지만, 두 의원은 오히려 '감사 중지하라'며 계속 목소리를 높여 다퉜다.한편, 추 지사는 "소방 재정도 (경기도의) 재정 위기 범위에 포함된 정도로 굉장히 심각하다"라며 "국고 보조금에 대한 도비 매칭 증가로 재정 수요가 늘어나고 있고, 노인 인구와 출생아 증가가 복지 행정 수요를 높이기 때문에 재정 위기는 내년이 더 심각해진다"라고 전했다.