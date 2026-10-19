청주 송절동 백로서식지 '내셔널트러스트 대상' 수상

큰사진보기 ▲제23회 한국내셔널트러스 ‘이곳만은 지키자’ 시민캠페인 공모에서 청주충북환경운동연합(이하 청주충북환경련)이 제출한 청주시 송절동 백로서식지가 최고상인 대상을 수상했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제24회 한국내셔널트러스 ‘이곳만은 지키자’ 시민캠페인 공모에서 청주충북환경운동연합(이하 청주충북환경련)이 제출한 청주시 송절동 백로서식지가 최고상인 대상을 수상했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

한국내셔널트러스트 제24회 '이곳만은 지키자' 시민캠페인 공모에서 청주충북환경운동연합(이하 청주충북환경련)이 제출한 청주시 송절동 백로서식지가 최고상인 대상을 수상했다.이들은 "송절동 백로서식지의 내셔널트러스트 대상 수상을 계기로 가치를 인정받았다"며 "청주시가 실질적인 보존 정책과 예산을 수립하라"고 촉구했다.지난 10월 17일 한국내셔널트러스트는 제24회 '이곳만은 지키자!' 시민캠페인 공모에서 최고상인 대상에 청주시 송절독 백로서식지를 선정했다.도심 속에서 야생조류와의 공존 방안을 제시해 온 가치를 전국적으로 인정한 결과다.청주충북환경련에 따르면 무심천 하류와 미호강 합수부 인근에 위치한 송절동 백로서식지는 과거 청주남중, 서원대 등 청주 도심에서 벌목으로 쫓겨난 백로들이 유입되면서 밀집도가 높아진 중요한 생태 공간이다.최근 청주테크노폴리스 개발이 본격화되면서 서식지 주변 환경은 급격히 악화됐다. .공사 차량 진입로 확충을 위한 벌목으로 서식 공간이 크게 줄었다.서식지 바로 앞과 뒤편에는 각각 유치원과 중학교 공사가 진행 중이다.청주충북환경련은 "청주시가 충분한 이격거리와 완충 공간을 확보하지 않은 채 개발을 추진해 번식기 소음, 악취, 배설물 등으로 인한 주민 피해와 갈등을 예고하고 있다"며 "사업자인 ㈜청주테크노폴리스는 과거 시가 수행한 '시민과 백로와의 공존 방안 마련 용역'의 권고를 무시했고, 청주시 역시 이를 용인하며 택지 분양을 완료했다"고 지적했다.청주충북환경련은 "갈등이 발생할 때마다 나무를 베어 백로를 내쫓는 과거의 방식은 또 다른 지역 갈등을 양산할 뿐"이라며 "'현지 보존 원칙'을 확립해야 한다"고 목소리를 높였다.이들은 청주시에 충분한 이격거리 확보를 위한 서식지 주변 부지 매입과 보존 중심의 '송절동 백로생태공원' 조성을 요구했다.또 충북교육청과 협력해 이를 인간과 자연의 공존을 배우는 생태교육 공간으로 활용하고, 주민·시민단체·전문가·행정이 참여하는 '백로 공존 협의회'를 구성하자고 제안했다.대체·보완 서식지 확보 방안에 대해서는 "백로의 생태적 특성을 충분히 조사해 추진하되, 이것이 현재의 서식지를 훼손하거나 백로를 강제로 쫓아내는 명분이 되어서는 안 된다"고 선을 그었다.한편 '청주 송절동 백로서식지'는 한국내셔널트러스가 진행하는 제24회 '이곳만은 지키자' 시민공모전 네티즌평가에서도 1위를 기록했다.한국내셔널트러스트의 '이곳만은 지키자!' 시민공모전은 개발 압력에 놓인 자연유산을 사회적 이슈로 공론화하고 보전 정책으로 연결하는 전국적인 운동이다.