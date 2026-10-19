미국에서도, 서울에서도... 국경 초월한 '노킹스' 시위

큰사진보기 ▲트럼프 분장을 하고 나타난 시민트럼프 분장을 한 시위 참가자가 목에 조심하라는 경고 표시를 차고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲투표독려 캠페인노킹스 운동 본부는 이번 시위는 기존의 시위와 달리 투표 독려 운동으로 진행될 것이라고 밝힌 바 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲조기투표 독려 캠페인중간 선거를 앞드고 투표율을 높이기 위한 캠페인을 벌이고 있는 미국 시민들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲증오는 우리를 위대하게 만들지 못한다트럼프 정부의 혐오 정치, 반이민자 탄압 정책에 반대하는 피켓을 든 시위 참여자 ⓒ 이순영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲투표 독려 캠페인'당신의 힘, 당신의 미래, 당신의 투표' 구호를 들고 조기 투표 독려 운동에 참석한 시민 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲노킹스 4차노킹스 운동 본부는 조기투표 독려 캠페인으로 시위의 형태를 변경할 것이라고 밝혔지만 여전히 노킹스 시위의 형태는 유지됐다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲노킹스 4차 시위17일 노킹스 시위에 참석한 사람들이 피켓을 들고 거리로 나섰다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲트럼프 탄핵 피켓노킹스 시위 현장에서 흔히 볼 수 있는 거꾸로든 성조기. 이는 국가가 잘못된 방향으로 가고 있다는 비판과 우려를 나타낼 때 사용된다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲자신이 직접 쓴 팻말을 들고 시위에 나온 참여자트럼프 대통령이 거짓말을 많이 한 것에 대해 비판하는 팻말을 들고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제 4차 노킹스 시위트럼프 정부의 정책에 반대하는 시민들이 거리에 나섰다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲노킹스 4차지난 17일 전국 3000여 곳에서 대규모 반 트럼프 시위가 개최됐다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲노킹스 4차 시위지난 17일 미시간 레이크 오리온 다운타운에서 노킹스 4차 시위가 열렸다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲노킹스 4차트럼프 행정부의 정책에 반대하며 나선 시민들의 상당수가 고연령층이라는 점이 흥미롭다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲노킹스 4차시위 참여자들이 지나가는 차들에게 경적을 울리며 동참할 것을 독려하고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

미국의 대표적 풀뿌리 헌법 운동으로 자리 잡고 있는 노킹스(No Kings, 왕정 반대) 시위는 도널드 트럼프 2기 행정부의 정책에 반대하며 트럼프의 79번째 생일인 2025년 6월 14일(약 500만 명 참가 추정)에 처음 시작됐다. 이후 같은 해 10월 18일(약 700만 명, 2700개 이상 시위 등록), 2026년 3월 28일(약 900만 명, 3300개 이상 시위 등록) 세 차례에 걸쳐 전국적으로 시위가 이어졌다. 미국 민주주의 후퇴와 왕정 복고를 반대하는 노킹스 시위는 '왕좌도 없고, 왕관도 없고, 왕도 없다'는 구호 아래 합법적 시민 불복종 운동을 펼치고 있다.17일(현지시각)에 열린 '제 4차 노킹스 : 조기 투표' 캠페인은 조기 투표 독려 운동이 되었다. 미국 50개 주와 전 세계 각지에서 약 3000개의 행사가 함께 진행된 이번 시위의 양상은 제각각이었다. 차량행진, 투표소 행진, 악대 퍼레이드, 콘서트, 심지어 반려견 행진까지 이어져 다채로운 형태로 진행돼 지역 주민들에게 투표를 독려하는데 초점을 맞췄다.노킹스 운동 본부는 시위의 방향이 유권자 참여와 조기 투표 독려로 전환됐다고 밝혔지만 이번 행사 역시 여전히 이전 세 차례의 노킹스 운동과 같은 집회 시위 양상이 두드러지게 나타났다.시위가 한창 진행되고 있던 오후 1시 30분경(현지시간) '노킹스 연합(No Kings Coalition)'의 공식 인스타그램 계정이 정지되는 해프닝이 발생했다. 이 때문에 억만장자 기업이 권력과 결탁해 조기 투표 장려 운동을 방해하고 있다는 추측이 나돌기도 했다. 이에 메타 측은 갑자기 한꺼번에 많은 게시물이 올라오거나 이것이 공유되고 수많은 댓글이 달리면 자동화 시스템이 작동될 수 있는데, 이것이 실수로 작동이 됐다며 공식 사과문을 게시했다.노킹스 시위는 한국에서도 소소하게 이어졌다. 한 미시간 여성이 피켓을 들고 서울의 거리로 나온 것이다. 그녀는 "보통은 미시간에 있는 집 근처에서 열리는 노킹스 집회에 참여하지만 지금은 서울에 있기 때문에 이곳에서 접이식 피켓을 만들어 동참했다"며 사진을 '민주주의를 위한 미시간 여성(Michigan Woman for Democracy)' 그룹에 게시했다. 이에 미시간 시민들은 "고맙다"는 댓글을 달았다.조기 투표는 선거 당일 전에 유권자의 목소리를 확실하게 전달해 줄 수 있는 중요한 수단이다. 선거 당일 발생할 수 있는 혼잡과 변수, 예를 들어 서명 불일치, 서류 누락, 긴 줄, 불가피한 사정으로 투표를 할 수 없게 되는 상황을 해결해 줄 수 있는 시간적 여유를 제공해준다. 또한 유권자의 투표 편의성을 배려해 투표율을 높일 수 있어 전체 투표율을 끌어올릴 수 있다.이러한 이유로 미국은 현재 중간선거를 앞두고 조기투표 독려 캠페인을 벌이고 있는 것이다. 이는 비단 노킹스 시위뿐 아니다. 소셜 미디어와 언론 광고를 통해서도 공화당, 민주당을 불문하고 조기 투표 독려 운동이 한창 진행 중이다.미국 중간선거일은 11월 3일 화요일이다. 4번에 걸쳐 진행되어 온 노킹스 행사가 그 결실을 맺을지 지켜볼 필요가 있다.