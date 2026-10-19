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아! 저 개 돼지만도 못한 이른바 정부 대신이란 자는 자기의 영달과 이익을 바라고 위협에 겁을 먹고 머뭇거리고 벌벌 떨면서 나라를 팔아먹은 도적이 되어 4천년을 이어온 강토와 500년 사직을 남에게 바치고 이천만 생령을 모두 남의 노예 노릇을 하게 되었다.



아! 원통하고 분하도다. 우리 이천만 동포여! 살았느냐 죽었느냐. 단군 기지이래 4천년의 국민정신이 하룻밤 사이에 망하고 말 것인가. 원통하고 원통하다. 동포여, 동포여!

덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

안재홍은 1891년 12월 30일 경기도 평택시 고덕면 두릉리에서 태어났다. 아버지는 안윤섭, 어머니는 남양 홍씨이다. 9남매의 둘째 아들이다. 가계는 중산층 정도여서 먹고사는 데는 어려움이 없었다.그가 태어나 성장할 때 조선 사회는 대단히 혼란기였다. 3살이던 1894년 동학농민혁명이 일어나고 일본군이 들어와서 동학농민군을 학살하였다. 동학농민혁명의 여파로 어린 나이에 부모님의 걱정을 들으며 자랐다.시국은 청일전쟁과 러일전쟁으로 이어지고, 그 여파는 시골에까지 밀려왔다. 감수성이 예민했던 안재홍은 어른들의 나라 걱정 얘기를 들으며 성장한다.안재홍은 대원군의 문객(門客)이었던 조부의 근왕사상과 <황성신문>, <독립신문>의 독자였던 부친의 개화사상에 영향을 받아 일찍이 시국에 대한 관심을 갖게 되었다. (주석 1)아버지는 <황성신문>과 <독립신문>의 독자로서 자주 한성을 출입하며 새로운 사조에 눈을 뜨는 식자로서 지역유지의 위상이었다.안재홍은 6~7살이 되면서 마을의 서당을 다녔다. 배우는 것은 주로 천자문이었지만, 이때부터 익히게 된 한문공부는 뒷날 정인보와 함께 다산 정약용의 방대한 문집 <여유당전서>를 4년 만에 교열하는 일에 큰 도움이 되었다. 그는 이를 계기로 다산 연구가가 되었다.1905년 15살이 되어 부모님이 짝 지어준 경주 이씨 정순(貞純)과 혼인하였다. 신부는 화성군의 부유한 가문의 무남독녀였다. 조혼 풍습이 남아있어서 어린 나이에 혼인을 한 것이다.이 해는 나라의 외교권을 빼앗긴 때라 국권침탈이 심해지고 있었다. <횡성신문>(1905년 11월 20일)에 위암 장지연의 '시일야방성대곡'이 실렸다.17살이 되어 안재홍은 아버지의 뜻에 따라 마을 서당을 그만두고 교회에서 경영하는 수원의 사립학교에 들어갔다. 근대적인 교유기관이어서 단발을 하고 열심히 공부하였다.아버지는 영민한 둘째 아들의 교육을 위해 서울행을 주선했다. 안재홍은 황성기독교청년회(YMCA전신)의 중학부에 입학했다. 황성기독교청년회는 1903년 10월 28일 서울에서 창립되었다.한국 YMCA창설은 일찍이 미국·영국 유학 중에 YMCA운동을 직접 본 한국인들과 이보다 앞서 1898년에 독립협회와 만민공동회 운동에 자극받은 젊은이들, 배제학당·외국어학교 등에서 신교육을 받은 청년들의 자발적 요구에 부응하여, 국내선교사·외교관·실업가들의 협조하에 이루어졌다.이것이 곧 한국 역사상 최초의 청년 단체이며 기독교적 국제교육기구가 됐다. 이리하여 한국 YMCA는 도탄에 빠진 민중과 나라를 구현하기 위하여 일어난 애국 청년들과 지사들의 자발적이며 자주적인 민족독립운동으로 생동하였다. (주석 2)창설 당시 황성기독교청년회의 회원은 정회원 28명, 준회원 9명이었다. 박영효·민영환·윤치호·이승훈·김구·이갑·이상재·유성준·신흥우 등 주로 관북·관서지방 평민출신의 청년지사들이었다. 안재홍은 이들로부터 많은 감화를 받았다.주석1> 이지원, <안재홍>, 조동걸·한영우·박찬승 엮음, <한국의 역사와 역사가>(하), 창작과 비평사, 1994.2> 전택부, <한국기독교청년운동사>, 뒷표지, 범우사, 1991.