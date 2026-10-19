브런슨 발언에 여당 의원 반발... 전작권·사관학교도 공방

큰사진보기 ▲김규하 육군참모총장이 19일 오전 충남 계룡시 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 육군본부 등에 대한 국정감사에 참석해 있다. 2026.10.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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19일 오전 충남 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 육군본부 국정감사에서는 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관의 최근 발언과 전시작전통제권(전작권) 전환 문제가 도마 위에 올랐다. 육·해·공군 사관학교를 통합하는 국군사관학교 창설 구상을 놓고도 여야 의원들의 주장이 엇갈렸다.민홍철 더불어민주당 의원은 브런슨 사령관이 대한민국 영토가 비무장지대(DMZ) 남쪽 철책선에서 시작된다는 취지로 발언한 것과 전작권 전환 조건이 달라졌다고 언급한 것을 문제 삼았다.민 의원이 영토 관련 발언에 동의하느냐고 묻자 김규하 육군참모총장은 "동의하지 못한다"라고 답했다. 전작권 전환 조건에 관한 발언에 대해서도 "그 발언에는 신중해야 된다고 생각한다"라고 밝혔다.민 의원은 브런슨 사령관의 발언에 정치적 성격이 있다며 우려를 표하고, 우리 군 지휘관들도 당당하게 의견을 밝혀야 한다고 주문했다.같은 당 김병주 의원도 헌법 제3조에 규정된 대한민국 영토가 한반도와 그 부속 도서라는 점을 강조하면서 브런슨 사령관의 발언이 영토 주권을 훼손할 수 있다고 지적했다.이에 김 총장은 "영토 주권에 대한 국방부와 저희 육군의 입장은 의원님 말씀하신 대로 확고하다"라고 답했다. 다만, 브런슨 사령관의 발언은 전체적인 맥락을 살펴볼 필요가 있다며 "한미 동맹 차원과 군사 대 군사 측면에서 바라볼 때 브런슨 사령관에 대한 평가는 신중하고 절제가 필요하다"라고 말했다.김 의원은 비무장지대를 설명하는 과정에서 나온 발언이라 하더라도 오해를 부르는 표현은 부적절하다며 다음에 브런슨 사령관을 만나면 엄중하게 문제를 제기할 것을 요구했다.앞서 브런슨 사령관은 지난 14일(현지 시각) 미국 워싱턴DC에서 열린 골드 국제전략연구소 세미나에서 비무장지대(DMZ)에 대한 유엔군사령부의 관할권을 설명하면서 "유엔군사령부의 관점에서 볼 때 대한민국은 남쪽 철책선(남방한계선)에서 시작된다"라고 말했다.그는 군사분계선(MDL)을 중심으로 남북 양쪽에 설치된 철책선과 유엔사의 DMZ 관리 책임을 언급한 뒤, 정전 상태를 유지하기 위해 자신이 해당 구역을 관리하고 있기 때문에 대한민국이 그 지점에서 시작된다는 취지로 설명했다.성일종 국민의힘 의원은 올해 한미연합연습 '을지 자유의 방패'(UFS) 결과를 거론하며 전작권 전환 추진에 우려를 나타냈다.성 의원은 이상열 지상작전사령관을 상대로 연습 과정에서 수도권 방어에 문제가 드러난 것 아니냐고 추궁했다. 특히 "파주, 고양이 뚫렸잖아요. 뚫렸어요, 안 뚫렸어요"라고 물은 뒤 "그러면 수도 서울이 이보다 더 위험한 게 어디 있느냐"라고 목소리를 높였다.이 사령관은 "훈련 결과에 대해서는 말씀드릴 수 없다"라며 구체적인 상황을 공개하지 않았다. 다만 "적 상황에 대해서 정상적인 작전을 했고 결국 적을 격퇴했다"라고 설명했다.성 의원은 북한이 러시아·우크라이나 전쟁을 통해 현대전 경험을 축적하고 있는 반면 한국군은 실전 경험이 부족하다고 주장했다. 이어 드론 등 새로운 전쟁 양상에 대한 대비가 충분하지 않은 상태에서 전작권 전환을 추진하는 것이 적절하냐고 따졌다.이 사령관은 한국군이 실전에 참여하지는 못했지만 드론 관련 훈련을 지속하고 있다고 답했다. 성 의원이 주장한 파주·고양 지역의 방어선 돌파 여부는 확인하지 않았다.국군사관학교 창설 문제를 둘러싼 공방도 이어졌다.임종득 국민의힘 의원은 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 졸속으로 추진하고 있다고 비판했다. 임 의원은 국방부가 사관학교 통합과 관련해 육군참모총장의 의견을 요청했지만 공식 회의나 문서 절차가 없었다는 점을 지적했다.김 총장은 공식적인 의견 수렴 절차에 보완이 필요하다고 인정했다. 또 사관학교 통합이 필요하다는 의견을 참모총장 자격으로 제시했지만, 정식 정책회의를 통해 확정한 입장은 아니었다고 설명했다.임 의원이 통폐합과 창설의 차이를 따져 묻자 김 총장은 "통폐합은 아니다. 창설이다"라고 답했다. 임 의원은 명칭과 장소, 관련 법령 등이 달라지는 만큼 사실상 통폐합이라며 반박했다.반면 황명선 민주당 의원은 미래 전장 환경에 맞는 장교 양성을 위해 새로운 교육체계를 검토할 필요가 있다고 주장했다.김 총장은 급격한 과학기술 발전과 전장 환경 변화에 대응하려면 기존 사관학교 체제의 효율성을 높일지, 새로운 교육체계를 마련할지 선택해야 한다고 설명했다. 그는 사관학교 개편을 둘러싼 의견 차이에 대해 "목표는 동일하다"며 "방법과 수단을 어떻게 할 것인가에 대한 차이"라고 말했다.