김건희 '황제조사' 참여하고도 이름 뺀 검사, 불기소도 주도?

김건희씨의 도이치모터스 주가조작 의혹을 수사하던 김민구 전 대전지검 공주지청장이 수사팀을 떠난 뒤에도 불기소 결정문 초안을 수정하고 이른바 '황제조사'에 참여했다는 의혹이 국회 국정감사에서 제기됐다. 당시 수사팀과 주고받은 대화·쪽지가 3301건에 달한다는 주장도 나왔다.
김기표 더불어민주당 의원은 19일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 김 전 지청장이 공주지청장으로 발령된 뒤에도 김건희씨 사건에 관여했다며 관련 업무를 수행할 법적 근거와 절차가 갖춰졌는지 따져 물었다.
공주지청장이 김건희 수사 관여?... "법적 근거 갖추지 않아"
김 의원은 "김 전 지청장이 2024년 5월 (김건희에 대해) 증거 불충분으로 혐의가 없다는 결론을 내고 46쪽 분량의 불기소 초안을 작성해 부장검사에게 전송했다"며 "이후 공주지청장으로 발령됐는데도 (불기소 결정문) 초안을 수정하는 등의 상황이 드러났다"고 질타했다.
이어 "김 전 지청장은 일명 김건희 황제조사에 참여하면서 피의자신문조서 초안도 작성했지만, 조사자에 이름을 기재하지 않았다"며 "절차상 명백히 잘못됐다"고 꼬집었다.
2024년 7월 당시 대통령 배우자였던 김건희씨는 서울 종로구 창성동에 있는 경호처 부속시설에서 검찰로부터 비공개 출장조사를 받아 '황제조사' 논란이 일었다. 당시 김 전 지청장은 관할구역이 아닌 곳에서 직무를 수행하도록 하는 직무대리명령서를 받지도 않은 상태에서 황제조사에 참여한 것이다.
김 의원은 김 전 지청장이 "김건희 사건 불기소 결정 근거를 보강하기 위한 수사자료 보완, 언론브리핑 준비, 국정감사 자료 수정 업무 등을 수행했다"며 "(이는) 법적 근거와 절차를 제대로 갖추지 않은 채 수사나 공판에 관여한 것"이라고 목소리를 높였다.
이에 대해 박철우 서울중앙지방공소청장은 "지금 어제·오늘 사이에 나온 언론보도를 보고 처음 알게 됐다"며 "(김 전 지청장은) 기소돼 재판 중"이라고 말을 아꼈다. 그럼에도 김 의원이 "권력자를 앞서서 보호해 주고 변호해 주는 행위가 드러난 것"이라고 질타하자, 박 청장은 "일선 공소청에서는 바뀐 제도 하에서 피해자 보호에 빈틈이 없게끔 최선의 노력을 하고 있고 각 부서별 업무 분장이나 모든 면에서 지금 신경을 쓰고 있다"고 답했다.
종합특검(특별검사 권창영)은 김 전 지청장 등이 김건희 도이치모터스 수사 무마에 관여한 혐의로 기소했다(허위공문서작성 위반 등). 이 사건 1심 재판부는 서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)다.
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