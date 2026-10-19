농사에 돌봄을 얹다, 서산 '여미오미' 9년의 실험

큰사진보기 ▲여미오미는 2024~2025년 충남형 사회적 농업 사업을 수행했다. 올해부터 2030년까지는 발달장애 아동과 독거노인 등 돌봄이 필요한 주민을 위한 농장 프로그램을 운영한다. 매주 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 어린이와 어르신이 함께 작물을 가꾸고 수확한다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"할머니, 대추 중에서 제일 커서 왕대추라고 하는 거예요?"

큰사진보기 ▲여미오미는 2024~2025년 충남형 사회적 농업 사업을 수행했다. 올해부터 2030년까지는 발달장애 아동과 독거노인 등 돌봄이 필요한 주민을 위한 농장 프로그램을 운영한다. 매주 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 어린이와 어르신이 함께 작물을 가꾸고 수확한다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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"국립대 교수로 살면서 사회로부터 받은 게 많습니다. 퇴직하면 그걸 어떻게든 돌려줘야겠다고 오래전부터 생각했어요."

큰사진보기 ▲여미오미는 2024~2025년 충남형 사회적 농업 사업을 수행했다. 올해부터 2030년까지는 발달장애 아동과 독거노인 등 돌봄이 필요한 주민을 위한 농장 프로그램을 운영한다. 매주 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 어린이와 어르신이 함께 작물을 가꾸고 수확한다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲여미오미는 2024~2025년 충남형 사회적 농업 사업을 수행했다. 올해부터 2030년까지는 발달장애 아동과 독거노인 등 돌봄이 필요한 주민을 위한 농장 프로그램을 운영한다. 매주 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 어린이와 어르신이 함께 작물을 가꾸고 수확한다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"농촌에서 자란 아이들이 꼭 농촌을 떠나야만 미래를 꿈꿀 수 있는 건 아니라는 걸 보여주고 싶습니다."

"농업에 대한 관심은 거창한 구호보다 우리가 먹는 음식이 어디서 오는지 아는 데서 시작합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 운산면의 한 비닐하우스. 지난 17일 오전 10시, 어린이 8명과 어르신 7명이 둘러앉아 말린 대추로 끓인 차를 마셨다. 전문강사에게 대추나무 가꾸는 법을 들은 이들은 조를 나눠 왕대추 농장으로 들어갔다.대추를 입에 문 아이가 물었다. 다른 아이는 더 큰 열매를 따려고 까치발을 들었다. 어르신들은 아이들이 가시에 찔리지 않을까 살폈다.이 농장은 여미오미(餘美五味) 로컬푸드센터가 운영하는 돌봄농장이다. 여미오미는 한기웅 강원대 명예교수가 2017년 운산면 주민들과 함께 만들었다. 한 교수는 이 활동을 '농업디자인'이라고 부른다. 농사에 돌봄과 체험을 더해 농촌에 사람이 머물 이유를 만들자는 것이다.한 교수는 재직 시절부터 퇴직 이후를 고민했다.그가 택한 곳은 농촌이었다. 청년은 떠나고 남은 주민은 늙어가는 곳, 농사를 지어도 제값을 받기 어렵고 축적된 농사 경험이 다음 세대로 이어지지 않는 곳이었다.한 교수는 농촌 위기를 농업 생산의 문제로만 보지 않았다. "농촌이 살아야 지역경제도 살고, 어르신들에게도 새로운 삶의 기회가 생깁니다."처음 목표는 농산물 생산을 가공·유통까지 잇는 산업화였다. 구상은 여러 현실적 장벽에 부딪혔다. 여미오미는 방향을 틀었다. 농촌체험으로 도시와 농촌을 연결하고, 그 안에서 돌봄의 가능성을 찾는 쪽이었다.여미오미는 2024~2025년 충남형 사회적 농업 사업을 수행했다. 올해부터 2030년까지는 발달장애 아동과 독거노인 등 돌봄이 필요한 주민을 위한 농장 프로그램을 운영한다. 매주 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 어린이와 어르신이 함께 작물을 가꾸고 수확한다.이날 참가자들은 대추 수확을 마친 뒤 인근 밭에서 자라는 배추와 무를 살폈고, 농약 사용을 줄이는 재배법 설명을 들었다. 마을의 유기방가옥과 여미갤러리를 둘러본 뒤 서산 한우 떡갈비로 점심을 먹었다.프로그램의 초점은 고령층을 보는 시각에 있다. 한 교수는 "어르신들을 돌봐야 할 분들로만 보면 안 된다"며 "살아오면서 쌓은 경험 자체가 농촌의 자산"이라고 말했다.어르신을 부양해야 할 대상으로만 보지 않고, 아이들과 함께 땅을 일구는 주체로 세우겠다는 것이다.평생 농사를 지어온 이는 씨앗 심고 작물 거두는 법을 아이들에게 일러주고, 농사가 처음인 이는 아이들과 나란히 흙을 만지며 배운다. 어느 쪽이든 어르신에게는 집 밖에서 맡을 새로운 역할이 생긴다. 집에 머무는 시간이 길던 노인과, 자연에서 활동할 기회가 적던 발달장애 아동이 같은 밭에서 만나는 구조다.여미오미는 돌봄농장 안에서 다음 걸음도 준비하고 있다. 어린이와 어르신이 직접 기른 상추·토마토·애플수박·참외 등을 소개하고, 2027년부터는 참여자들이 강사와 함께 영상을 찍어 유튜브로 알리는 활동을 계획하고 있다. 기른 작물을 거두는 데서 그치지 않고, 그 과정을 스스로 이야기하는 경험까지 해보자는 취지다. 가칭 '여미오미도담스퀘어'도 같은 구상의 연장선에 있다.한 교수는 이를 '창조농부'라는 말로 설명한다. 농사를 고된 노동이 아니라 스스로 무언가를 만들고 알리는 일로 받아들이게 하겠다는 것이다.농촌 고령화와 인구 감소는 오래된 문제다. 일손은 줄고, 농산물 가격은 생산자의 노력만으로 정해지지 않는다. 소득이 불안정하고 일자리가 부족한 곳에서 청년이 미래를 설계하기는 어렵다.여미오미의 9년은 이 문제를 붙든 시간이었다. 처음엔 농업 산업화를 내세웠고, 여러 시행착오를 거쳤다. 지금 여미오미가 서 있는 자리는 돌봄과 체험이다. 앞으로도 이 두 가지에 힘을 모은다는 것이 한 교수의 구상이다. 크게 벌리기보다 사람을 먼저 들여다보는 쪽을 택한 셈이다.돌봄농장이 당장 눈에 띄는 숫자를 내놓기는 어렵다. 어르신 한 사람이 집 밖으로 나서고, 아이 하나가 흙을 만지며 웃는 변화는 통계에 잘 잡히지 않는다. 그래서 이런 일은 더디고, 버티는 사람의 몫이 크다.농촌에 사람이 없다는 진단은 넘쳐난다. 사람이 그곳에 머물 이유를 만드는 일은 그보다 훨씬 더디다. 이날 왕대추 농장에서 아이의 손을 잡아 가시를 피해 가지를 당겨주던 어르신의 모습은, 그 더딘 일이 어디서부터 시작되는지를 조용히 보여주고 있었다.