"다섯 번째 기다림은 없다"… 대전서 울려 퍼진 이태원 4주기 목소리

큰사진보기 ▲10.29 이태원참사 4주기 추모주간 선포 및 대전시 요구사항 발표 기자회견은 추모묵념을 하며 시작되었다. ⓒ 임재근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이태원 참사 희생자 고(故) 김지현씨의 어머니 김채선씨가 기자회견에 참석해 발언을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲10.29 이태원참사 4주기 추모주간 선포 및 대전시 요구사항 발표 기자회견이 10월 19일 오전 11시 대전시청 북문 앞에서 개최되었다. ⓒ 임재근 관련사진보기

10.29 이태원참사 4주기 추모주간 선포 기자회견문



2022년 10월 29일 밤, 서울 이태원 골목에서 일어난 참사로 159명이 목숨을 잃었다. 그리고 올해 6월, 특별조사위원회는 이태원의 한 상인을 160번째 희생자로 인정했다. 참사는 그날 밤에 끝나지 않았다. 지금도 이어지고 있다. 유가족들은 가족을 잃은 슬픔 속에서 거리에 있으며, 진상규명과 책임자 처벌은 조금도 나아가지 못했다.



4년이 지났지만 진실은 아직 멀리 있다. 지난 9월 15일, 특조위의 활동기간을 1년 늘리는 특별법 개정안이 공포되었다. 국회 재석 231명 가운데 220명이 찬성했고 특조위는 이제 2027년 9월 16일까지 조사한다. 그러나 특조위가 출범한 뒤 내놓은 진상규명 결정은 사실상 단 한 건이다. 2025년에 발표하겠다던 중간조사 결과는 아직 나오지 않았다.



올해 3월 청문회에 윤석열 전 대통령은 나오지 않았고 김광호 전 서울경찰청장은 증인 선서도, 진술도 거부했다. 대통령실 용산 이전이 무엇을 바꾸었는지, 경찰 인력은 왜 그렇게 배치되었는지, 구조는 왜 실패했는지, 우리는 아직 답을 듣지 못했다. 지난 4월 전 용산소방서장이 기소되었지만 그 위의 책임자는 아무도 법정에 서지 않았다. 1년의 시간이 더 주어졌다. 이번에는 달라야 한다. 특조위는 남은 1년 안에 참사의 원인과 책임을 끝까지 밝혀야 한다.



이태원참사는 서울만의 일이 아니다. 대전 시민중에도 희생자가 있으며, 기존의 희생자 인정체계는 당시 주소지만을 기준으로 해서, 유가족들이 사는 곳에 대해서는 지자체가 파악조차 못하고 있다. 그날 그곳에 있었고 살아 돌아온 생존자들도 이 도시 어딘가에서 하루하루를 견디고 있다.



그런데 대전광역시는 묻지 않았다. 대전에 사는 피해자가 몇 명인지, 무엇이 필요한지, 4년 동안 실태를 파악하지 않았다. 이웃이 아파하는데 그 수조차 모르는 도시에서 지원은 시작될 수 없다.



다른 도시는 이미 움직였다. 수원시의회는 이태원참사 피해자 지원 조례를 통과시켰다. 피해자 실태조사와 공동체 회복, 희생자 추모사업을 담은 조례다. 서울시는 지난해 3주기 추모대회를 유가족과 함께 주최하고 도시 전역에 추모 사이렌을 울렸다. 광주광역시와 광주 남구는 유가족과 함께 3주기 추모 행사를 열었고 남구는 상시 추모공간을 만들었다. 대전은 무엇을 하고 있는가. 이제 대전광역시가 답해야 한다.



10.29 이태원참사 유가족협의회 대전충청지부와 이태원참사 대전대책회의는 대전광역시에 요구한다.



하나. 피해자 실태조사에 유가족뿐 아니라 생존자를 포함하라. 특별법은 참사로 몸과 마음을 다친 사람도 피해자로 정하고 있다. 청주에서는 이미 생존자를 조사하고 정보를 확보하고 있다. 대전도 할 수 있다.



둘. <대전광역시 10·29이태원참사 희생자 추모 및 피해자 지원에 관한 조례>를 제정하라. 특별법은 국가와 관계 지방자치단체에 피해자를 지원할 책무를 지우고 공동체 회복과 추모사업을 정하고 있다. 그 지원이 대전의 피해자에게 닿으려면 대전의 조례가 필요하다.



셋. <사회적 참사 희생자 지원에 관한 조례>를 함께 제정하라. 참사가 일어날 때마다 조례를 새로 만드는 방식으로는 다음 피해자를 제때 지킬 수 없다. 이태원참사 조례가 지금의 피해자를 위한 것이라면 사회적 참사 조례는 앞으로의 시민을 위한 것이다.



넷. 10월 29일 4주기 대전 추모제에 함께하자. 추모를 유가족에게만 맡겨 둘 수는 없다. 시민과 행정이 함께 기억해야 참사가 되풀이되지 않는다.



10월 29일 저녁 6시 30분, 은행동 으능정이 거리에서 4주기 대전 추모제가 열린다. 우리는 대전 시민들과 함께 이웃의 아픔을 함께하고, 희생자를 기억하며, 진상규명을 위한 다짐을 다시 한번 새길 것이다. 기억하는 시민이 있는 한, 진실은 묻히지 않는다.



2026년 10월 19일

10.29 이태원참사 유가족협의회 대전충청지부 · 이태원참사 대전대책회의

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

이태원 참사 4주기를 열흘 앞두고 '이태원참사 대전대책회의'와 '10.29이태원참사 유가족협의회 대전충청지부'는 19일(월) 오전 11시 대전광역시청 북문에서 4주기 추모주간(10월 19일~29일)을 선포하고 대전광역시에 대한 요구사항을 발표했다.이들은 이태원 참사 희생자 가운데 5명이 대전 시민이고, 그 가족과 피해자들이 지금도 대전에 살고 있지만, 대전광역시는 지역 피해자의 실태를 파악한 적이 없다며, 대전시의 미온적 태도를 지적했다. 이날 기자회견을 통해 대전시에 요구한 사항은 ▲피해자 실태조사에 유가족뿐 아니라 생존자를 포함할 것 ▲ 대전광역시 10·29이태원참사 희생자 추모 및 피해자 지원에 관한 조례 제정 ▲ 사회적 참사 희생자 지원에 관한 조례 제정 ▲ 10월 29일 4주기 대전 추모제에 대한 대전광역시의 후원·협조였다.이태원참사 대전대책회의 김율현 공동대표는 기자회견 여는 발언에 나서 "이태원참사 특별법은 국가와 함께 지방자치단체가 희생자를 추모하고 피해자를 지원하는 사업을 시행하도록 규정하고 있다"며 "대전시도 이태원 참사 희생자, 피해자 지원조례를 시급히 제정하고, 대전시 안전관리체계를 점검하여 대전시민의 안전이 제대로 보장되고 있는지 살펴봐야 한다"고 강조했다.김율현 대표는 또한 "기억다짐 추모주간을 통해 진실규명과 안전사회를 위한 실천을 대전지역부터 앞장서겠다"며, "이태원참사의 진실이 온전히 밝혀질 때까지 기억하며 함께 행동하고, 유가족분들의 눈물을 멈추고 일상이 회복될수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 말했다.대전기독교교회협의회 총무 김수동 목사는 연대 발언에 나서 국가의 책무를 강조했다. 김수동 목사는 "이재명 정부는 과거 정부의 무책임을 비판하는 데 머물러서는 안된다"며, "국가가 국민의 생명을 지키지 못했던 잘못을 철저히 규명하고, 그 책임을 바로 세우는 역사적 책무를 다해야 한다"고 말했다. 그러면서 "특별조사위원회가 독립적이고 실질적인 조사를 수행하도록 지원하고, 수사체계 개편으로 진상규명에 공백이 발생하지 않도록 해야 한다"며, "책임자에 대한 수사와 법적 책임 규명, 피해자 보호와 재발 방지 대책까지 국가가 끝까지 책임져야 한다"고 덧붙였다.이날 기자회견에는 유가족들도 함께 자리했다. 이태원 참사 희생자 고(故) 김지현씨의 어머니 김채선씨는 "슬픔을 이야기하면 우리가 왜 진실을 요구하는지 충분히 전하지 못할까 걱정되고, 책임을 이야기하면 떠나간 가족의 얼굴보다 분노하는 우리의 모습만 남을까 마음이 쓰인다"며 어렵게 말문을 열었다. 김채선씨는 지난해 6월에 출범한 특별조사위원회에 큰 기대를 걸었지만, "특조위는 내부 갈등, 조사국장 해임, 위원장 사퇴로 조사에 집중해야 할 시간을 허비했고, 중간발표 약속도 지키지 않았고, 유가족에게 충분히 설명하지도 않았다"며 특조위에 대한 아쉬움과 불만을 토로했다. 그러면서 "유가족이 아직도 목소리를 내는 것은 견딜 힘이 남아서가 아니다"며, "우리가 말을 멈추면, 답하지 않은 사람들이 더는 답하지 않아도 되는 세상이 될까 두렵기 때문"이라고 말했다. 김채선씨는 이어 "네 번째 추모의 자리에서 다섯 번째 기다림만을 약속받고 싶지는 않다"며, "이제는 조사하는 사람들이 조사로, 수사하는 사람들이 수사로 답해 달라"고 호소했다.이날 기자회견에는 정의당 대전시당 신민기 부위원장과 진보당 대전시당 김선재 위원장도 정당 발언을 통해 연대를 표했다.이태원 참사 4주기를 맞아 이들은 단체와 시민들로부터 신청을 받아 "10.29 이태원참사 4주기, 진실 없이는 추모도 없다!", "10.29이태원참사, 4년이 지났습니다. 아직 아무것도 밝혀지지 않았습니다.", "10.29이태원참사 4주기, 특별조사위원회는 제대로 조사하라!", "특조위 기간은 늘었지만 조사는 멈춰있다. 10.29이태원참사 진상규명!", "10.29이태원참사 4주기, 대전시는 피해자 지원조례를 제정하라!" 등의 내용이 담긴 기억다짐주간 거리현수막을 23일부터 일주일간 게시하겠다고 밝혔다. 그리고 이태원 참사 4주기를 맞는 10월 29일에는 은행동 으능정이거리에서 저녁 6시 30분부터 '10.29 이태원참사 4주기 대전 추모문화제'를 개최한다. 아울러, 이날 발표한 요구안을 전달하기 위해 대전광역시장과의 면담도 추진 중이다.이태원참사 대전대책회의는 2022년 12월부터 대전지역 51개 시민사회단체가 함께 꾸려 온 연대기구로, 10.29 이태원참사 유가족협의회 대전충청지부와 함께 진상규명과 피해자 권리 보장을 요구해 왔고, 대전에서 600회가 넘는 릴레이 피케팅을 이어 오고 있다.이날 발표된 기자회견문은 다음과 같다.