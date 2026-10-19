"배탈 났을 때 식은땀"... 근로지원인만 있는 일터의 아슬아슬한 현실

"혹시 일할 때 활동지원사 선생님이 없어서 불편했던 적은 없었어?"

"화장실에서 볼일 보다가 배탈이 나서 진짜 난감했던 적이 한 번 있었지..."

AD

덧붙이는 글 | * 이 글을 쓴 박병준 시민기자는 중증 뇌병변장애인으로, 중증장애인의 일터 내 기본권과 노동권 보장을 위해 목소리를 내고 있습니다.



최근 동료 중증장애인 노동자 A씨와 나눈 전화 대화 중 일부다. 중증 뇌병변장애인인 나와 마찬가지로 A씨 역시 일터에서 일하고 있는 장애인 노동자다. A씨는 법적 지원 체계에 따라 활동지원사 없이 '근로지원인'을 배치받아 근무하고 있다. 현행 제도상 근로지원인은 PC 입력이나 서류 정리 등 업무적 보조만 제공할 수 있다. 활동지원사의 경우와 달리 배변이나 식사 등 기본 생존 지원은 규정상 불가능하다.평소에는 근로지원인의 도움으로 일상을 이어가는 것처럼 보이지만, 뜻밖의 생리현상이나 건강상의 문제가 생길 때는 그 한계가 여실히 드러난다. A씨는 "평소엔 큰 불편 없이 지내려고 노력하지만, 예전에 배탈이 났을 때는 정말 어떻게 해야 할지 몰라 아찔했다"고 털어놓았다.이처럼 현행 근로지원인 제도는 '업무 보조'와 '생존 지원'을 칼로 두부 모 잘라내듯 엄격히 분리해 놓았다. 그러나 인간의 노동은 기본적인 생리현상과 분리될 수 없다. 일터에서 화장실도 마음 놓고 갈 수 없는 상태에서 어떻게 안정적인 노동권을 말할 수 있겠는가.가장 극심한 도움이 필요한 최중증 장애인은 정작 이용할 수도 없고, 오직 스스로 식사와 배변이 가능한 일부 장애인만 이용할 수 있는 법. 정작 현실에서 작동하지 않는 법을 과연 법이라고 부를 수 있을까? 모든 장애인이 평등하게 혜택을 누릴 수 없는 법이 과연 올바른 법인가?정부는 중증장애인의 고용을 늘리겠다고 말하지만, 현장의 최중증 장애인 노동자들은 여전히 배탈이라도 날까 봐 마음을 조리며 일하고 있다. 근로지원인의 업무 범위를 현실에 맞게 넓히거나, 작업 시간 중 활동지원사의 예외적 보조를 허용하는 등 실질적이고 유연한 제도 개선이 시급하다