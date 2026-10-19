인천 계양도서관, 노벨문학상 수상 작가들 작품 특별전

큰사진보기 ▲인천시교육청 계양도서관(관장 황선주)은 10월 16일부터 11월 15일까지 도서관 1층 로비에서 2021년부터 2026년까지 노벨문학상 수상 작가들의 작품 30여 권을 소개하는 특별 전시를 연다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

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인천시교육청 계양도서관(관장 황선주)은 10월 16일부터 11월 15일까지 도서관 1층 로비에서 2021년부터 2026년까지 노벨문학상 수상 작가들의 작품 30여 권을 소개하는 특별 전시를 연다.이번 전시는 최근 6년간 노벨문학상을 받은 작가들의 작품을 통해 세계문학의 다양한 흐름과 문학적 가치를 살펴볼 수 있도록 마련됐다. 전시 도서는 압둘라자크 구르나, 아니 에르노, 욘 포세, 한강, 라슬로 크러스너호르커이, 앤 카슨 등 수상 작가들의 작품으로 구성됐다.이용자들은 서로 다른 시대와 문화적 배경을 바탕으로 한 작품을 살펴보며 인간과 사회, 삶을 바라보는 작가들의 다양한 시각을 만날 수 있다.계양도서관 관계자는 "이번 전시가 이용자들이 세계문학의 매력을 발견하고 다양한 작품을 접하는 계기가 되길 바란다"면서 "시민들이 책을 통해 폭넓은 지식과 문화적 경험을 쌓을 수 있도록 다양한 전시를 운영하겠다"라고 말했다.기타 궁금한 사항은 계양도서관 종합자료실(☎ 032-540-4456)로 문의하면 된다.