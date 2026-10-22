AI 인류 종말론 현실성 있냐고요? 전문가에 물었더니

큰사진보기 ▲<탐사기획 스트레이트>의 한 장면 ⓒ MBC 관련사진보기

- 생성형 AI의 발전 속도가 빠르다는 뉴스는 많지만, 이번 방송은 'AI가 시키지도 않은 행동을 스스로 한다'는 점에 주목했습니다.

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- AI 에이전트의 시중은행 5곳 해킹 사건으로 시작했는데 어떤 의도였나요?

- AI 해킹이라는 건 AI가 스스로 한 건가요?

- AI는 왜 해킹을 하는 걸까요?

- AI 에이전트는 목표를 위해서라면 수단과 방법을 안 가리나요?

- 카이스트 연구진과 함께 AI 에이전트의 행동 방식을 관찰하는 실험 했잖아요.

큰사진보기 ▲<탐사기획 스트레이트>의 한 장면 ⓒ MBC 관련사진보기

- AI 에이전트를 인간이 통제하기 어려울까요?

- 종말까지는 아니더라도 우려되는 지점이 있다면요.

- 우리에게 필요한 AI는 어떤 AI일까요?

- 내년 예산에 AI 성능과 인프라 투자에 비해 안전 예산은 적은 거 같아요.

- 대한민국 AI 정책의 가장 심각한 문제는 안전이라고 생각하시나요.

큰사진보기 ▲<탐사기획 스트레이트>의 한 장면 ⓒ MBC 관련사진보기

- 취재 후 일상에서 AI를 대하는 기자 본인의 태도나 생각에도 변화가 생겼나요.

- 이번에 다루지 못했지만 더 취재하고 싶은 분야가 있다면요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.