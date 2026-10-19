탈북 청소년에게 또 철조망? 여명학교 반대 포스터 논란

북한 이탈 청소년들을 위한 대안학교 건립을 반대하는 여명학교 건립반대 비상대책위(아래 비대위)가 '가시철조망'과 'STOP' 글자가 들어간 포스터 홍보 활동에 나섰다. 이에 대해 "철조망을 넘어온 청소년들 앞에 다시 철조망을 친 것은 잔인하다"란 우려 목소리가 나오고 있다.
19일, <오마이뉴스>는 여명학교 반대 비대위가 만든 포스터 '여명학교 건립반대 관련 가양 9-2단지 주민회의 개최 알림'이란 포스터를 살펴봤다.
'가양 9-2단지'는 현재 여명학교가 빌려 쓰고 있는 서울 강서구 가양동 옛 염강초 부지에서 약 200M 떨어져 있는 아파트 단지다. 서울시교육청과 통일부는 이 염강초 부지의 1/10에 2029년 여명학교 새 건물 건립 완공을 추진하고 있다. 건축비 160억원은 여명학교와 현대자동차그룹에서 각각 100억, 60억씩 부담한다. (관련 기사: "이런 비극은 여명학교가 마지막이 되어야"... 눈물 회견
https://omn.kr/2k1dv)
이 포스터에는 "여명학교 건립 반대 관련 주민 협조사항을 논의한다"라면서 "전단지 홍보, 서명운동, 의원면담 등"의 활용 계획이 적혀 있다.
그런데 포스터 아래쪽에 표현된 철조망 그림에 대해 여명학교 안팎에서 우려 목소리가 나오고 있다. 이 가시 철조망에는 'STOP'란 붉은색 바탕 글씨가 적혀 있고, 경고 글귀가 담긴 금줄도 쳐져 있다.
"철조망 트라우마 있는 학생들인데..."
여명학교 관계자는 <오마이뉴스>에 "이 철조망이 들어간 포스터를 여명학교 학생들이 본다면 큰 상처를 받을 것이다. 다른 탈북민들도 이 포스터를 보면 상처받을 것"이라면서 "북한 국경에 있는 철조망을 넘어온 우리 학생들 앞에 다시 철조망을 쳐놓고, '넘어오지 말라'고 하니 정말 마음이 아프다"라고 말했다.
260여 개 단체가 모인 '여명학교 현 부지 학교 건립 촉구 공동행동' 실무를 맡은 홍인기 교사(현직 초등교사)도 <오마이뉴스>에 "죽음의 사선을 건너온 청소년들을 막기 위해 철조망과 STOP, 침입 경고 줄 그림까지 그리다니, 참으로 화가 난다"라면서 "철조망에 트라우마가 있는 청소년들을 대상으로 학교를 반대하기 위해 또 다른 철조망을 내세운 것은 무섭고 잔인한 행동"이라고 지적했다.
이에 대해 <오마이뉴스>는 비대위의 의견을 듣기 위해 비대위원장에게 전화를 걸고 문자도 보냈지만, 답변을 들을 수 없었다.