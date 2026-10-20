황성기독교청년회(YMCA)입학 근대교육

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무쇠 골격 들근육 소년 남자야

애국의 정신을 분발하여라.

다달았네 다달았네 우리나라에

소년의 활동 시대 다달았네.

만인 대적 연습하여

후일 전공 세우세.

절세 영웅 대사업이

우리 목적 아닌가.

덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

아버지는 영민한 둘째아들 안재홍을 서울로 보내어 공부하도록 주선했다. <대한매일신보> 등을 통해 황성기독교청년회(YMCA 전신)가 설립되고 애국지사들이 이곳을 드나든다는 사실을 알게 되었다.안재홍은 17살이던 1907년 황성기독교청년회 중학부에 입학했다. 그리고 3년 동안 근대학문을 배우고 나라 망한 통사를 지켜봤다. 그에게 이곳은 전근대적인 교육기관인 서당의 학생을 근대의 세례를 받은 새시대 청년으로 만드는 계기가 되었다.황성기독교청년회는 1903년 10월 28일 창설되었다. 미국·영국 유학 중에 YMCA운동을 직접 듣고 본 한국인과 배제학당·외국어학교 등에서 신교육을 받은 청년들이 자발적으로 설립한 것이다.이승훈·이갑·이동휘·김구 등 주로 관서·관북지방에서 상경한 평민 출신의 청년지사들이 모여들어 나라 사정이 날로 위급한 상황에서 우국담론을 나누었다. 이무렵 숯장수 출신인 전덕기 목사가 이끈 청년학원 상동교회가 활동을 하면서 황성기독교청년회와는 연대를 이루었다.청년학원은 성경공부와 복음전도와 함께 학생들에 모의군사훈련을 시켰다. 그때 부른 군가의 하나이다.을사늑약으로 한국의 국권을 침탈한 일제의 탄압으로 상동교회는 설 땅을 잃었지만, 여기서 공부하던 청년들 다수가 YMCA로 옮겨왔다. 따라서 YMCA 분위기는 교사나 학생들이 함께 민족의식이 충만했다. 자주 애국지사들의 강연회가 개최되고 학생들은 토론회를 열었다.토론회도 굉장한 인기였다. 토론회는 매일 열렸다. 강당은 그전보다 배로 확장되었지만, 언제나 꽉꽉 찼다. 토론 제목을 보면, '자식은 낳기보다 교육하기가 더 어렵다.' '신문은 학교나 독서보다 국가 발전에 큰 구실을 한다' 등이었다. 이와 같은 토론을 통하여 청년들은 깊숙이 사회 참여를 했다. 가령 '가난한 사람이 부자에게 의지하기보다는 자력으로 사는 것이 더 좋다.'는 등의 토론을 통하여... 말이다. 이에 대하여 질레트는 다음과 같이 보고했다. (주석 1)YMCA의 강연회와 토론회는 다른 데서는 찾아볼 수 없고, 미국에서도 그 실례를 찾아볼 수 없다. 37회의 토론회와 83회의 강연회에는 300내지 400명의 관중이 모여들어 강당은 언제나 꽉꽉 찼다. 그 강연 제목은 '신시대에 처한 기독교의 사명', '한국인의 임무', '교육과 기독교', '재래식 혼인 관습의 개혁', '기회는 기다리지 말고 만들자', '위대한 민족성의 5대 요소', '청년이 할 수 있는 일', '자기 시련' 등이 있고, 토론 제목 중에는 '덕망이냐 지위냐', '경험이냐 교훈이냐', '도의냐 법률이냐'... 등이었다. (주석 2)안재홍이 YMCA 재학시절(1907~1910)은 그야말로 망국의 초기였다. 초대 조선통감 이토 히로부미가 부임하면서 친일 이완용 내각이 들어서고 고종의 강제 양위, 순종의 즉위, 군대해산, 일진회 합방성명서 발표, 대한제국의 사법권 강탈, 이토를 처단한안중근여순감옥 순국, 한일합병조약(환국병탄)이 강행되었다.정의감이 남달랐던 그에게 국치와 망국의 과정은 참담했다. 전국 각지에서 의병이 일어나고 국채보상운동이 전개되었으나 기울어진 나라를 바로 세우기에는 역부족이었다. 청소년기에 이같이 엄청난 국난을 겪은 안재홍의 삶이 평탄할 수 없다.주석1> 전택부, <한국기독교청년회운동사>, 99쪽, 범우사, 1994.2> 앞의 책, 110쪽, 재인용.