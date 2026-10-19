8개월 걸린 치아 치료 후... 남편이 데려간 곳

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲사고 전에 봉포 해수욕장에서 기분 좋게 찍은 사진AI 생성 이미지가 포함되었습니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲치아 치료 받으려고 대기하고 있는 모습지난 2월 말부터 거의 8개월 동안 치과에 다니면서 치료를 받았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"유 선생님, 아무래도 점심 사셔야겠어요."

"유 선생님, 치아가 아주 예쁘게 되었네요. 고생한 보람이 있으십니다."

"저는 무슨 일인가 했어요. 감사합니다. 다행히 치아가 예쁘게 잘 만들어진 것 같아서 저도 감사하게 생각해요."

큰사진보기 ▲치아 치료 끝나고 햄버거 가게에서 주문한 것치아 치료하는 동안 입 크게 벌리고 햄버거 한 입 크게 베어 먹고 싶었던 소원을 이루었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"오늘 점심은 햄버거 어때요? 당신이 치아 치료 끝나면 햄버거 한 입 크게 베어 먹고 싶다고 했잖아."

"그거 기억하고 있었어요. 좋아요. 치아 치료 끝난 기념으로 오늘 점심은 햄버거로 해요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.