'코어위브 사태'의 파장... 분명해진 AI 속도조절론의 민낯

큰사진보기 ▲뉴욕 증권거래소의 모습. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 2월 19일 인도 뉴델리에서 열린 AI 임팩트 서밋에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 연설을 하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

'AI 거품론'이 다시 고개를 들고 있습니다. AI 기업의 가치가 지나치게 부풀려졌고, 그 후유증이 이제 나타나기 시작했다는 우려입니다. 미국의 AI 클라우드 기업 코어위브(CoreWeave)의 주가와 회사채 가격이 급락하면서 거품론은 점점 힘을 받는 모양새입니다.거품론의 실제를 알아볼까요? 챗 GPT를 만드는 오픈AI, 클로드를 만드는 앤트로픽의 상황과 맞물려 보겠습니다. 코어위브가 'AI 인프라'를 만드는 회사라면 오픈AI와 앤트로픽은 그 인프라를 쓰는 'AI 모델' 서비스 회사입니다. 사업 영역은 각각 다르지만 재무 구조는 놀랄 만큼 닮아있습니다.코어위브의 주가가 떨어진 원인은 빚이 너무 많아서입니다. 이 회사가 빌린 돈(차입금)은 6월 말 기준 356억 달러, 우리 돈으로 47조 3312억 달러입니다. 올해 이 회사의 전체 매출 전망치(124억~132억 달러)보다 2배 이상 많습니다.오픈AI와 앤트로픽도 재무 상황은 비슷합니다. 한 외신이 공개한 앤트로픽의 기업공개 투자 설명서 초안을 보면, 앤트로픽의 영업 손실은 80억 6천만 달러(한화 약 10조 7000여 억 원)이나 됐습니다. 그런데 지난해 매출은 46억 달러에 불과해, 매출보다 빚이 많은 구조입니다. 오픈AI도 지난해 매출 130억 7천만 달러였는데, 영업 손실은 209억2천만 달러에 달했습니다. 두 회사는 단순 재무적으로는 위험 단계에 있다고 평가됩니다.이같은 손실의 주요 원인은 컴퓨팅 비용입니다. AI 모델을 고도화하려면 차세대 모델을 학습시킬 때마다 더 많은 연산 자원이 필요합니다. 완성된 모델로 서비스를 하면, 사용자가 질문할 때마다 GPU가 쉴 틈 없이 돌아갑니다. 세계적으로 GPU 수요가 끝없이 늘어나는 이유입니다. 앤트로픽은 지난해 컴퓨팅 인프라에 73억 달러를 썼고, 오픈AI도 연구개발비로 191억 달러를 썼습니다.두 회사는 그럼에도 컴퓨팅 등 인프라에 더 큰 투자를 할 계획을 세우고 있습니다. 경쟁사보다 한발 앞선 모델을 내놓지 못하면 고객을 잃는다는 전략적 판단이 강하게 작용하고 있습니다. 이 돈을 어디서 가져올까요? 외부 투자입니다. 앤트로픽은 올해 4월 구글로부터 최대 400억 달러, 아마존으로부터 250억 달러 투자를 받기로 했습니다.외신에 따르면 오픈AI도 지난 3월 1220억 달러 규모 투자를 유치했습니다. AI에 대한 기대감 덕분에 이들 회사들이 투자 유치를 걱정할 일은 당분간은 없을 듯 보입니다.문제는 현재 코어위브 사태의 영향입니다. 코어위브는 AI 인프라를 제공합니다. 오픈AI와 앤트로픽은 코어위브와 계약을 맺은 고객사이기도 합니다. 코어위브가 무너지면 오픈 AI와 앤트로픽도 계약 불이행, 투자 손실 등에 따른 위험에 노출됩니다. 더 중요한 것은 코어위브 사태가 확대되면, 전체 AI에 투자하는 투자 심리가 얼어붙을 가능성이 커진다는 겁니다.앞서 앤트로픽과 오픈AI가 인프라 투자를 외부로부터 조달받는 구조에 기댄다는 점을 보면, 전체 투자 심리 위축은 이들 회사이 큰 타격이 될 것이 분명합니다. 게다가 오픈 AI와 앤트로픽이 언제까지 이 투자를 계속해야 수익을 내는 구조로 전환될지도 불확실합니다.물론 반론도 있습니다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 14일 <블룸버그> 인터뷰에서 "AI는 모든 산업과 국가에 매우 긍정적인 방식으로 변혁을 일으킬 것이고, 우리는 이제 막 그 출발점에 서 있다"면서 거품론을 일축했습니다. AI는 지금의 산업 구조를 근본적으로 재편하는 변화이기 때문에, 과거 IT거품과는 다르고, 당장 재무 분석 방식에 따라 예측하는 것도 무의미하다는 시각입니다.그럼에도 AI 기업들이 스스로 속도를 늦추지 않을 것이라는 점은 더욱 분명해졌습니다. 수익 구조로 개선되지 않은 오픈AI와 앤트로픽은 더 큰 이윤을 찾아 성능의 모델 개발에 매달릴 겁니다. 지난 9월 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 AI 속도조절론을 제시하고 샘 올트먼 오픈AI CEO가 이에 동의했음에도, 앤트로픽과 오픈AI는 새로운 모델을 잇따라 발표했습니다.지금 나타나는 코어위브 사태로 인해 이들 회사들은 더 짧은 주기에 신제품을 내놓아야 한다는 압박을 느낄 겁니다. AI 생산성에 대한 의문이 제기된 지금, 투자 심리가 위축되는 것을 막으려면, 더 좋은 모델을 시장에 내놓으면서 관심을 유지해야 할 테니까요. 투자를 받지 못하는 순간, 두 회사는 막대한 빚을 충당하지 못할 겁니다.결국 지난 9월 이들이 제기한 '속도조절론'도 인류를 위한 공익적 목적이 아니라, 재정 부담을 조절하려는 전략의 일환으로 봐야 합니다.