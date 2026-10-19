추미애 "소방관 살아 있을 때 지켜야"… 고 김진석 소방위가 남긴 '질문'

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 19일 오전 부천체육관에서 진행된 고(故) 김진석 소방위의 영결식에서 영결사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오전 부천체육관에서 추미애 경기도지사, 유족, 국회의원, 행정안전부, 소방청, 도의원 등이 참석한 가운데 고(故) 김진석 소방위의 영결식이 진행됐다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 추미애 경기도지사가 운구차가 노제를 위해 떠나기 전 유가족들을 위로하며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오전 경기도 부천시 부천체육관에서 열린 고 김진석 소방위 영결식에서 추미애 경기도지사가 울먹이고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 추미애 경기도지사가 운구 과정을 지켜보고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오전 경기도 부천시 부천체육관에서 열린 고 김진석 소방위 영결식에 추미애 경기도지사가 참석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"대한민국이 세계에서 가장 안전한 나라 아닌가요. 사람이 죽고 나면 모든 절차가 그렇게 빠르고 철저한데, 왜 살아 있을 때 안전을 지키는 일에는 그렇게 철저하지 못합니까."

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 19일 경기도 부천시 원미구 부천실내체육관에서 열린 '고 김진석 소방위 영결식'에서 헌화를 마친 뒤 묵념하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

추미애 경기도지사가 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위를 떠나보내며 소방관의 희생을 추모하는 데 그치지 않고, 현장에서 일하는 소방관의 생명과 안전을 지키겠다고 약속했다. 특히 고인의 장인이 던진 "왜 살아 있을 때 안전을 지키는 일에는 그렇게 철저하지 못합니까"라는 질문을 영결사에 담아, 순직 이후의 예우를 넘어 소방관의 안전을 지키는 제도와 근무환경을 바꾸겠다는 뜻을 밝혔다.19일 오전 부천체육관에서 경기도청장으로 엄수된 김진석 소방위의 영결식에는 추미애 지사를 비롯해 유가족과 최용철 소방청장, 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장, 국회의원·도의원, 동료 소방관 등 2,730여 명이 참석했다.추 지사는 영결사에서 "오늘 우리는 참으로 비통한 마음으로 한 분의 소중한 소방관을 떠나보내고 있다"며 "사랑하는 가족을 잃고 깊은 슬픔에 잠겨 계신 유가족 여러분께 머리 숙여 위로의 말씀을 드린다"고 말했다. 이어 "함께하던 동료를 잃은 소방 가족 여러분께도 깊은 애도의 마음을 전한다"고 밝혔다.김진석 소방위는 지난 16일 부천의 한 공장에서 발생한 화재를 진압하던 중 갑작스럽게 확산한 불길과 검은 연기 속에서 순직했다. 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 현장으로 출동했다가 끝내 가족과 동료의 품으로 돌아오지 못했다.추미애 지사는 당시 상황을 되짚으며 "우리는 당신이 무사히 돌아오기를 간절히 바랐다"며 "동료들 곁으로, 사랑하는 가족의 품으로 돌아오기를 바라고 또 바랐다"고 말했다. 그러면서 "그러나 그 간절한 바람에도 불구하고 우리는 이렇게 떠나보내야만 한다. 참으로 비통하고 참담한 심정"이라고 애통해했다.고인의 생전 활동도 되새겼다. 김 소방위는 심정지 환자의 생명을 구한 공로로 여러 차례 하트세이버를 수상했고, 지난 1월에는 부천시 원종동의 다세대주택 화재 현장에서 4층 주민들을 구조해 모범공무원 표창을 받았다.추미애 지사는 "당신은 위험한 순간에도 자신의 자리에서 맡은 소임을 다한 참다운 소방관이었다"며 "생사의 갈림길에 선 이웃에게 다시 살아갈 희망을 전하고, 긴박한 상황에서도 한 사람의 생명을 구하기 위해 자신의 소임을 다했던 그 헌신적인 모습은 소방관으로서의 사명이 무엇인지를 그대로 보여주었다"고 추모했다.이어 "누군가에게는 소중한 생명을 구해 준 소방관이었고, 동료들에게는 함께 위험을 헤쳐 나가는 든든한 동료이셨다"며 "무엇보다 사랑하는 아내와 딸 곁에서 평범한 일상을 함께하며 살아가야 할 그 누구보다 소중한 사람이었다"고 말했다.특히 "누군가의 일상을 지키기 위해 헌신했던 분이 정작 자신의 소중한 일상으로 돌아오지 못했다는 사실이 더욱 가슴 아프게 다가온다"는 대목에서는 시민을 지키는 소방관 역시 누군가의 가족이자 평범한 일상을 살아가는 한 사람이라는 점을 강조했다.영결사에서 가장 무거운 대목은 고인의 장인이 전한 말이었다.추미애 지사는 "우리 사랑하는 김진석 소방위님의 장인어르신께서 이런 말씀을 제게 하셨다"며 장인의 발언을 소개했다.추 지사는 "그 말씀 앞에서 차마 고개를 들 수가 없었다"고 말했다. 이어 "사람을 살리기 위해 위험한 현장으로 달려간 소방관을, 정작 우리는 지켜드리지 못했다"며 "그런데 그 소중한 생명을 지키지 못한 우리가 무슨 말로 가족을 위로할 수가 있겠습니까"라고 반문했다.이는 단순한 애도의 표현을 넘어 순직 소방관에 대한 사후 예우와 현장에서의 안전 확보 사이에 놓인 간극을 짚은 것이다. 장례와 추서, 안장 등 사후 절차를 신속하게 진행하는 것만으로는 소방관의 희생을 막을 수 없다. 위험한 현장에서 소방관이 안전하게 임무를 수행하고 가족에게 돌아갈 수 있도록 근무환경과 장비, 안전관리 체계를 실제로 개선해야 한다는 과제가 남는다.추미애 지사는 "유가족의 깊은 슬픔과 김진석 소방위님의 이름을 가슴 속에 천근의 무게로 새기겠다"며 "소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 위해 근무환경과 처우, 장비를 개선하는 데 최선을 다하겠다"고 약속했다.동료 소방관들을 향해서도 "떠나신 뒤에 예우를 다하는 것만큼 중요한 것은, 살아 계실 때 그 생명과 안전을 제대로 지켜드리는 일"이라고 강조했다. 이어 "추모하는 것에 그치지는 않겠다"며 "현장의 안전과 근무환경을 더욱 철저히 살피도록 하겠다. 부족한 것은 채우고, 잘못된 것은 바로잡겠다. 현장에서 제기되는 문제를 직시하고 외면하지 않겠다"고 밝혔다.추 지사는 마지막으로 "도민의 안전을 위해 위험한 현장으로 향했던 당신의 큰 용기와 주저 없는 헌신을 오래도록 새기며 기억하겠다"며 영결사를 마쳤다.행정안전부와 경기도는 고인에게 1계급 특별승진을 추서했으며, 고인은 이날 국립서울현충원에 안장된다.