한강버스 공익신고자 "시장 보고서 9부 출력"... 서울시, MBC 법적조치 예고

서울특별시(시장 오세훈)가 '한강버스 리베이트 의혹' 공익신고자를 인터뷰한 MBC를 겨냥해 "핵심 사실을 누락한 채 제보 내용만을 바탕으로 일방적 주장을 보도했다"라며 법적 조치를 예고했다.
2025년 서울시 감사위원회에서 관련 의혹을 직접 조사했다고 밝힌 공익신고자는 19일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과 한 전화 인터뷰에서 당시 있었던 구체적인 시장 보고 상황과 자료 폐기 지시를 폭로했다.
호준석 서울시 대변인은 이날 '핵심 사실을 누락한 채 편파·왜곡 보도한 MBC에 유감을 표합니다'라는 제목의 입장문을 냈다. 호 대변인은 해당 인터뷰를 두고 "서울시가 의혹 규명을 위해 취해 온 조치와 객관적인 사실 관계를 외면한 것"이라고 평가했다.
이어 "사실 관계를 분명히 바로잡고자 한다"라며 ▲ 서울시가 관련 의혹을 객관적으로 규명하기 위해 업체와 계약 내용까지 특정해 감사원에 공익 감사를 청구한 점 ▲ 수사의뢰서는 종이 문서만 폐기했고, 전자파일은 비밀번호를 걸어 PC에 남겨둔 점 ▲ 감사위원장 교체 당시 해당 파일이 인계된 점 ▲ 서울시가 지방선거 이후 현재까지 수십 차례에 걸쳐 자체 조사를 벌였고 지금도 조사 중인 점 등을 강조했다.
그러면서 "MBC는 연이어 시민의 판단을 흐리고 서울시와 공무원들의 명예를 훼손하는 행위를 거듭하고 있다"라며 "서울시는 사실을 왜곡한 MBC의 허위사실 유포에 대해 즉각적인 법적 조치를 취하고 그에 따른 책임을 엄중히 묻겠다"라고 밝혔다.
다만 이번 입장문으로 수사의뢰서 종이 문서가 폐기된 사실은 확인됐다. 오세훈 시장은 지난 15일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 "수사의뢰서 파기는 한 직원의 주장이다. 폐기된 적이 없다"라고 주장한 바 있다.
공익신고자 "보고서 9부 출력해 시장 보고... 자료는 몰래 보관"
앞서 공익신고자 A씨는 이날 인터뷰에서 2025년 9월 1일 한강버스 리베이트 의혹과 관련한 조사 시작 이후 "가덕중공업이 선박 건조 목적 외의 용도로 지출한 것으로 보이는 자금 약 15억 원 정도가 파악됐다"라고 밝혔다.
그러면서 "▲ 가덕중공업이 브로커들에게 금전을 지급할 때 이용한 중개수수료 계약서 ▲ 가덕중공업 본부장이 브로커에게 본인이 금전을 전달했다며 구체적인 액수와 방법을 진술한 녹음 ▲ 서울주택도시개발공사(SH) 간부가 가덕중공업 선정 과정에서 브로커를 대동한 것을 봤다는 목격자 진술 등을 확보했다"라고 설명했다.
A씨는 또 "2025년 9월 9일 시장 보고를 했다"라며 "그날 보고자는 감사위원장이었고 배석자는 행정1부시장, 기획조정실장, 민생·정무·기획 특보 등이었다"라고 전했다. 특히 "제가 그날 보고서 9부를 출력해 저희 조사과장한테 본청 앞에서 전달한 기억이 있다"라고도 말했다.
이는 당시 보고의 형태가 "구두 보고"였다는 오 시장의 국정감사 답변과 배치되는 대목이다. 이와 관련해 A씨는 "(오 시장이) 기억이 안 나셔서 그렇게 말씀하신 건지 모르겠으나 서울시 직원들은 다 알고 있다. 그 자리에서도 문서가 다 있지만 눈을 감고 있었다. 그래서 '못 봤다' 이렇게 (말)하는 건지 모르겠다"라고 했다.
보고 이후 시장단에서 '감사 청구와 수사 의뢰를 함께 준비하라'는 피드백이 나왔지만, 실제 공익감사청구서에선 리베이트 의혹이 빠졌고 수사 의뢰도 없었다고 주장했다. A씨는 진행자가 '시장단의 피드백과 실제 결정이 달랐던 이유'를 묻는 말에 "(실제) 결정권은 오 시장에게 있다"라고 답했다.
다만 서울시는 지난 10월 15일 공식 설명 자료를 내고 "리베이트는 확인된 사실이 아니어서 청구서에 기재하지 않았으나, 선박 제조업체의 위법·부당 여부에 대한 내용은 포함돼 있었고 감사가 실시될 경우 상세 내용을 제공할 계획이었다"라고 해명했다.
A씨는 "2025년 9월 12일 수사의뢰서를 보고했지만 같은 달 30일 (조사) 과장으로부터 '감사위원장이 일체 자료를 파기하라고 했다', '그런데 이걸 파기하고 나면 그 책임은 우리가 진다'라는 말을 들었다. 파기한 것처럼 입을 맞추되, 자료가 드러나지 않게 보안 철저히 하고 우리 셋만 보자"라면서 자료를 남겨뒀다고 밝혔다.
그는 "2025년 9월 말부터 올해 6월 말까지 서울시가 한 조치는 없었다"라며 "리베이트 의혹과 관련해 거론되는 당시 SH 한강사업추진단장은 서울시가 SH에 감사 실시를 통보한 올해 7월 14일 직전인 7월 1일 임원으로 승진했다"라고 말했다. 그러면서 공익신고를 결심한 이유로 "가만히 있으면 저도 같은 공범이 되는 거라서"라고 덧붙였다.
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