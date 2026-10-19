게릴라부터 드론 공격까지... 비대칭 전쟁의 교훈

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲비대칭 전쟁의 역설.첨단 무기를 보유했다고 해서 전쟁의 주도권까지 자동으로 확보하는 것은 아니다. 상대적으로 열세인 세력도 전투 방식과 공격 목표를 달리하면, 강대국의 군사적 우위를 약화시킬 수 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

전쟁의 역사는 강한 군대가 약한 군대를 물리치는 과정만으로 설명되지 않는다. 압도적인 병력과 무기를 보유한 국가도 상대가 전장을 선택하고, 공격 방식을 바꾸고, 전쟁 비용을 끌어올리면 쉽게 승리를 거두지 못한다. 베트남전의 게릴라부터 아프가니스탄의 비정규전, 예멘 후티 반군의 미사일·드론 공격까지 이어지는 '비대칭 전쟁'의 역사는 군사력의 크기만으로 승패를 예측하기 어렵다는 사실을 보여준다.최근 약소 무장세력의 군사적 위협을 보여주는 대표적인 사례가 예멘의 후티 반군이다. 지난 13일 AP통신은 미국산 전투기와 첨단 방공체계를 갖춘 사우디아라비아가 후티 반군의 미사일·드론 공격을 방어하는 데 어려움을 겪고 있다고 보도했다. 후티 반군은 사우디의 공항과 주요 기반시설을 겨냥해 공격을 이어갔으며, 홍해의 주요 해상 운송로까지 위협하고 있다.18일에는 사우디아라비아 주도 연합군 공식 대변인인 투르키 알 말리키 소장이 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 성명을 내고, 예멘 국경 인근의 나즈란 지역에서 국가방위부 소속 정찰용 AH-6i 헬리콥터가 추락해 2명이 사망했다고 밝혔다.이번 사건과 관련해 후티 반군 측에서는 자신들이 헬기를 격추했다고 주장했다. 후티 반군 대변인 아히야 샤리는 같은 날 엑스를 통해 "나즈란 근처에서 적대 행위 중이던 사우디 공격 헬기 AH-6i를 지대공 유도미사일을 사용해 격추했다"며 공격 영상을 공유했다. 사우디가 군사적 대응에 나서고 있지만, 공격을 완전히 차단하기는 쉽지 않은 상황이다.이 같은 상황은 '현대전의 역설'을 보여준다. 막대한 국방비를 투입하고 첨단 무기를 보유했다고 해서 전쟁의 주도권까지 자동으로 확보하는 것은 아니다. 상대적으로 열세인 세력도 전투 방식과 공격 목표를 달리하면, 강대국의 군사적 우위를 약화시키고 전쟁 비용을 끌어올릴 수 있다. 군사력의 크기보다 그것을 어떻게 활용하느냐가 중요해진 것이다.약소 세력이 강대국을 상대로 활용한 대표적인 전술은 '게릴라전'이다. 게릴라라는 말은 19세기 초 스페인에서 비롯됐다. 1808년 나폴레옹의 프랑스군이 이베리아반도를 침공하자, 스페인에서는 정규군뿐 아니라 지역 주민과 비정규 무장세력이 저항에 나섰다. 이들은 프랑스군과 정면으로 맞붙기보다 기습과 매복, 보급로 공격 등을 활용해 점령군을 괴롭혔다.이러한 전술의 핵심은 상대방의 강점을 무력화하는 데 있었다. 병력과 화력에서 열세인 세력이 대규모 회전을 벌이면 패배할 가능성이 높다. 반면 공격 시점과 장소를 선택하고 불리해지면 흩어졌다가 다시 집결하는 방식으로 싸우면, 상대방을 혼란에 빠뜨리고 적절히 대응하지 못하게 만들 수 있다.20세기에는 게릴라전이 정치적·이념적 투쟁과 결합하면서 더욱 체계화됐다. 중국 공산당은 장기간의 유격전과 농촌 기반의 세력 확장을 통해 국민당과의 내전에서 주도권을 확보했다. 특히 마오쩌둥은 군사적 열세를 극복하기 위해 전략적 방어와 세력 확대, 반격을 단계적으로 추진하는 장기전 개념을 발전시켰다.베트남전은 이러한 비대칭 전쟁의 특징을 세계에 각인시킨 사례다. 남베트남의 공산주의 세력(베트콩)과 북베트남군은 미군의 압도적인 항공력과 화력에 맞서 정글과 지하 시설, 기습 작전 등을 활용했다. 미군은 막대한 군사력을 투입했지만, 예상했던 전과를 올리는 데 어려움을 겪었다. 결국 1973년 미군이 철수했고, 1975년 사이공이 함락되면서 전쟁은 북베트남의 승리로 귀결됐다.이는 강대국이 전투에서 우위를 점하는 것과 전쟁에서 원하는 결과를 얻는 것이 서로 다른 문제라는 점을 보여준다. 다만 베트남전의 결과를 게릴라전만으로 설명할 수는 없다. 북베트남의 정규군 전력, 외부 지원, 미국 국내의 반전 여론과 정치적 판단 등이 복합적으로 작용했다.냉전 이후에도 비대칭 전쟁은 반복됐다. 1979년 소련의 아프가니스탄 침공 이후 아프가니스탄 무장세력은 험준한 산악지형과 국경을 넘나드는 이동, 외부 지원 등을 활용해 소련군을 상대로 장기간 저항했다. 소련은 1989년 철군했다. 이후 미국이 주도한 아프가니스탄 전쟁에서도 탈레반은 게릴라전과 급조폭발물 공격 등을 활용해 장기간 전쟁을 이어갔다. 2021년 미군 철수 이후 탈레반은 다시 아프가니스탄의 집권 세력이 됐다.이러한 사례를 단순히 약자가 강자를 이겼다는 이야기로만 볼 수는 없다. 전쟁의 목적과 상대방의 정치적 의지, 외부 지원, 지형, 작전 수행 능력 등이 결과를 좌우하기 때문이다. 그럼에도 공통점은 분명하다. 약소 세력은 강대국이 유리한 방식으로 싸우는 것을 피하고, 상대방이 감당해야 할 비용과 정치적 부담을 키우는 전략을 구사해 왔다.최근 후티 반군의 군사적 위협도 이러한 맥락에서 살펴볼 수 있다. 후티 반군은 미사일과 무인기 등을 활용해 사우디의 공항과 에너지 시설을 위협하고, 홍해와 바브엘만데브 해협을 통과하는 상선의 안전에도 부담을 주고 있다. 미국 해사청은 2023년 11월부터 2025년 10월까지 후티 반군의 상선 공격이 100건을 넘었으며, 60개국 이상에 영향을 미쳤다고 밝혔다.특히 드론과 미사일은 비대칭 전쟁의 비용 구조를 바꾸고 있다. 공격에 사용되는 무기의 가격이 상대적으로 저렴하더라도, 이를 막기 위해 고가의 요격 미사일과 레이더, 상시 감시체계를 운용해야 할 수 있다. 방어 측은 한 차례의 공격을 막는 데 성공하더라도 장기간 반복되는 공격에 대응하려면 상당한 비용을 부담해야 한다.여기에 지리적 요인도 중요하다. 홍해와 바브엘만데브 해협처럼 국제 물류의 주요 통로가 좁아지는 지역에서는 소규모 무장세력도 선박 운항과 보험료, 운송 일정에 영향을 미칠 수 있다. 군사적 위협이 해상 물류와 에너지 가격 등 경제적 문제로 확산되는 것이다. 이는 전쟁의 영향력이 전선에 머무르지 않고 세계 경제로 이어지는 현대전의 특징이기도 하다.다만 비대칭 전쟁이 강대국의 군사적 우위를 완전히 무의미하게 만드는 것은 아니다. 첨단 정보·감시체계와 공군력, 정밀유도무기, 보급 능력은 여전히 전쟁의 중요한 변수다. 비정규 무장세력 역시 장기전에 따른 인명 피해와 보급 부담, 정치적 고립, 내부 분열이라는 위험을 안고 있다. 외부 지원이 줄어들거나 지역 주민의 지지를 잃으면 전투력을 유지하기도 어려워진다.결국 비대칭 전쟁의 성패는 병력 규모나 무기 성능만으로 결정되지 않는다는 사실로 귀결된다. 누가 전쟁의 목표를 설정하고, 상대방의 약점을 활용하며, 장기간의 비용을 감당할 수 있는지가 중요하다. 강대국은 전투에서 승리하더라도 정치적 목표를 달성하지 못할 수 있고, 약소 세력은 군사적으로 열세여도 상대방의 목표 달성을 저지하면서 협상력을 확보할 수 있다.나폴레옹 시대의 게릴라부터 베트남의 정글전, 아프가니스탄의 장기전, 오늘날 중동의 드론·미사일 공격으로 이어지는 역사는 한 가지 질문을 남긴다. '압도적인 군사력을 보유하는 것과 전쟁에서 원하는 결과를 얻는 것은 과연 동일한 일인가'. 무기의 성능과 규모가 빠르게 발전하는 시대에도 전쟁은 여전히 정치와 경제, 지리와 인간의 의지가 얽힌 복합적인 과정이다. 비대칭 전쟁의 역사가 오늘날에도 반복해서 소환되는 이유다.