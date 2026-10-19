"한강버스 비리 의혹, 성역 없이 수사하라"

큰사진보기 ▲구호를 외치고 있는 기자회견 참가자들 ⓒ 서울환경연합 관련사진보기

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서울지역 노동·시민사회단체들이 리베이트 비리 의혹 및 조사 무마·자료 파기 의혹에 제기된 한강버스에 대한 엄중하고 성역 없는 수사를 촉구하고 나섰다. 너머서울, 공공교통네트워크, 민주노총 서울본부, 서울Watch 등은 19일 오전 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 철저한 수사와 함께 오세훈 서울시장의 책임 있는 해명과 공익신고자 보호를 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 서울시에 이번 수사의뢰의 대상과 범위, 제출자료 목록 공개와 수사의뢰 지연·자료 파기 지시 의혹의 포함 여부 확인, 관련 기록 보존을, 경찰에는 계약·리베이트 의혹뿐 아니라 수사의뢰가 이루어지지 않은 경위와 자료 파기 지시 의혹까지 직위와 지위에 관계없이 규명할 것을 요구했다.아울러 오세훈 시장과 당시 지휘 라인이 지난해 보고 내용과 판단·지시 경위를 기록에 근거해 밝히고, "기억나지 않는다"거나 "수사 중이다"라는 말로 설명 책임을 회피하지 말 것을 촉구했다.여는 발언에 나선 민주노총 서울본부 김진억 본부장(너머서울 상임대표)은 "자료 파기와 은폐 기도가 사실이라면 이는 오세훈이라는 권력에 의해서 자행된 권력남용, 직권남용 중대 범죄"라고 규탄했다. 부시장이나 감사위원장이 독단으로 결정할 수 없는 중대한 사안이라는 것이다. 또한 공익신고자의 용기 있는 제보가 없었다면 한강버스 비리 의혹과 이에 대한 은폐 의혹도 드러나지 않았을 것이라며, "공익신고자와 조사 담당자들이 어떠한 불이익도 받지 않도록 철저한 보호 조치가 필요하다"고 요구했다.공공교통네트워크 김훈배 정책위원도 마이크를 잡고 오세훈 시장의 관여 가능성을 문제 삼았다. 한강버스 사업을 둘러싼 정치적 부담 때문에 조사가 무마된 것이 아니냐는 의문을 제기한 것이다. 아울러 오세훈 시장이 뒤늦은 수사의뢰로 사태를 무마하려는 것에 대해 "시민들이 몸통이라 의심하는 이가 마치 고발자인 것처럼 나서는 것은 굉장히 코믹스러운 일이나 다름없다"고 꼬집으며 철저한 수사를 촉구했다.전국공무원노동조합 서울본부장 전은숙 본부장은 수사의뢰 지연과 조사자료 파기 지시 의혹이 사실이라면 "서울시 감사위원회의 내부통제시스템이 오염되고 부패되었다는 것이고, 서울시 행정의 자정능력이 멈춰있다는 것을 단적으로 보여준다"고 진단했다. 아울러 "공익신고에 나선 공무원들을 끝까지 보호하는 것이 공무원이 시민의 세금을 지키며 법과 원칙에 따라 일할 수 있도록 하는 길"이라며 공익신고자에 대한 철저한 보호와 함께, 공무원이 부당한 지시를 거부하고 부정부패를 신고할 수 있는 법·제도의 강화를 촉구했다.기자회견 참가자들은 "시민의 세금이 적정하게 쓰였는지, 의혹을 확인하려던 조사가 왜 수사로 이어지지 않았는지, 자료 파기 지시가 있었는지와 그 책임이 누구에게 있는지 끝까지 확인하고 책임을 물을 것"이라고 밝히며 기자회견을 마쳤다.